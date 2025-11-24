Advertisement
आ रहा है सबसे सस्ता iPhone! कैमरा होगा सबसे झक्कास, बैटरी भी होगी तगड़ी; जान लीजिए खास बातें

Apple साल 2026 की शुरुआत में अपने बजट डिवाइसेज़ में बड़े बदलाव करने वाला है. यह जानकारी इंडस्ट्री सप्लाई चेन के शुरुआती संकेतों पर आधारित है. रिपोर्ट से यह साफ होता है कि Apple अपनी एंट्री-लेवल और किफायती डिवाइस सीरीज को भी काफी अपग्रेड देने की तैयारी में है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:10 AM IST
टेक एनालिस्ट जॉर्डन जेफ पु ने एक नई रिसर्च नोट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि Apple साल 2026 की शुरुआत में अपने बजट डिवाइसेज़ में बड़े बदलाव करने वाला है. यह जानकारी इंडस्ट्री सप्लाई चेन के शुरुआती संकेतों पर आधारित है. रिपोर्ट से यह साफ होता है कि Apple अपनी एंट्री-लेवल और किफायती डिवाइस सीरीज को भी काफी अपग्रेड देने की तैयारी में है.

iPhone 17e में बड़ा कैमरा अपग्रेड
रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 17e, iPhone 16e का अपडेटेड वर्जन होगा और इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इस बार फोन में 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है, जो सेंटर स्टेज फीचर को भी सपोर्ट करेगा. यह वही कैमरा सेटअप है जो मुख्य iPhone 17 लाइनअप में दिया जाएगा. यानी पहली बार किसी “e” मॉडल में इतना एडवांस कैमरा देखने को मिल सकता है.

यह फोन A19 चिपसेट पर चलेगा, जिससे Apple के बजट और फ्लैगशिप फोन्स के बीच परफॉर्मेंस का अंतर काफी कम हो जाएगा. साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार Apple notch की जगह Dynamic Island डिज़ाइन ला सकता है. यह पहला मौका होगा जब कोई “e” मॉडल इतने प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आएगा.

बेहतर कनेक्टिविटी और नया वायरलेस चिप
iPhone 17e में Apple का C1 मॉडेम और नया N1 वायरलेस चिप मिलने की संभावना है. कहा जा रहा है कि N1 चिप peer-to-peer ट्रांसफर को तेज करेगा और बैटरी की ऊर्जा खपत को भी कम करेगा. इससे फोन में मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और फाइल ट्रांसफर काफी स्मूद हो सकता है.

एक पुराने लीक के अनुसार, iPhone 17e में 6.1 इंच का 60Hz OLED डिस्प्ले होगा और इसमें Dynamic Island का ही नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा. फोन में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा बरकरार रखा जाएगा लेकिन इसके लुक्स में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

2026 में नया बजट MacBook भी आने वाला है
रिपोर्ट के मुताबिक Apple एक नया एंट्री-लेवल MacBook भी लाने की तैयारी में है, जिसे खासकर स्टूडेंट्स और कम बजट वाले यूज़र्स के लिए पेश किया जाएगा. इसमें 13 इंच का डिस्प्ले, A18 Pro चिप और अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल सकते हैं.

इसकी कीमत 699 से 899 डॉलर के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि, इतनी कम कीमत रखने के लिए Apple को कुछ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स में समझौता करना पड़ सकता है. फिर भी यह MacBook बजट कैटेगरी में Apple का बड़ा कदम माना जा रहा है.

12th Gen iPad में A18 चिप और बेहतर इंटेलिजेंस फीचर्स
Apple 2026 में 12th जनरेशन iPad भी लॉन्च कर सकता है. इसके डिज़ाइन में बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें A18 चिप मिलने की उम्मीद है. A18 चिप आने से बेस मॉडल iPad में पहली बार Apple Intelligence फीचर्स का सपोर्ट मिल सकता है, जिससे AI आधारित फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और लंबे समय तक अपडेट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

क्या उम्मीद करें?
इन शुरुआती लीक से इतना जरूर साफ है कि Apple अपनी बजट रेंज को पहले से ज्यादा पावरफुल, प्रीमियम और AI-सक्षम बनाना चाहता है. iPhone 17e से लेकर नया MacBook और iPad — तीनों डिवाइस दिखाते हैं कि 2026 में Apple की रणनीति “किफायती लेकिन एडवांस” प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस करेगी.

