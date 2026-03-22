iPhone के दीवानों को भी नहीं पता होगा इसके नाम के पीछे का ये सच! स्टीव जॉब्स ने खुद बताया था इस छोटे से 'i' का असली राज

Meaning of i in iPhone: मोबाइल की दुनिया में तो वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन आज के समय में एप्पल स्मार्टफोन की दुनिया का सबसे चर्चित नाम माना जाता है. प्रीमियम फीचर्स से लेकर शानदार डिजाइन तक, एप्पल का हर नया मॉडल मार्केट में आते ही तहलका मचा देता है. भारत हो या फिर दुनिया का कोई और देश आज आईफोन के यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है.

50 साल पहले कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ यह सफर आज दुनिया ज्यादातर लोगों के पास पहुंच गया है. 1 अप्रैल 2026 को एप्पल के स्थापना के 50 साल पूरे हो गए, लेकिन इस सुनहरे सफर और करोड़ों यूजर्स के बीच एक ऐसा सवाल है जिससे आज भी बहुत से लोग अनजान हैं. आखिर एप्पल के फोन को iPhone ही क्यों कहते हैं? इस फोन के नाम के आगे लगे छोटे से 'i' का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं.

स्मार्टफोन मार्केट में Apple के आईफोन की बात ही अलग है. iPhone का ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्‍योरिटी फीचर्स, कैमरा, साउंड और परफॉर्मेंस लोगों को अपना दीवाना बना लेता है यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं. आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत बेहतर माना जाता है. आईफोन में लगे i के पीछे छिपा राज स्टीव जॉब्स ने सालों पहले खोल दिया था, जिसे जानना हर आईफोन यूजर के लिए दिलचस्प है.

जानिए क्‍यों आईफोन कहलाता है एप्‍पल का मोबाइल

एप्‍पल के प्रोडक्‍ट्स में i का सबसे पहले इस्तेमाल साल 1998 में iMac में किया गया था. उस समय स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इसमें i का मतलब इंटरनेट से है. साथ ही उन्‍होंने बताया था कि एप्‍पल के प्रोडक्‍ट्स में i का मतलब इंटरनेट के अलावा इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्‍फॉर्म और इंस्पायर भी है. यही वजह है कि एप्‍पल के प्रोडक्‍ट्स में i लगाया जाता है और एप्पल के फोन को भी आईफोन कहते हैं. ये भी माना जाता है i का इस्‍तेमाल प्रोडक्‍ट की ब्रांडिंग और प्रोडक्‍ट की रणनीति का हिस्‍सा है.

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ऐसे जन्मा पहला आईफोन

आईफोन का आइडिया कहां से आया, इस सवाल का जवाब खुद जॉब्स ने दिया है. उन्होने एक इवेंट में जानकारी दी थी कि उन्हें कीबोर्ड से आगे जाना था. तब उन्होंने टीम से पूछा कि क्या हम मल्टीटच डिस्प्ले तैयार कर सकते हैं? जिससे हाथ से टाइपिंग करने से बचा जाए. इसके बाद लगभग 6 महीने के बाद टीम ने उन्हें प्रोटोटाइप डिस्प्ले दिखाया. जॉब्स ने इस डिस्प्ले को अपने दोस्त को दिया. उसने इसमें सॉफ्टवेयर पर काम किया. फिर जब उसने वापस दिया, तो जॉब्स को यकीन हो गया था कि इसे बनाया जा सकता है...और फिर सारी कहानी आपके सामने हैं...साल 2007 से शुरु हुआ सफर आज लोगों के लिए खास बन गया है.

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