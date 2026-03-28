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₹7 लाख का iPhone! इसमें लगा है स्टीव जॉब्स के कपड़ों का असली टुकड़ा, जड़ा हुआ है असली सोना

Caviar ने iPhone 17 Pro का ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें स्टीव जॉब्स के टर्टलनेक का असली फैब्रिक लगा है. इसकी कीमत 5,62,544 रुपये है. इसके अलावा फोन पर Steve Jobs के सिग्नेचर और “50th Anniversary Edition” की खास एनग्रेविंग भी दी गई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:58 AM IST
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₹7 लाख का iPhone! इसमें लगा है स्टीव जॉब्स के कपड़ों का असली टुकड़ा, जड़ा हुआ है असली सोना

लग्जरी कस्टम स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनी Caviar ने एक खास लिमिटेड एडिशन iPhone लॉन्च किया है, जो काफी चर्चा में है. यह नया कलेक्शन iPhone 17 Pro और Pro Max मॉडल्स पर आधारित है और Apple की 50वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार किया गया है. इस कलेक्शन की सबसे खास बात यह है कि इसमें Steve Jobs के ब्लैक टर्टलनेक का असली टुकड़ा लगाया गया है. कीमत की बात करें तो यह फोन करीब 5,930 डॉलर से शुरू होता है, यानी यह आम यूजर्स के लिए नहीं बल्कि कलेक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है.

Steve Jobs Edition: सबसे खास मॉडल

इस कलेक्शन का सबसे प्रीमियम मॉडल “Steve Jobs Edition” है. इसे 2007 में लॉन्च हुए पहले iPhone को ट्रिब्यूट देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस फोन का डिजाइन ब्लैक और सिल्वर थीम पर आधारित है, जो पुराने iPhone की याद दिलाता है. सबसे खास बात यह है कि फोन के पीछे लगे Apple लोगो में Steve Jobs के ब्लैक टर्टलनेक का असली कपड़ा शामिल किया गया है. कंपनी का दावा है कि इस कपड़े की ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट के साथ आती है, जिससे यह फोन एक यूनिक कलेक्टर आइटम बन जाता है. इसके अलावा फोन पर Steve Jobs के सिग्नेचर और “50th Anniversary Edition” की खास एनग्रेविंग भी दी गई है.

बेहद लिमिटेड और महंगा

Caviar इस मॉडल के सिर्फ 9 यूनिट्स ही बनाएगी. इसकी कीमत करीब 8,430 डॉलर रखी गई है, जो इसे बेहद एक्सक्लूसिव बनाता है. इसका मतलब है कि यह फोन सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही होगा, जो इसे एक प्रीमियम कलेक्शन के रूप में खरीदेंगे.

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Black Apple मॉडल: सादगी में प्रीमियम लुक

इस कलेक्शन में 'Black Apple' मॉडल भी शामिल है, जो सिंपल लेकिन प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है. इसमें हल्का टाइटेनियम बॉडी और कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया गया है. ब्लैक टाइटेनियम फिनिश इसे एक क्लासी और बोल्ड लुक देता है. यह मॉडल भी लिमिटेड एडिशन है और इसके सिर्फ 50 यूनिट्स बनाए जाएंगे. इसकी शुरुआती कीमत 5,930 डॉलर है.

Golden Apple मॉडल: लग्जरी का नया लेवल

अगर आपको और ज्यादा लग्जरी चाहिए, तो “Golden Apple” मॉडल आपके लिए है. इसमें 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, खासकर Apple लोगो में. गोल्ड और कार्बन फिनिश का कॉम्बिनेशन इसे बेहद प्रीमियम लुक देता है. यह मॉडल भी 50 यूनिट्स तक सीमित है और इसकी कीमत करीब 7,180 डॉलर है.

कलेक्टर्स के लिए खास क्यों है यह फोन?

यह पूरा कलेक्शन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक कलेक्टर आइटम है. इसमें Apple के इतिहास, डिजाइन और भावनात्मक जुड़ाव को दिखाया गया है. Steve Jobs से जुड़ी चीजें हमेशा खास मानी जाती हैं और ऐसे में उनका टर्टलनेक शामिल होना इस फोन को और भी यूनिक बना देता है.

क्या आम यूजर्स के लिए है यह फोन?

यह फोन आम यूजर्स के लिए नहीं है. इसकी कीमत और लिमिटेड यूनिट्स इसे एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाती हैं. लेकिन यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और डिजाइन को किस तरह आर्ट और कलेक्शन में बदला जा सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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