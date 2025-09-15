'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त'! iPhone 17 के बाद भी नहीं रुका Apple, इन डिवाइसेज के साथ आ रहा नया iPhone
Advertisement
trendingNow12923469
Hindi Newsटेक

'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त'! iPhone 17 के बाद भी नहीं रुका Apple, इन डिवाइसेज के साथ आ रहा नया iPhone

Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज को मार्केट में उतारा है, लेकिन इसके एक सप्ताह बाद ही अब कंपनी ने अपने नए 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. इस लिस्ट में एक और iPhone 17 मॉडल भी है.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त'! iPhone 17 के बाद भी नहीं रुका Apple, इन डिवाइसेज के साथ आ रहा नया iPhone

Apple ने पिछले सप्ताह ही ग्रैंड Awe Dropping इवेंट में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया है. इस बार सीरीज में कई बदलाव देखने को मिले. कंपनी ने प्रो मॉडल के डिजाइन में कुछ बदलाव किए हैं. वहीं, प्लस वेरिएंट को बंद कर दिया गया है, बल्कि इसकी जगह अब iPhone Air दुनिया के सामने पेश किया गया है, जो कंपनी का सबसे स्लिम मॉडल है. iPhone 17 के साथ कंपनी ने AirPods और 3 Apple watches भी लॉन्च की है. हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं होती. Apple अभी अपने और नए डिवाइस लेकर आ रहा है.

Apple ने शेयर की लिस्ट

Apple ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया है कि कंपनी नए गैजेट्स लेकर आ रही है. इसके साथ ही कंपनी ने उन 10 डिवाइसेज की लिस्ट भी जारी की है. मजेदार बात तो यह है कि इस लिस्ट में एक और नया iPhone भी है. चलिए जानते हैं कि ये मॉडल्स कौन से हैं और किस नए फोन को लॉन्च करने वाली है कंपनी.

M5 चिप के साथ iPad Pro
Apple इसी साल अक्टूबर तक इन नए iPad Pro को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो M5 चिप से लैस हैं.

अपडेट Vision Pro
इस अपडेटेड Vision Pro में प्रोसेसर बेहतर किया जा सकता है. इसके अलावा नया डिजाइन भी देखने को मिल सकता है. बताया जा रहा है कि कंपनी इसे 2027 तक लॉन्च कर सकती है.

AirTag 2
पहले ये एयर टैग iPhone 17 की लॉन्चिंग के साथ ही पेश होने की उम्मीद थी. लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द ही कंपनी अपने ये 2nd Gen के एयरटैग मार्केट में उतारने वाली है.

Apple TV
N1 चिप और फास्ट प्रोसेसर वाला यह टीवी जल्द ही मार्केट में उतारा जा सकता है. कहा जा रहा है कि ये नई वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. इतना ही नहीं, यह टीवी सिरी वॉइस असिस्टेंट और एप्पल इंटेलिजेंस के अपकमिंग फीचर्स को भी सपोर्ट करेगा.

HomePod mini 2
एप्पल अपने नए होमपॉड मिनी 2 भी जल्द ही मार्केट में उतारने वाला है. इसमें वॉइस कंट्रोल और फास्ट प्रोसेसर जैसे फीचर्स भी सपोर्ट करेंगे.

M5 चिपसेट के साथ MacBook Pro
M5 चिप से लैस MacBook Pro को लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी इसे साल 2026 की शुरुआत में ही लॉन्च करने की तैयारी में है.

M5 चिपसेट के साथ MacBook AIR
MacBook Pro के अलावा MacBook AIR भी मार्केट में दस्तक देने के लिए तैयार है. इसे भी साल 2026 की तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है.

Elon Musk के सैटेलाइट इंटरनेट से परेशान हुए यूजर्स, Starlink में आई ये दिक्कत

Mac External Monitor
बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में Apple अपने दो नए Mac External Monitor मार्केट में उतार देगी.

iPhone 17e
एप्पल अपना नया स्मार्टफोन iPhone 17e भी लॉन्च करने वाली है. इसे iPhone 16e का नेक्स्ट वर्जन माना जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें इसे डिवाइस को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है.

सिर्फ 49 रुपये में 20GB डेटा! Jio, Airtel और Vi की तगड़ी टक्कर में यूजर्स की हुई मौज

Smart Home Hub
नेक्स्ट जनरेशन की Siri के साथ अब कंपनी Smart Home Hub भी लाने की तैयारी में है. इसे भी 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

appleiPhone

Trending news

20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
;