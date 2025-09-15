'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त'! iPhone 17 के बाद भी नहीं रुका Apple, इन डिवाइसेज के साथ आ रहा नया iPhone

Apple ने पिछले सप्ताह ही ग्रैंड Awe Dropping इवेंट में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया है. इस बार सीरीज में कई बदलाव देखने को मिले. कंपनी ने प्रो मॉडल के डिजाइन में कुछ बदलाव किए हैं. वहीं, प्लस वेरिएंट को बंद कर दिया गया है, बल्कि इसकी जगह अब iPhone Air दुनिया के सामने पेश किया गया है, जो कंपनी का सबसे स्लिम मॉडल है. iPhone 17 के साथ कंपनी ने AirPods और 3 Apple watches भी लॉन्च की है. हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं होती. Apple अभी अपने और नए डिवाइस लेकर आ रहा है.

Apple ने शेयर की लिस्ट

Apple ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया है कि कंपनी नए गैजेट्स लेकर आ रही है. इसके साथ ही कंपनी ने उन 10 डिवाइसेज की लिस्ट भी जारी की है. मजेदार बात तो यह है कि इस लिस्ट में एक और नया iPhone भी है. चलिए जानते हैं कि ये मॉडल्स कौन से हैं और किस नए फोन को लॉन्च करने वाली है कंपनी.

M5 चिप के साथ iPad Pro

Apple इसी साल अक्टूबर तक इन नए iPad Pro को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो M5 चिप से लैस हैं.

अपडेट Vision Pro

इस अपडेटेड Vision Pro में प्रोसेसर बेहतर किया जा सकता है. इसके अलावा नया डिजाइन भी देखने को मिल सकता है. बताया जा रहा है कि कंपनी इसे 2027 तक लॉन्च कर सकती है.

AirTag 2

पहले ये एयर टैग iPhone 17 की लॉन्चिंग के साथ ही पेश होने की उम्मीद थी. लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द ही कंपनी अपने ये 2nd Gen के एयरटैग मार्केट में उतारने वाली है.

Apple TV

N1 चिप और फास्ट प्रोसेसर वाला यह टीवी जल्द ही मार्केट में उतारा जा सकता है. कहा जा रहा है कि ये नई वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. इतना ही नहीं, यह टीवी सिरी वॉइस असिस्टेंट और एप्पल इंटेलिजेंस के अपकमिंग फीचर्स को भी सपोर्ट करेगा.

HomePod mini 2

एप्पल अपने नए होमपॉड मिनी 2 भी जल्द ही मार्केट में उतारने वाला है. इसमें वॉइस कंट्रोल और फास्ट प्रोसेसर जैसे फीचर्स भी सपोर्ट करेंगे.

M5 चिपसेट के साथ MacBook Pro

M5 चिप से लैस MacBook Pro को लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी इसे साल 2026 की शुरुआत में ही लॉन्च करने की तैयारी में है.

M5 चिपसेट के साथ MacBook AIR

MacBook Pro के अलावा MacBook AIR भी मार्केट में दस्तक देने के लिए तैयार है. इसे भी साल 2026 की तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है.

Mac External Monitor

बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में Apple अपने दो नए Mac External Monitor मार्केट में उतार देगी.

iPhone 17e

एप्पल अपना नया स्मार्टफोन iPhone 17e भी लॉन्च करने वाली है. इसे iPhone 16e का नेक्स्ट वर्जन माना जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें इसे डिवाइस को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है.

Smart Home Hub

नेक्स्ट जनरेशन की Siri के साथ अब कंपनी Smart Home Hub भी लाने की तैयारी में है. इसे भी 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.