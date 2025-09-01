iPhone 17 की लॉन्चिंग से पहले ही Apple ने की ये आईफोन बंद करने की तैयारी! सामने आई विंटेज लिस्ट
Hindi Newsटेक

iPhone 17 की लॉन्चिंग से पहले ही Apple ने की ये आईफोन बंद करने की तैयारी! सामने आई विंटेज लिस्ट

Apple अपना iPhone 17 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच अब खबर आई है कि कंपनी ने अपनी नई विंटेज लिस्ट भी तैयार कर ली है. यानी पुराने डिवाइस हटाने की तैयारी हो गई है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:23 PM IST
iPhone 17 की लॉन्चिंग से पहले ही Apple ने की ये आईफोन बंद करने की तैयारी! सामने आई विंटेज लिस्ट

Apple जल्द ही अपना नया मॉडल iPhone 17 लॉन्च करने जा रहा है. इसे ग्लोबली 9 सितंबर, 2025 को लॉन्च किया जाने वाला है. हालांकि, लॉन्च से कुछ दिन पहले ही Apple ने अपने पुराने प्रोडक्ट्स की लिस्ट यानी 'विंटेज लिस्ट' को अपडेट किया है. इसमें कुछ पुराने iPhone मॉडल और तीन Mac कंप्यूटर भी शामिल किए गए हैं. इसका मतलब ये है कि अब ये डिवाइस पुराने माने जाएंगे और इनकी सर्विस या रिपेयरिंग में दिक्कत आ सकती है.

इस बार बंद हो सकते हैं ये डिवाइस
Apple हर साल नए प्रोडक्ट्स लाने से पहले पुराने मॉडल्स को धीरे-धीरे बंद करने की प्रक्रिया शुरू करता है और यही इस बार भी हो रहा है. कंपनी ने अब iPhone 8 Plus को अपनी पुराने डिवाइसों की लिस्ट में डाल दिया है. इसमें डिवाइस के दो वेरिएंट शामिल किए हैं- एक 64GB स्टोरेज वाला और दूसरा 256GB. इसका मतलब ये है कि Apple अब इस मॉडल की बिक्री कई देशों में बंद भी कर चुका है.

सर्विस और पार्ट्स भी मिलने होंगे मुश्किल
इस विंटेज लिस्ट का साफ मतलब है कि अब ये डिवाइस पुराने हो चुके हैं. बता दें कि जब भी कोई डिवाइस विंटेज लिस्ट में जाता है तो उसकी सर्विस और पार्ट्स मिलना धीरे-धीरे मुश्किल हो जाते है. Apple पहले भी ऐसे पुराने मॉडल्स की लिस्ट बनाता रहा है, ताकि लोग नए प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो सकें.

ऐसे डिवाइस को विंटेज मानता है Apple
Apple का कहना है कि वो उन डिवाइसेज को विंटेज मानता है, जिनकी बिक्री उसने करीब 5-7 साल पहले ही बंद कर दी हो. इस बार iPhone 8 Plus के साथ-साथ दो MacBook Pro मॉडल भी इस लिस्ट में आ गए हैं, जिनमें से एक 13-इंच वाला जिसमें 4 Thunderbolt पोर्ट हैं और दूसरा 15-इंच वाला शामिल किया गया है. ये दोनों ही लैपटॉप 2017 में लॉन्च हुए थे. जब कोई डिवाइस विंटेज लिस्ट में जाता है तो Apple उसकी रिपेयर सर्विस देना भी बंद कर देता है.

कंपनी ने दी ये जानकारी
हालांकि, कंपनी ने ये भी बताया है कि अगर किसी डिवाइस की आखिरी बिक्री 10 साल के अंदर हुई है तो उसकी बैटरी की रिपेयर एक्सटेंडेड वारंटी के तहत अब भी मिल सकती है. इसका सीधा मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अब पुराने हो चुके हैं और इनकी सर्विस धीरे-धीरे बंद हो रही है.

ये मॉडल्स भी हो सकते हैं डिस्कंटीन्यू 
Apple जब नया iPhone 17 लॉन्च करेगा तो साथ ही कुछ पुराने iPhone मॉडल्स को बंद भी कर देगा. कंपनी हर साल अपने पुराने प्रो मॉडल्स को डिस्कंटीन्यू करती है, ताकि नए फोन की बिक्री पर फोकस किया जा सके. इस बार ऐसा माना जा रहा है कि iPhone 16 Pro और Pro Max को डिस्कंटीन्यू किया जा सकता है. यानी ये मॉडल अब Apple के ऑफिशियल स्टोर पर नहीं मिलेंगे. ऐसा Apple अक्सर करता है. जब तक फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर स्टॉक मौजूद रहेगा तब तक पुराने iPhone मॉडल्स की बिक्री चलती रहेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि Apple जल्द ही iPhone 15 और उसके Plus वर्जन को बंद कर सकता है, क्योंकि ये अब दो साल पुराने हो चुके हैं.

About the Author
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

appleiPhone

