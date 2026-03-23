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Hindi Newsटेकइतिहास में पहली बार! Samsung के फोन में चलेगा Apple का AirDrop; Galaxy S26 यूजर्स की तो निकल पड़ी

इतिहास में पहली बार! Samsung के फोन में चलेगा Apple का AirDrop; Galaxy S26 यूजर्स की तो निकल पड़ी

Samsung Galaxy S26 सीरीज (Standard, Plus, Ultra) को अब Apple के AirDrop का सपोर्ट मिल गया है. यह Samsung के Quick Share इंटरफेस के जरिए काम करेगा, जिससे सीधा iPhone, iPad और Mac पर फाइल भेजी जा सकेंगी. रिसीव करने वाले Apple डिवाइस का AirDrop विजिबिलिटी "Everyone" पर होना चाहिए.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:38 AM IST
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इतिहास में पहली बार! Samsung के फोन में चलेगा Apple का AirDrop; Galaxy S26 यूजर्स की तो निकल पड़ी

Samsung ने अपने नए Galaxy S26 सीरीज के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें Apple के AirDrop को सपोर्ट करने वाला फीचर शामिल है. इसका मतलब है कि अब Android और iOS डिवाइस के बीच फाइल शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. फिलहाल यह अपडेट कुछ चुनिंदा क्षेत्रों, जैसे साउथ कोरिया में उपलब्ध है और धीरे-धीरे अन्य देशों में भी रोलआउट किया जाएगा.

किन-किन डिवाइस में मिलेगा यह फीचर
यह नया अपडेट Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra यूजर्स के लिए उपलब्ध है. यह अपडेट फरवरी 2026 के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है और इसका साइज करीब 700MB से ज्यादा है. यूजर्स इसे Settings में जाकर Software Update सेक्शन से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं.

Quick Share के जरिए कैसे करेगा काम
इस अपडेट के बाद Samsung का Quick Share फीचर Apple के AirDrop के साथ काम करने लगेगा. यानी अब Galaxy S26 यूजर्स सीधे iPhone, iPad या Mac जैसे Apple डिवाइसेज में फाइल भेज सकेंगे. यह पूरा प्रोसेस वायरलेस होगा और इसके लिए किसी केबल या थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी.

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फाइल ट्रांसफर के लिए जरूरी सेटिंग
इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए कुछ जरूरी सेटिंग्स का ध्यान रखना होगा. जिस Apple डिवाइस पर फाइल भेजनी है, उसमें AirDrop की विजिबिलिटी “Everyone” पर सेट होनी चाहिए. इससे Galaxy फोन उस डिवाइस को आसानी से पहचान पाएगा और कनेक्शन बना सकेगा.

फीचर इस्तेमाल करने की शर्तें
इस नए फीचर का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को अपने फोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करना जरूरी होगा. इसके अलावा Google Play Services को भी नए वर्जन पर अपडेट करना होगा और Quick Share ऐप को Galaxy Store से अपडेट करना होगा. अगर ये सभी अपडेट नहीं किए गए, तो यह फीचर सही तरीके से काम नहीं करेगा.

कब और कहां मिलेगा यह अपडेट
यह फीचर 23 मार्च से रोलआउट होना शुरू हो गया है और सबसे पहले साउथ कोरिया में उपलब्ध होगा. इसके बाद इसे यूरोप, जापान, नॉर्थ अमेरिका, साउथ-ईस्ट एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी जारी किया जाएगा. शुरुआत में यह फीचर सिर्फ Galaxy S26 सीरीज तक सीमित रहेगा, लेकिन भविष्य में इसे अन्य डिवाइसेज में भी लाया जा सकता है.

Android और iOS के बीच खत्म होगी दूरी
अब तक Android और iOS के बीच फाइल शेयर करना थोड़ा मुश्किल माना जाता था, लेकिन इस अपडेट के बाद यह दूरी कम हो जाएगी. Samsung और Apple के इस कदम से यूजर्स को ज्यादा सुविधा मिलेगी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बीच काम करना आसान हो जाएगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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