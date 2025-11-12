खराब हुए 60 हजार के हेडफोन, तो रख दिए फ्रिज में, डोर खोला तो उड़ गए होश!

Apple Headphones Tips: जब भी कोई महंगा गैजेट खराब हो जाता है, तो हमारा पहला सबसे पहले उसे सर्विस सेंटर ले जाते हैं. लेकिन हाल ही में Apple AirPods Max हेडफोन के साथ एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. एक यूजर के ₹60,000 के महंगे हेडफोन अचानक से खराब हो गए और उस पर तीन पीली लाइट दिखने लगी. जब रीसेट करने और चार्जिंग पॉइंट साफ करने जैसे नॉर्मल तरीके काम नहीं आए तो उसने एक घरेलू उपाय अपनाया. उन्होंने डिवाइस को फ्रीजर में रख दिया और इसने नतीजे आपको हैरान कर देंगे. आइए जानते हैं पूरा मामला.

कैसे काम किया ये घरेलू तरीका?

यह समस्या खासकर पहले जेनरेशन के AirPods Max यूजर्स को हो रही है. जब सभी ऑफिशियल तरीके कान नहीं आए, तो एक ऑनलाइन समाधान सामने आया. उस व्यक्ति ने AirPods Max को करीब 30 मिनट से एक घंटे तक के लिए फ्रीजर में रख दिया. टेक जर्नलिस्ट जेफ कार्लसन ने CNET पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि एक घंटे फ्रीजर में रखने के बाद उनके AirPods Max न सिर्फ चालू हुए, बल्कि ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो गए.

आखिर फ्रीजर में रखने से हेडफोन ठीक कैसे हो गए?

इस अजीबोगरीब उपाय के पीछे की एक थ्योरी Reddit पर MuesliCrunch नाम के एक यूजर ने दी है. उनका मानना है कि हेडफोन के ईयरकप के अंदर पावर वायर में बहुत छोटे-छोटे क्रैक आ जाते हैं, जो हेडफोन को बार-बार घुमाने से पैदा होते हैं.

जब आप हेडफोन को फ्रीज करते हैं, तो तारों के आस-पास की प्लास्टिक या रबर की परत सिकुड़ जाती है. इस सिकुड़न से टूटी हुई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फिर से जुड़ जाती है, जिससे हेडफोन काम करना शुरू कर देता है.

प्रीमियम गैजेट्स के लिए देसी जुगाड़

प्रीमियम गैजेट्स कितने नाज़ुक हो सकते हैं. अगर आपके AirPods Max वारंटी से बाहर हो चुके हैं और तीन पीली बत्ती दिखा रहे हैं, तो आप इस देसी जुगाड़ को अस्थायी समाधान के तौर पर आजमा सकते हैं. हालांकि ध्यान रखें कि हेडफोन पहनने से पहले उन पर जमी नमी को अच्छी तरह से पोंछ लें. क्या पता यह यीनिक तरीका आपके हजारों रुपये बचा दे.

