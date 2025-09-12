AirPods Pro 3 खरीदना चाह रहे हैं? डिब्बे में नहीं मिलेगी ये चीज, इस चीज के लिए देना पड़ेगा ज्यादा पैसा

Apple ने अपने बड़े इवेंट Awe-Dropping Event में iPhone 17 सीरीज के साथ नए AirPods Pro 3 भी पेश किए. इन ईयरबड्स में कई नए और एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं जो इन्हें एक शानदार अपग्रेड बनाते हैं. खासतौर पर, Live Translation और पहले से बेहतर Noise Cancellation जैसी सुविधाएँ इसे और भी खास बनाती हैं. लेकिन एक चीज है जो कई लोगों को निराश कर सकती है- बॉक्स में USB-C to USB-C चार्जिंग केबल नहीं मिलेगी.

बॉक्स में क्या मिलेगा?

अगर आप Apple की वेबसाइट पर जाकर AirPods Pro 3 के पेज को देखते हैं, तो वहाँ साफ़ लिखा है कि बॉक्स में आपको सिर्फ़ ये चीजें मिलेंगी-

• AirPods Pro 3

• MagSafe चार्जिंग केस (USB-C सपोर्ट के साथ)

• 5 साइज में सिलिकॉन ईयर टिप्स

• डॉक्यूमेंटेशन

लेकिन चार्जिंग के लिए जरूरी USB-C केबल अलग से खरीदनी होगी. Apple का कहना है कि यह “sold separately” है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यह सही फैसला है?

कई यूजर्स मानते हैं कि आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास पहले से USB-C केबल मौजूद है, क्योंकि नए iPhones और कई अन्य गैजेट्स USB-C पोर्ट के साथ आते हैं. ऐसे में Apple ने केबल हटाकर बॉक्स को हल्का बनाया है. लेकिन अगर आपके पास USB-C केबल नहीं है, तो आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी. Apple की ऑफिशियल USB-C चार्जिंग केबल (1 मीटर, 60W) की कीमत ₹1,900 है.

AirPods Pro 3 की कीमत और उपलब्धता

भारत में AirPods Pro 3 की कीमत ₹25,900 रखी गई है. ये Apple की वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं और कंपनी इसमें फ्री इंग्रेविंग (नाम या इमोजी प्रिंट) का विकल्प भी देती है.

अगर तुलना करें, तो AirPods 4 की शुरुआती कीमत ₹12,900 है. वहीं, AirPods 4 with Active Noise Cancellation (ANC) ₹17,900 में आते हैं. दूसरी ओर, Apple के बड़े हेडफ़ोन AirPods Max की कीमत ₹59,900 है. इसका मतलब है कि AirPods Pro 3, AirPods 4 और AirPods Max के बीच का विकल्प बनकर आते हैं.

नए फीचर्स क्यों खास हैं?

AirPods Pro 3 का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका Live Translation फीचर है. यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना चाहते हैं. इसके अलावा, पहले से ज्यादा सटीक और पावरफुल नॉइज कैंसलेशन दिया गया है जिससे कॉलिंग और म्यूजिक सुनने का अनुभव और बेहतर हो जाता है.