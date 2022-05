‘सावधान! कोई आपका पीछा कर रहा है!’- iPhone यूजर्स को मिल रहा ये मैसेज, मच गया हड़कंप

Apple AirTag False Alarm to iPhone Users Saying you are being Tracked: सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर हैं और अचानक आपके फोन पर ये अलर्ट आए कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आप किस तरह रीएक्ट करेंगे. हम आपसे यह इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई स्मार्टफोन यूजर्स के साथ ऐसा हो रहा है. आइए जानते हैं कि ये खतरनाक मैसेज किसे भेजा जा रहा है और पूरा मामला क्या है..

iPhone यूजर्स को मिल रहा है ये खतरनाक मैसेज

पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ऐप्पल के ट्रैकिंग डिवाइस, Apple AirTag की वजह से चोरियां हुई हैं. हाल ही में, इस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए कई सारे iPhone यूजर्स को एक अलर्ट आया है जिसमें लिखा हुआ है, ‘सावधान! कोई आपका पीछा कर रहा है!’ इस तरह का खतरनाक मैसेज देखकर iPhone यूजर्स काफी चिंतित हो रहे हैं.

कौन भेज रहा है ये मैसेज

दरअसल बात यह है कि ऐप्पल एयरटैग (Apple AirTag) गलती से लोगों को ये अलर्ट भेज रहा है और असल में कोई उन यूजर्स का पीछा नहीं कर रहा है. यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस तरह ये ट्रैकिंग डिवाइस लोगों को सतर्क कर रहा है लेकिन ये काफी डरावना है और लोगों को आगे इस तरह के मामलों से बचा नहीं सकता है. ये देखा जा सकता है कि यह Apple AirTag का एक बग या ग्लिच है लेकिन फिलहाल इसको ठीक नहीं किया जा सका है.

बीते दिनों में सामने आए कई मामले

आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही दिनों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं. उदाहरण के लिए, एक मां और बेटी डिज्नीलैंड से लौट रहे थे जब बेटी के iPhone पर ये मैसेज आया और वो बहुत डर गए. इसी तरह, शिकागो (Chicago) में रहने वाली 24-वर्षीय नतालिया गारसिया (Natalia Garcia) को शाम को ये नोटिफिकेशन मिला कि एक AirTag उनके साथ चल रहा है जिससे वो परेशान हो गई थी. उन्होंने ट्रैकर के अलार्म को बजने की कोशिश की लेकिन वो उस समय काम नहीं किया.