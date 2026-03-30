iPhone से लेकर Apple Watch तक सब निशाने पर! हैकर्स के हाथ लगा 'मास्टर की', CERT-In ने जारी किया रेड अलर्ट

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने Apple यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. इस अलर्ट में iPhone, iPad, Mac और Apple Watch जैसे कई डिवाइस में सिक्योरिटी कमजोरियों की बात कही गई है. 26 मार्च 2026 को जारी इस एडवाइजरी में बताया गया है कि इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स का संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं या डिवाइस पर कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं.

सरकार ने क्या कहा?

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाली CERT-In ने इन खामियों को “हाई सीवेरिटी” कैटेगरी में रखा है. एजेंसी के अनुसार, Apple के अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में कई तरह की कमजोरियां मौजूद हैं. इन कमजोरियों का इस्तेमाल करके कोई भी अटैकर सिस्टम में मनमाना कोड चला सकता है, ज्यादा एक्सेस (प्रिविलेज) हासिल कर सकता है और सिक्योरिटी सिस्टम को भी बायपास कर सकता है. इसके अलावा, डेटा लीक होने और डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) जैसे हमलों का भी खतरा बताया गया है, जिससे आम यूजर्स के साथ-साथ कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है.

ये सिक्योरिटी खामियां क्यों हैं?

CERT-In के मुताबिक, ये समस्याएं Apple के सॉफ्टवेयर सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कमजोरियों की वजह से हैं. इसमें सिस्टम कंपोनेंट्स और सिक्योरिटी मैकेनिज्म दोनों शामिल हैं. इन खामियों के चलते हैकर्स सिस्टम के व्यवहार को बदल सकते हैं या पहले से मौजूद सिक्योरिटी को पार कर सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) मौजूद हैं, जो इस खतरे को और बड़ा बनाते हैं. इसका मतलब है कि अटैकर्स अलग-अलग कमजोरियों को मिलाकर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिससे रिमोट कोड एक्सीक्यूशन, डेटा चोरी और सिस्टम एक्सेस जैसे खतरे बढ़ जाते हैं.

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किन डिवाइस पर है खतरा?

यह खतरा Apple के कई डिवाइस और पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पर देखा गया है. खास तौर पर वे डिवाइस जो लेटेस्ट अपडेट पर नहीं हैं, ज्यादा जोखिम में हैं. इसमें iPhone और iPad के पुराने iOS और iPadOS वर्जन, Mac के अलग-अलग macOS वर्जन, Safari ब्राउजर, Apple Watch, Apple TV और Vision Pro जैसे डिवाइस शामिल हैं. साथ ही, Apple के डेवलपर टूल Xcode के पुराने वर्जन भी इस खतरे की जद में बताए गए हैं.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

CERT-In ने यूजर्स को तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है ताकि इस खतरे को कम किया जा सके. सबसे जरूरी है कि आप अपने सभी Apple डिवाइस को तुरंत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट करें. कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटी पैच को इंस्टॉल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही इन कमजोरियों को ठीक करते हैं. इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और अनजान फाइल डाउनलोड न करें. हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें और अपने जरूरी डेटा का बैकअप लेते रहें.