Apple ने घोषित किए 2025 के App Store Awards! iPhone App of the Year किसे मिला? पूरी लिस्ट देखें

साल 2025 अब खत्म होने वाला है और इसी मौके पर Apple ने अपने सालाना App Store Awards 2025 का ऐलान कर दिया है. इन अवार्ड्स के जरिए Apple दुनियाभर के डेवलपर्स की मेहनत, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को सम्मान देता है. इस साल Apple ने कुल 17 ऐप्स और गेम्स को विनर चुना है, जिन्हें Apple App Store एडिटर्स ने कुल 45 फाइनलिस्ट्स में से सिलेक्ट किया. Apple का कहना है कि इन अवार्ड्स का मकसद उन ऐप्स को पहचान देना है, जिन्होंने यूजर्स की लाइफ बेहतर बनाई, टेक्नोलॉजी में नए स्टैंडर्ड सेट किए और क्रिएटिविटी को नई दिशा दी.

कैसे चुने गए विनर्स?

इस साल जिन ऐप्स को अवार्ड मिला है, वे iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV और Vision Pro जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा प्रभावी और इनोवेटिव माने गए. यह चयन सिर्फ पॉपुलैरिटी पर नहीं, बल्कि डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस के आधार पर किया गया.

Mac Game of the Year - Cyberpunk 2027 Ultimate Edition

Mac के लिए इस साल का Game of the Year बना Cyberpunk 2027 Ultimate Edition. यह गेम Assassin’s Creed Shadows और Neva जैसे टाइटल्स को पछाड़कर टॉप पर पहुंचा. हाई-एंड ग्राफिक्स और गहरी कहानी ने इसे खास बनाया.

Apple Watch App of the Year - Strava

Apple Watch पर इस साल सबसे अच्छा ऐप चुना गया Strava, जो वर्ल्ड-फेमस फिटनेस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है. यह ऐप रनिंग, साइक्लिंग और एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने में मदद करता है.

iPad App of the Year - Detail

iPad की श्रेणी में विजेता बना Detail, एक AI-पावर्ड वीडियो एडिटिंग ऐप. यह क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए तेज और आसान एडिटिंग की सुविधा देता है. इसे Structured और Grain Touch जैसे ऐप्स के साथ नॉमिनेट किया गया था.

iPhone App of the Year - Tiimo

इस साल iPhone का टॉप ऐप बना Tiimo, जो एक AI-आधारित विजुअल प्लानर है. यह ऐप यूजर्स की डेली लाइफ को ऑर्गनाइज करने, टास्क मैनेज करने और रूटीन को आसान बनाने में मदद करता है. यह ऐप खासतौर पर Neurodivergent यूजर्स (जैसे ADHD वाले लोग) में काफी लोकप्रिय है.

Mac App of the Year - Essayist

Mac पर बेस्ट ऐप बना Essayist, जो कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का समय बचाने वाला AI टूल है. यह रिसर्च पेपर्स और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल फॉर्मेट में तैयार करने में बेहद मददगार है.

Apple Vision Pro App of the Year - Explore POV

Vision Pro जैसे नए प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट ऐप बना Explore POV, जिसे जेम्स हस्टलर ने बनाया है. यह ऐप इमर्सिव एक्सपीरियंस और VR टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है.

Apple TV App of the Year - HBO Max

Apple TV के लिए इस साल का सबसे अच्छा ऐप माना गया HBO Max. यह वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हाई-क्वालिटी कंटेंट, सीरीज और एक्सक्लूसिव शो के लिए पसंद किया गया.

iPhone Game of the Year - Pokémon TCG Pocket

iPhone गेम ऑफ द ईयर बना Pokémon TCG Pocket. Pokémon कंपनी द्वारा बनाया यह कार्ड गेम दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है.

iPad Game of the Year - DREDGE

iPad प्लेटफॉर्म पर बेस्ट गेम बना DREDGE, जिसे Black Salt Games ने बनाया है. इसकी यूनिक स्टोरीलाइन और डार्क एडवेंचर इसे खास बनाते हैं.

Apple Vision Pro Game of the Year - Porta Nubi

Vision Pro के लिए बेस्ट गेम बना Porta Nubi, जिसे माइकल टेम्पर ने डेवलप किया है.

Apple Arcade Game of the Year - WHAT THE CLASH?

Apple Arcade प्लेटफॉर्म पर सबसे मनोरंजक गेम चुना गया WHAT THE CLASH?, जिसे Triband ApS ने बनाया है.

Apple Cultural Impact Winners 2025

हर साल की तरह Apple ने उन ऐप्स को भी सम्मानित किया है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करते हैं. इन्हें Cultural Impact Winners कहा जाता है. यह ऐप्स समावेशन, शिक्षा, कल्याण और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं.

• Art of Fauna

• Chants of Sennaar

• despelote

• Be My Eyes

• Focus Friend

• StoryGraph

ये ऐप्स लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और एक अधिक समावेशी समाज बनाने में मदद करते हैं.