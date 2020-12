Apple ने जारी की Best Apps की लिस्ट, देखिए क्या आपके मोबाइल में हैं ये ऐप्स

नई दिल्लीः आईफोन (iPhone) सहित अन्य गैजेट्स (iOS Gadgets) बनाने वाली कंपनी ऐप्पल (Apple) ने अपने स्टोर (Apple Store) पर मौजूद बेस्ट ऐप्स Best apps की लिस्ट को जारी कर दिया है. कुल 15 ऐप्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है.

ये हैं Best Apps

Apple ने Wakeout को बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया है. वहीं इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप Zoom और Genshin Impact को भी शामिल किया है. जूम (Zoom) को आईपैड ऐप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. कैलेंडर और रिमाइंडर एप Fantastical को मैक ऐप ऑफ द ईयर (Mac App of the Year) का अवॉर्ड दिया है. Endel ऐप को ऐपल वॉच ऐप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है.

यह भी पढ़ेंः ये चीज धीमा कर रही थी पुराने iPhones को, Apple पर दायर हुए मुकदमे

ये हैं 2020 के बेस्ट ऐप्पल ऐप्स

Amazon India

AarogyaSetu

Zoom

WhatsApp Messenger

YouTube

Instagram

Google Pay

Facebook

MX Player

Messenger

भारत में टॉप 10 पेड आईफोन ऐप्स

Sticker Babai: Telugu Stickers

DSLR Camera

Forest – Stay focused

Voice Recorder – Audio Record

AutoSleep Track Sleep on Watch

Spectre Camera

Procreate Pocket

TouchRetouch

Vehicle Registration Info

भारत में टॉप 10 फ्री आईफोन गेम ऐप्स

Ludo King

Call of Duty: Mobile

Among Us!

Garena Free Fire: BOOYAH Day

Subway Surfers

Save the Girl!

Asphalt 9: Legends

Brain Out

My Talking Tom Friends

Magic Tiles 3: Piano Game

भारत में टॉप 10 पेड आईफोन गेम ऐप्स

Monopoly

Hitman Sniper

Minecraft

Plague Inc.

RFS – Real Flight Simulator

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: Vice City

Heads Up! Best Charades game

Assassin's Creed Identity

Getting Over It

ये भी देखें---