Apple का नया सरप्राइज! iPhone 17 सीरीज के कवर डिजाइन में हुए बड़े बदलाव, तस्वीरों में दिखा धांसू लुक
iPhone 17 Cases Leak: रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone के लिए टिंटेड क्लियर केस पर भी काम चल रहा है, लेकिन लॉन्च इवेंट में इन्हें पेश करने की संभावना कम है. iPhone 17 और 17 Air मॉडल्स में यह नया डिजाइन देखने मिलगा या नहीं. आइए डिटेल में जानते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:51 PM IST
Apple Awe Dropping Event: Apple 9 सितंबर को अपने बड़े "Awe Dropping" इवेंट की जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. इस धमाकेदार इवेंट में iPhone 17 के साथ कई नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने की उम्मीद है. कंपनी अपने सबसे पॉपुलर चल रहे iPhone 17 के साथ नए केस और एक्सेसरीज भी पेश कर सकती है. इससे पहले iPhone 15 के साथ पर्यावरण के अनुकूल FineWoven केस लॉन्च किए गए थें. लेकिन यूजर्स ने शिकायत की थी कि इन पर जल्दी ही खरोंच और खराब हो जाते हैं. इसकी कारण Apple ने इन केस को चुपचाप बंद कर दिया था.  

iPhone 17 के लिए मजबूत केस

इल बार एप्पल TechWoven केस को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. टीपस्टर माजिन बट की लीक्स के मुताबिक, नए केस सिंथेटिक फैब्रिक से बने होंगे और इनकी बनावाट पहले वाले FineWoven से ज्यादा मजबूत होगी, जिससे कवर ज्यादा टिकाऊ होंगे. जल्द लॉन्च होने वाले iPhone 17 मॉडल्स के लिए ये TechWoven केस कई रंगों के ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे.

iPhone 17 के लिए लिक्विड सिलिकॉन केस
एप्पल पहले से ही Silicone Cases बेचता है, लेकिन इस बार iPhone 17 सीरीज के लिए Liquid सिलिकॉन केस वर्जन पेश कर सकता है. इसका नाम iOS 26 में अपकमिंग लिक्विड ग्लास थीम से मेल खाता है, जिससे यह और भी खास बनता है. 

लेकिन अभी तक क्लिर नहीं है कि यह नॉर्मल सिलिकॉन केस से कैसे अलग है. लीक्स से जानकारी मिली है कि ये प्रीमियम TechWoven डिजाइनों का एक सस्ता ऑप्शन हो सकता है. शायद Apple इन कवर्स को चमकीले और बोल्ड कलर्स में भी लॉन्च करेगा. 

iPhone 17 क्लिर केस का नया डिजाइन

आमतौर पर Apple के क्लियर केस बिलकुल ट्रांसपेरेंट और सिंपल होते हैं. जिसमें MagSafe मैग्नेट को कवर करने के लिए पीछे सिर्फ एक छोटा-सा सर्कल होता है. लेकिन इस बार, iPhone 17 Pro और Pro Max के लिए क्लियर केस का डिजाइन पूरी तरह से बदल सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए केस में पीछे के निचले आधे हिस्से पर बड़ा सफेद पैनल हो सकता है,जो मैग्नेट्स को पूरी तरह छिपा देगा. हालांकि Apple का लोगो पहले की तरह ही साफ दिखाई देगा. साथ ही टिंटेड क्लियर केस भी चर्चा में है. लेकिन इस बात का सस्पेंस बना हुआ है कि इन्हें लॉन्च इवेंट में पेश किया जाएगा या फिर नहीं. इसके अलावा, स्टैंडर्ड iPhone 17 और 17 Air में यह डिजाइन होगा या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है. 

iPhone 17 में आएगा Crossbody Strap
पहली बार एप्पल iPhone 17 सीरीज में लैनयार्ड या क्रॉसबॉडी स्ट्रैप का सपोर्ट एड कर सकता है. लीक्स की माने तो नए केस के नीचे दो छोटे-छोटे होल दिए जाएंगे, जिसके जरिए स्ट्रैप को आसानी से जोड जाए. Tipster Sonny Dickson ने तो X पर एक ब्राइट ऑरेंज कलर की फोटो भी शेयर की है. जिसके बारे में चर्चा चल रही है कि यह iPhone 17 Pro और Pro Max के ऑरेंज कलर ऑप्शन्स से मेल खाता है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

