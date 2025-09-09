iPhone 17 Launch Live: कुछ देर में Tim Cook आएंगे, आईफोन 17 दिखाएंगे और कीमत भी बताएंगे
Advertisement
trendingNow12915531
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Launch Live: कुछ देर में Tim Cook आएंगे, आईफोन 17 दिखाएंगे और कीमत भी बताएंगे

Apple Live Event 2025: Apple Awe Dropping इवेंट कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. इस इवेंट में कई बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की उम्मीद है. सबसे ज्यादा फोकस iPhone 17 सीरीज पर रहेगा, जिसमें कंपनी कुछ नए और दमदार फीचर्स लाने वाली है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Launch Live: कुछ देर में Tim Cook आएंगे, आईफोन 17 दिखाएंगे और कीमत भी बताएंगे

iPhone 17 Launch Live: Apple का सितंबर वाला इवेंट टेक दुनिया में हमेशा सुर्खियों में रहता है. इस बार भी कंपनी ने “Awe Dropping Event” नाम से इसे काफी भव्य बनाया है. 9 सितंबर (भारत समय रात 10:30 बजे) को होने वाले इस इवेंट में कई बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की उम्मीद है. सबसे ज्यादा फोकस iPhone 17 सीरीज पर रहेगा, जिसमें कंपनी कुछ नए और दमदार फीचर्स लाने वाली है.

iPhone 17 Series पर सबकी नजर
इस साल Apple चार नए iPhones पेश कर सकता है:
 • iPhone 17 (स्टैंडर्ड मॉडल)
 • iPhone 17 Air (सबसे पतला मॉडल, सिर्फ 5.5mm मोटाई)
 • iPhone 17 Pro
 • iPhone 17 Pro Max

सबसे बड़ी खासियत iPhone 17 Air होगी, जिसे कंपनी अब तक का सबसे पतला iPhone बना सकती है. इसका डिजाइन पहले के मुकाबले बेहद स्लिम और हल्का होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

A19 और A19 Pro चिपसेट का जलवा
सभी नए iPhones में Apple का नया A19 चिपसेट मिलेगा. वहीं Pro और Pro Max मॉडल में A19 Pro होगा, जिसे TSMC के 3-नैनोमीटर प्रोसेस पर बनाया गया है. इससे फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी काफी बेहतर होगी.

डिजाइन और कैमरा में बड़ा बदलाव
इस बार iPhone 17 Air और Pro मॉडल्स में पीछे की तरफ नया कैमरा बार डिजाइन देखने को मिल सकता है. साथ ही डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और मटेरियल ज्यादा प्रीमियम होंगे. iPhone 17 Pro Max में बैटरी परफॉर्मेंस को भी और मजबूत करने की उम्मीद है.

Apple Watch Series 11 की झलक
iPhone के अलावा, Apple अपनी नई Watch Series 11 भी लॉन्च कर सकता है. इसमें नए हेल्थ फीचर्स आने की चर्चा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (हालांकि अभी कन्फर्म नहीं है).
 • Apple Watch SE – इसमें बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है.
 • Apple Watch Ultra 3 – इसमें 5G कनेक्टिविटी और SOS फीचर मिल सकता है, जो बिना iPhone के भी काम करेगा. ये खासतौर पर एडवेंचर और आउटडोर यूजर्स के लिए बेहतरीन होगा.

AirPods Pro 3 भी होंगे अपग्रेड
Apple अपने AirPods Pro (3rd Gen) भी पेश कर सकता है. इसमें कई नए फीचर्स शामिल होंगे:
 • इन-ईयर हार्ट रेट ट्रैकिंग सेंसर
 • लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट
 • बेहतर साउंड क्वालिटी

ये फीचर्स AirPods को सिर्फ म्यूजिक डिवाइस नहीं, बल्कि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी का हिस्सा भी बनाएंगे.

इवेंट कहां देख सकते हैं लाइव?
Apple Event का लाइव स्ट्रीमिंग आप Apple की वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर देख सकते हैं. भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट रात 10:30 बजे से शुरू होगा.

FAQ

Q1. iPhone 17 Air की सबसे बड़ी खासियत क्या है?
इसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm होगी, यानी अब तक का सबसे पतला iPhone.

Q2. iPhone 17 Pro और Pro Max में क्या अलग होगा?
इनमें A19 Pro चिप और ज्यादा पावरफुल बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा.

Q3. Apple Watch Series 11 में नया क्या है?
नए हेल्थ फीचर्स, बड़ा डिस्प्ले और Ultra 3 में SOS + 5G सपोर्ट आ सकता है.

Q4. AirPods Pro 3 में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे?
हार्ट रेट ट्रैकिंग, लाइव ट्रांसलेशन और अपग्रेडेड साउंड.

Q5. भारत में Apple Event कितने बजे से शुरू होगा?
रात 10:30 बजे से.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17Apple event 2025iPhone 17 Price In India

Trending news

'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
;