iPhone 17 Launch Live: कुछ देर में Tim Cook आएंगे, आईफोन 17 दिखाएंगे और कीमत भी बताएंगे

iPhone 17 Launch Live: Apple का सितंबर वाला इवेंट टेक दुनिया में हमेशा सुर्खियों में रहता है. इस बार भी कंपनी ने “Awe Dropping Event” नाम से इसे काफी भव्य बनाया है. 9 सितंबर (भारत समय रात 10:30 बजे) को होने वाले इस इवेंट में कई बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की उम्मीद है. सबसे ज्यादा फोकस iPhone 17 सीरीज पर रहेगा, जिसमें कंपनी कुछ नए और दमदार फीचर्स लाने वाली है.

iPhone 17 Series पर सबकी नजर

इस साल Apple चार नए iPhones पेश कर सकता है:

• iPhone 17 (स्टैंडर्ड मॉडल)

• iPhone 17 Air (सबसे पतला मॉडल, सिर्फ 5.5mm मोटाई)

• iPhone 17 Pro

• iPhone 17 Pro Max

सबसे बड़ी खासियत iPhone 17 Air होगी, जिसे कंपनी अब तक का सबसे पतला iPhone बना सकती है. इसका डिजाइन पहले के मुकाबले बेहद स्लिम और हल्का होगा.

A19 और A19 Pro चिपसेट का जलवा

सभी नए iPhones में Apple का नया A19 चिपसेट मिलेगा. वहीं Pro और Pro Max मॉडल में A19 Pro होगा, जिसे TSMC के 3-नैनोमीटर प्रोसेस पर बनाया गया है. इससे फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी काफी बेहतर होगी.

डिजाइन और कैमरा में बड़ा बदलाव

इस बार iPhone 17 Air और Pro मॉडल्स में पीछे की तरफ नया कैमरा बार डिजाइन देखने को मिल सकता है. साथ ही डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और मटेरियल ज्यादा प्रीमियम होंगे. iPhone 17 Pro Max में बैटरी परफॉर्मेंस को भी और मजबूत करने की उम्मीद है.

Apple Watch Series 11 की झलक

iPhone के अलावा, Apple अपनी नई Watch Series 11 भी लॉन्च कर सकता है. इसमें नए हेल्थ फीचर्स आने की चर्चा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (हालांकि अभी कन्फर्म नहीं है).

• Apple Watch SE – इसमें बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है.

• Apple Watch Ultra 3 – इसमें 5G कनेक्टिविटी और SOS फीचर मिल सकता है, जो बिना iPhone के भी काम करेगा. ये खासतौर पर एडवेंचर और आउटडोर यूजर्स के लिए बेहतरीन होगा.

AirPods Pro 3 भी होंगे अपग्रेड

Apple अपने AirPods Pro (3rd Gen) भी पेश कर सकता है. इसमें कई नए फीचर्स शामिल होंगे:

• इन-ईयर हार्ट रेट ट्रैकिंग सेंसर

• लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट

• बेहतर साउंड क्वालिटी

ये फीचर्स AirPods को सिर्फ म्यूजिक डिवाइस नहीं, बल्कि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी का हिस्सा भी बनाएंगे.

इवेंट कहां देख सकते हैं लाइव?

Apple Event का लाइव स्ट्रीमिंग आप Apple की वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर देख सकते हैं. भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट रात 10:30 बजे से शुरू होगा.

FAQ

Q1. iPhone 17 Air की सबसे बड़ी खासियत क्या है?

इसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm होगी, यानी अब तक का सबसे पतला iPhone.

Q2. iPhone 17 Pro और Pro Max में क्या अलग होगा?

इनमें A19 Pro चिप और ज्यादा पावरफुल बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा.

Q3. Apple Watch Series 11 में नया क्या है?

नए हेल्थ फीचर्स, बड़ा डिस्प्ले और Ultra 3 में SOS + 5G सपोर्ट आ सकता है.

Q4. AirPods Pro 3 में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे?

हार्ट रेट ट्रैकिंग, लाइव ट्रांसलेशन और अपग्रेडेड साउंड.

Q5. भारत में Apple Event कितने बजे से शुरू होगा?

रात 10:30 बजे से.