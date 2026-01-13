सबसे ज्यादा बिकने वाला Smartphone कौन सा है? Samsung तक को छोड़ दिया पीछे, यहां देखें पूरी लिस्ट

कई स्मार्टफोन कंपनियों के लिए साल 2025 काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. लेकिन इन सब के बीच Apple ने ऐसा कमाल कर दिखाया, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एप्प्ल इस साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन भेजने वाली कंपनी बन गई हैं. एप्पल ने Samsung, Xiaomi और Vivo जैसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है. काउंटरपॉइंट रिसर्च में इस बाद का खुलासा हुआ है. रिसर्च की माने तो 2024 के मुकाबले एप्पल फोन्स की बिक्री 2 फीसदी बढ़ गई.

दुनियाभर के बजार में रही एप्पल के फोन की मांग

काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, साल 2025 में दुनियाभर के बजारों में जितने स्‍मार्टफोन्स शिप किए गए, उनमें सबसे ज्यादा ऐप्पल के फोन्स की हिस्‍सेदारी रही है. इस साल एप्पल ने बाजर के 20 फीसदी हिस्से पर कब्जा कर रखा था. यह किसी भी ब्रैंड से सबसे ज्‍यादा है. एप्पल की सफलता के पीछे लोग आईफोन 17 सीरीज को बता रहे हैं. भारत के साथ दुनियाभर में iPhone की खूब मांग रही. एप्पल के बाद दुसरी बड़ी कंपनी सैमसंग रही जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 19 फीसदी रही. इसके बाद शाओमी 13 फीसदी, वीवो 8 फीसदी, ओप्पो 8 फीसदी और अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी 32 फीसदी रही है.

Samsung और Xiaomi क्यों रह गए पीछे?

Samsung और Xiaomi ने भी मार्केट में कई नए मॉडल लॉन्च किए, लेकिन ग्राहकों में जिस तरह का भरोसा एप्पल के फोन्स पर दिखाया वह इन कंपनियों को नहीं मिल पाया. काउंटर पॉइंट के डेटा की माने तो 2025 में Samsung की बिक्री स्थिर रही है. सैमसंग ने दूसरे स्‍थान पर रहते हुए भी साल 2024 से बेहतर प्रदर्शन किया है. लेकिन Xiaomi और Vivo जैसे ब्रांडों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है. मार्केट में सस्ते फोन की मांग कम होने से शाओमी को 13 फीसदी मार्केट शेयर मिला है, जबकि 2024 में उसके पास 14 फीसदी मार्केट शेयर था.

बाजार में बदलती सोच का एप्पल को हुआ फायदा

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में स्मार्टफोन खरीदने वालों की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला. लोग अब केवल कीमत ही नहीं, बल्कि फोन की क्वालिटी और उसकी सुरक्षा देखने लगे हैं. एप्पल जैसे ब्रांड को इसी का ज्यादा फायदा हुआ है. कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर, सर्विस और फोन के साथ पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया है, जो यूजर्स को लंबे समय तक उसके साथ रखता है. इसके साथ ही सैमसंग की गैलेक्‍सी ए सीरीज को अच्‍छा रेस्‍पॉन्‍स मिला है. मिड-रेंज सेगमेंट में उसके स्‍मार्टफोन्‍स की डिमांड अभी तक बनी हुई है.

एप्पल कैसे पहुंची नबंर एक पर?

इस साल लॉन्च हुई नई iPhone सीरीज़ ने एप्पल की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई हैं. बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर, लंबी बैटरी और एआई फीचर्स ने ग्राहकों को खूब लुभाया है. युवाओं से लेकर प्रोफेशनल्स तक, बड़ी संख्या में लोगों ने पुराने फोन बदलकर नया iPhone खरीदा. इसी के कारण एप्पल की बिक्री बाकी कंपनियों से आगे निकल गई. इसके साथ ही भारत और साउथईस्‍ट एशिया के देशों में आईफोन 16 सीरीज ने भी शानदार प्रदर्शन किया था.

