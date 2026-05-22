बिना डॉक्टर के पर्चे के होगा कान और नींद का टेस्ट! भारत में Apple के इन डिवाइसेस में आ रहा कमाल का फीचर, जानिए डिटेल्स

Apple Watch Sleep Apnea India: अगर आप भी एप्पल यूजर हैं या आपके पास Apple Watch या एयरपॉड्स है, तो आपके लिए Apple ने बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. एप्पल ने भारत में एक ऐसा धमाका किया है, जो न सिर्फ आपके गैजेट्स को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बना देगा, बल्कि अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर काटने में होने वाले आपके हजारों रुपये भी बचा सकता है. एप्पल को भारत में अपने दो दमदार हेल्थ फीचर्स के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है. अब आपकी एप्पल वॉच सोते समय आपकी सांसों पर नजर रखेगी, तो वहीं आपके एयरपॉड्स प्रो मात्र 5 मिनट में आपके कानों की सेहत का पूरा कच्चा-चिट्ठा निकाल लेगा.

टेक जगत की दिग्गज एप्पल ने भारतीय यूजर्स के लिए दो बड़े और बहुत ही काम के हेल्थ फीचर्स का ऐलान किया है. कंपनी को भारत में अपने स्लीप एप्निया नोटिफिकेशन यानी Sleep Apnea Notifications और हियरिंग टेस्ट फीचर को रोलाउट करने की परमिशन मिल गई है. अब बहुत ही जल्द यह फीचर्स यूजर्स के डिवाइस में मिलने लगेंगे.

इन फीचर्स को लेकर कंपनी का कहना है कि एप्पल का नया फीचर्स लोगों में बिना पहचान वाली स्लीप एप्निया यानी नींद से जुड़ी बीमारी और बहरेपन जैसी गंभीर समस्याओं को समय पर जानने में मदद मिलेगी. खास बात यह है कि यूजर्स के हेल्थ का यह पूरा डेटा पूरी तरह से एनक्रिप्टेड रहेगा, जिससे प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होगा.

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Apple Watch बताएगी नींद की बीमारी

भारत में यह फीचर Apple Watch SE के 3rd generation, Apple Watch Series 9 और उसके बाद के मॉडल्स, साथ ही Apple Watch Ultra 2 और नए वेरिएंट्स में मिलेगा. यह फीचर 18 साल या उससे ऊपर के उन लोगों के लिए है, जिनमें पहले कभी स्लीप एप्निया की बीमारी डायग्नोस नहीं हुई है.

कैसे काम करता है यह फीचर?

एप्पल वॉच में मौजूद एक्सीलेरोमीटर सेंसर सोते समय सांस में होने वाली समस्या को ट्रैक करता है. वॉच लगातार 30 दिनों के डेटा को एनालाइज करती है.

डॉक्टर से शेयर कर सकेंगे रिपोर्ट

अगर वॉच को स्लीप एप्निया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह आपको अलर्ट भेजेगी. इसके बाद यूजर हेल्थ ऐप से एक डिटेल PDF रिपोर्ट डाउनलोड कर सीधे अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं. दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग स्लीप एप्निया से परेशान हैं, जिनमें से 80% लोगों को अपनी इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता. इलाज न होने के कारण इससे हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है.

AirPods Pro से घर बैठे होगा हियरिंग टेस्ट

एप्पल ने AirPods Pro के 2nd जनरेशन और AirPods Pro के 3rd जनरेशन के लिए हियरिंग टेस्ट फीचर भी भारत में पेश कर दिया है. हालांकि, हियरिंग एड यानी कान की मशीन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला फीचर को अभी भारत के लिए फाइनल किया जा रहा है और इसे बाद में लाया जाएगा.

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5 मिनट में हो जाएगा टेस्ट

यूजर अपने आईफोन या आईपैड की सहायता से सिर्फ 5 मिनट में यह टेस्ट कर सकते हैं. इसमें 250Hz से लेकर 8,000Hz तक की 8 अलग-अलग फ्रिक्वेंसी पर यूजर की सुनने की टेस्ट की जाती है. ईयरबड्स से आवाज आने पर यूजर को स्क्रीन पर टैप करना होता है. टेस्ट शुरू होने से पहले एयरपॉड्स खुद चेक करते हैं कि आसपास का माहौल शांत है या नहीं और ईयरबड्स कान में ठीक से फिट हैं या नहीं. टेस्ट पूरा होने के बाद रिजल्ट और पूरा ऑडियोग्राम हेल्थ ऐप में सेव हो जाता है, जिसे डॉक्टर के साथ शेयर किया जा सकता है.

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