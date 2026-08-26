/Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज! क्या पहली बार देखने को मिलेगा फोल्डेबल iPhone, 9 सितंबर को खुलेगा राज

Apple ने अपने हर साल होने वाले सितंबर इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. यह इवेंट 9 सितंबर, बुधवार को Apple के कैलिफोर्निया में मौजूद हेडक्वॉर्टर एप्पल पार्क, Cupertino में होगा. इस इवेंट में Apple अपने नए iPhone लॉन्च कर सकता है. इस बार सबसे बड़ी चर्चा पहले फोल्ड होने वाले iPhone को लेकर है. माना जा रहा है कि Apple ऐसा iPhone पेश कर सकता है, जिसकी स्क्रीन बीच से मुड़ सकेगी.
इसके साथ iPhone 18 Pro भी लॉन्च होने की उम्मीद है. हालांकि Apple ने अभी तक नए डिवाइस के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. इस साल का इवेंट एक और वजह से खास है. यह संभवतः Apple के नए CEO जॉन टर्नस का पहला बड़ा लॉन्च इवेंट होगा. जॉन टर्नस ने 1 सितंबर को लंबे समय तक Apple के CEO रहे टिम कुक की जगह ली है.
टिम कुक को Apple के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपना उत्तराधिकारी चुना था. 2011 में जॉब्स की Pancreatic Cancer से मौत के बाद कुक ने कंपनी की कमान संभाली. कुक के नेतृत्व में एप्पल ने जबरदस्त तरक्की की और इस साल कंपनी का बाजार मूल्य एक समय 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था.
इवेंट में एप्पल वॉच सीरीज-12 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 4 आने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Watch में बड़े बदलावों के बजाय बैटरी, फिटनेस और कुछ हार्डवेयर अपग्रेड पर फोकस हो सकता है.
Apple नए AirPods भी पेश कर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में कैमरा वाले AirPods की चर्चा है, जो AI और Visual Intelligence जैसे फीचर्स के साथ आ सकते हैं. हालांकि इसे अभी लीक/रिपोर्ट के तौर पर ही लिखना बेहतर होगा, क्योंकि Apple ने इसकी पुष्टि नहीं की है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इस बार लॉन्च स्ट्रैटेजी बदल सकता है. iPhone 18 Pro और Pro Max सितंबर में, जबकि सामान्य iPhone 18 और कुछ दूसरे मॉडल 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं. यानी Apple पहली बार अपनी नई iPhone लाइनअप को अलग-अलग समय पर लॉन्च करने की दिशा में जा सकता है.