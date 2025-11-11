Advertisement
China के कहने पर Apple ने बंद की ये चीज, तो LGBTQ+ ने काट दिया बवाल; अब कैसे डेटिंग करेंगे GAY

Apple ने अपने चीन वाले App Store से दो बड़े LGBTQ+ डेटिंग ऐप्स- Blued और Finka- को हटा दिया है. यह जानकारी सबसे पहले Wired ने दी थी. केवल Apple ही नहीं, बल्कि चीन के कई Android App Stores से भी ये ऐप्स गायब कर दिए गए हैं. इस कदम ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:39 AM IST
चीन की सायबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CAC) के आदेश के बाद Apple ने अपने चीन वाले App Store से दो बड़े LGBTQ+ डेटिंग ऐप्स- Blued और Finka- को हटा दिया है. यह जानकारी सबसे पहले Wired ने दी थी. केवल Apple ही नहीं, बल्कि चीन के कई Android App Stores से भी ये ऐप्स गायब कर दिए गए हैं. इस कदम ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है कि आखिर क्यों चीन में क्वीयर (queer) समुदायों की ऑनलाइन उपस्थिति को लगातार दबाया जा रहा है.

Apple ने कहा – सरकार के आदेश का पालन किया गया
Apple ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने यह कार्रवाई सरकार के आदेश के अनुसार की है. कंपनी ने कहा, “हम उन देशों के कानूनों का पालन करते हैं, जहां हम काम करते हैं. चीन की सायबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश के आधार पर हमने केवल चीन के App Store से ये दोनों ऐप्स हटाए हैं.” Apple के मुताबिक, Finka ऐप के डेवलपर ने इसे इस साल की शुरुआत में ही दुनिया भर से हटाने का निर्णय ले लिया था, जबकि Blued केवल चीन में ही उपलब्ध था.

मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता
यह कदम एक बार फिर Apple की उस नीति को सामने लाता है, जिसमें वह स्थानीय सरकारों के आदेशों का पालन करता है, चाहे मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी या मानवाधिकारों से जुड़ा क्यों न हो. मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से Apple की इस नीति की आलोचना करते रहे हैं. उनका कहना है कि कंपनी व्यवसायिक हितों के चलते उन फैसलों पर भी सहमति दे देती है जो लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं.

चीन में LGBTQ+ समुदाय पर बढ़ता नियंत्रण
ऐप्स को हटाने का यह फैसला चीन में LGBTQ+ समुदाय पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण की ओर इशारा करता है. हालांकि चीन ने 1990 के दशक में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन आज भी वहां समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जाती. पिछले कुछ सालों में LGBTQ+ संगठनों पर दबाव बढ़ा है. कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट किया गया है और ऑनलाइन सामग्री को सेंसर किया गया है.

Blued के करोड़ों यूजर्स के लिए झटका
यह निर्णय चीन के LGBTQ+ समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है. Blued, जो कि चीन का सबसे लोकप्रिय गे डेटिंग ऐप था, के पास साल 2020 में 4.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूजर्स थे. इस ऐप ने चीन में LGBTQ+ समुदाय के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जहां लोग खुलकर अपनी पहचान साझा कर सकते थे. अब इसके हट जाने से चीन में ऐसे लोगों के लिए डिजिटल स्पेस और भी सीमित हो गया है.

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

