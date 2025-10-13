ट्रंप के नाक के नीचे से भारत ने किया बड़ा खेल! खून के आंसू रोता रहा चीन, पीछे था TATA का हाथ

Apple ने भारत में एक नया इतिहास रच दिया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत से लगभग $10 बिलियन (करीब ₹88,730 करोड़) के iPhones का निर्यात (Export) किया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 75% ज्यादा है. पिछले साल इसी अवधि में Apple ने भारत से $5.71 बिलियन के iPhones एक्सपोर्ट किए थे.

भारत में iPhone उत्पादन में जबरदस्त उछाल

Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में Apple और उसके वेंडर्स ने $22 बिलियन मूल्य के iPhones का निर्माण किया, जिसमें से करीब 80% यानी $17.5 बिलियन के “Made in India” iPhones विदेशों में बेचे गए. यह डेटा भारत सरकार की Production Linked Incentive (PLI) स्कीम के तहत दर्ज हुआ है. अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखें तो, FY22 में यह उत्पादन मूल्य सिर्फ $2 बिलियन था, जो अब बढ़कर FY25 में $22 बिलियन तक पहुंच गया है. यानी तीन साल में 10 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ!

सितंबर में एक्सपोर्ट में 155% की छलांग

सितंबर 2025 आमतौर पर Apple के लिए धीमा महीना माना जाता है, क्योंकि इस समय लोग नए मॉडल का इंतजार करते हैं. लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी. रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ सितंबर 2025 में ही Apple ने $1.25 बिलियन मूल्य के iPhones एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के $490 मिलियन से 155% ज्यादा है. यह बढ़ोतरी तब हुई जब भारत में नए iPhone 17 सीरीज की डिमांड भी जबरदस्त थी.

Add Zee News as a Preferred Source

नई फैक्ट्रियों से बढ़ा Apple का भारत में दबदबा

Apple ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और बढ़ाया है.

अप्रैल 2025 में दो नई फैक्ट्रियां शुरू हुईं –

• Tata Electronics की Hosur यूनिट

• Foxconn की Bengaluru यूनिट

इनके जुड़ने से भारत में अब कुल 5 iPhone मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो चुके हैं. इन नए संयंत्रों ने Apple को भारत से एक्सपोर्ट का बड़ा हब बनाने में मदद की है.

iPhone 17 सीरीज से बढ़ेगा भारत का रोल

पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी iPhone 17 मॉडल्स — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air — भारत में ही बनाए जा रहे हैं और यहीं से ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं. इससे पहले Pro मॉडल्स का निर्माण चीन या अन्य देशों में होता था. अब भारत में बने iPhones सीधे अमेरिकी मार्केट में भेजे जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि iPhone 17 सीरीज की वजह से Apple का एक्सपोर्ट आंकड़ा आने वाले महीनों में और बढ़ेगा और यह $10 बिलियन से भी आगे जा सकता है.

क्या भारत बनेगा iPhone एक्सपोर्ट हब?

उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर यही रफ्तार जारी रही तो मार्च 2026 तक Apple पिछले साल के उत्पादन और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड को पार कर सकता है. हालांकि, अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जैसे मुद्दे इस पर असर डाल सकते हैं. अमेरिका फिलहाल भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बाजार है. India Cellular and Electronics Association (ICEA) के अनुसार, अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच भारत से $8.43 बिलियन के स्मार्टफोन्स अमेरिका को एक्सपोर्ट किए गए, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ $2.88 बिलियन था. इस लिस्ट में Apple सबसे ऊपर है, उसके बाद Samsung और Motorola का नाम आता है.