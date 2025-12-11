iPhone में आया कमाल का Tap & Pay फीचर! अब बिना मशीन के सीधे फोन से होगा पेमेंट

Apple काफी समय से अपने Tap and Pay फीचर को दुनिया के अलग-अलग देशों में विस्तार दे रहा है. अब इसी प्रक्रिया के तहत कंपनी ने इसे Hong Kong में भी लॉन्च कर दिया है. इस फीचर का मतलब है कि अब वहां के व्यापारी केवल अपने iPhone की मदद से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह की अलग पेमेंट मशीन या टर्मिनल की जरूरत नहीं पड़ेगी. चाहे वह रिटेल शॉप हो, टैक्सी सर्विस हो, रेस्टोरेंट हो या कोई फ्रीलांसर- अब सब अपने iPhone से ही पेमेंट ले सकते हैं.

Tap and Pay फीचर कैसे काम करता है?

यह फीचर NFC (Near Field Communication) टेक्नोलॉजी पर चलता है, जो बेहद सुरक्षित तरीके से पेमेंट प्रोसेस करता है. ग्राहक को बस अपना कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, iPhone, Apple Watch या कोई डिजिटल वॉलेट व्यापारी के iPhone के पास लाना होता है और पेमेंट तुरंत हो जाता है. इसमें कोई एक्सटर्नल मशीने, स्कैनर या हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती. यह पूरी प्रक्रिया iPhone के अंदर ही होती है और Apple का कहना है कि यह एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित है ताकि कोई भी फ्रॉड न हो सके.

किन iPhone मॉडलों में उपलब्ध है यह फीचर

Tap and Pay का उपयोग वही यूज़र कर सकते हैं जिनके पास iPhone 11 या उससे नए मॉडल हैं. साथ ही फोन में iOS का लेटेस्ट वर्ज़न होना जरूरी है. इसका कारण यह है कि Apple ने इस फीचर को नए सुरक्षा सिस्टम और लेटेस्ट NFC क्षमताओं के साथ डिज़ाइन किया है. इससे ट्रांजेक्शन सुरक्षित रहती है और किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी लीक नहीं होती.

कौन-कौन से पेमेंट प्लेटफॉर्म इसे सपोर्ट करते हैं?

Apple ने बताया है कि Hong Kong में शुरुआत में Adyen, Global Payments, KPay और SoéPay जैसे बड़े पेमेंट प्लेटफॉर्म इसे सपोर्ट कर रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए व्यापारी आसानी से इस फीचर को सक्रिय कर सकते हैं और पेमेंट स्वीकृति शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा यह फीचर Apple Pay को भी सपोर्ट करता है, साथ ही दुनिया के प्रमुख पेमेंट नेटवर्क जैसे -

American Express, Mastercard, Visa, JCB और UnionPay - भी इसकी सूची में शामिल हैं. इसका मतलब है कि ग्राहक किसी भी बड़े कार्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करके आराम से भुगतान कर सकेंगे.

व्यापारियों को क्या फायदा होगा?

Tap and Pay फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब व्यापारियों को कोई अतिरिक्त पेमेंट मशीन खरीदने या किराए पर लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक iPhone ही उनके लिए पेमेंट स्वीकार करने का पूरा सिस्टम बन जाएगा. छोटे व्यापारी, दूध-सब्ज़ी बेचने वाले, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, मोबाइल वेंडर, फ्रीलांसर, घर से काम करने वाले प्रोफेशनल और बड़े स्टोर्स- हर किसी को इसका लाभ मिलेगा. इससे न सिर्फ उनका खर्च कम होगा, बल्कि पेमेंट रिसीव करना भी आसान और तेज़ हो जाएगा.

डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम

Hong Kong में Tap and Pay फीचर का लॉन्च Apple द्वारा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक और कदम है. इससे iPhone एक सुरक्षित, अलग पेमेंट मशीन की तरह काम करेगा और छोटे-बड़े सभी बिज़नेस डिजिटल पेमेंट्स को आसानी से अपना पाएंगे. Apple भविष्य में इस फीचर को और भी देशों में लाने का प्लान बना रहा है, जिससे दुनिया भर में कैशलेस ट्रांजेक्शन और ज्यादा आसान हो जाएंगे.