अब ड्राइविंग के दौरान कार से करिए 'मन की बात'! Apple CarPlay में आ रहे हैं ये 3 जादुई बॉट्स, बदल जाएगा आपका एक्सपीरियंस

Apple अपने कार इंटरफेस 'CarPlay' को एक सुपर-इंटेलिजेंट मेकओवर देने की तैयारी में है. इसके बाद ड्राइविंग के दौरान आपको केवल सिरी (Siri) के भरोसे नहीं रहना होगा. जल्द ही कंपनी अपने कारप्ले में ChatGPT, गूगल Gemini और Claude जैसे धाकड़ AI चैटबॉट्स का सपोर्ट देने जा रही है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:00 PM IST
एप्पल लवर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप कार चलाते समय 'सिरी' की जानकारियों से बोर हो गए हैं, तो Apple आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज ला रहा है. कंपनी अपने कारप्ले (CarPlay) सिस्टम में थर्ड-पार्टी AI चैटबॉट्स को शामिल करने की तैयारी कर रही है. इसका मतलब है कि आपकी कार का डैशबोर्ड अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट होने वाला है. इस AI फीचर के बाद ड्राइवर बिना स्क्रीन छुए कई काम कर पाएंगे. 

मिलेगा ChatGPT और Google Gemini का सपोर्ट!
अब तक Apple कारप्ले में केवल सिरी का ही राज था. इसका इस्तेमाल आप म्यूजिक चलाने, कॉल रिसीव करने, मैसेज सुनने और नेविगेशन तक ही कर सकते थे. लेकिन नए बदलावों के बाद CarPlay सिर्फ एक कनेक्टेड स्क्रीन नहीं रहेगा, बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करेगा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल अब पहली बार बाहरी कंपनियों के वॉयस असिस्टेंट्स को कारप्ले में शामिल करने जा रहा है. ChatGPT और Google Gemini जैसे AI चैटबॉट्स के कारण अब इसमें आप कई काम बहुत आराम से कर सकते है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप ड्राइविंग करते समय बिना हाथ हटाए कठिन से कठिन सवाल पूछ सकेंगे. 

कार में बैठे-बैठे क्या-क्या कर पाएंगे आप?
कल्पना कीजिए कि आप किसी अनजान शहर में ड्राइव कर रहे हैं. अब आपको केवल यह कहना होगा ChatGPT में आस-पास में कोई ऐसा रेस्टोरेंट बताओ जहां बेहतरीन इटालियन खाना मिलता हो और रिव्यूज भी अच्छे हों. आपकी कार का AI तुरंत इंटरनेट से खोजकर आपको सबसे सही सुझाव दे देगा. वहीं अगर आप गूगल के ईकोसिस्टम के शौकीन हैं, तो Gemini आपकी मदद करेगा और अगर आप सिक्योरिटी और बारीकियों पर ध्यान देते हैं, तो Claude आपके काम आएगा. 

Apple का अपना 'मास्टर प्लान'
एप्पल भले ही बाहरी चैटबॉट्स को अपने कार प्ले में जगह दे रहा है, लेकिन वह इसका पूरा Control अपने हाथ में रखेगा. कार में डिफॉल्ट रूप से सिरी ही रहेगी. जब भी वॉयस बटन ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको सिरी ही मिलेगाी. अन्य AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल करने के लिए, आपको कारप्ले के अंदर ऐप को ओपन करना होगा. एप्पल खुद भी सिरी को अपडेट कर रहा है. 'वर्ल्ड नॉलेज आंसर्स' नाम का नया फीचर सिरी को वेब सर्च और समरी बनाने की ताकत देगा, ठीक वैसे ही जैसे ChatGPT काम करता है. 

क्यों पड़ रही है इसकी जरूरत?
आज के समय में यूजर्स सिरी की तुलना में ChatGPT और Gemini जैसे टूल्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं. क्योंकि उनके पास ज्यादा डेटा है और वो आम भाषा में बात करते हैं. कार चलाते समय लोग फोन नहीं छूना चाहते, ऐसे में वॉयस-बेस्ड AI कार सिस्टम में होना सिक्योरिटी और सुविधा दोनों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. हालांकि Apple की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च तारीख या पूरी डिटेल्स सामने नहीं आई है. लेकिन टेक वर्ल्ड में चर्चा है कि कंपनी जल्द ही CarPlay के नए वर्जन में इन AI फीचर्स को शामिल कर सकती है. 

