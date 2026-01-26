Advertisement
trendingNow13086924
Hindi NewsटेकApple कंपनी ने किया बड़ा बदलाव! CEO Tim Cook ने John Ternus को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानिए क्या करेंगे काम

Apple कंपनी ने किया बड़ा बदलाव! CEO Tim Cook ने John Ternus को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानिए क्या करेंगे काम

टेक्नोलॉजी की दुनिया की दिग्गज कंपनी Apple के अंदर चुपचाप एक अहम बदलाव हो गया है. यह बदलाव सीधे कंपनी के डिजाइन सिस्टम से जुड़ा है. इसके मतलब अब आने वाले समय में iPhone, Mac और कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे दिखेंगे और कैसे काम करेंगे उस पर इसका असर पड़ सकता है. हालांकि कंपनी ने इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के CEO टिम कुक ने जॉन टर्नस को एप्पल के डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा सौंप दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple कंपनी ने किया बड़ा बदलाव! CEO Tim Cook ने John Ternus को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानिए क्या करेंगे काम

टेक वर्ल्ड की बड़ी दिग्गज कंपनी Apple चुपचाप एक बड़ा बदलाव कर दिया है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के CEO टिम कुक ने कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष जॉन टर्नस को एप्पल के डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा सौंप दिया है. बताया जाता है कि यह बदलाव पिछले साल के अंत में हुआ था. लेकिन उस समय इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी. इसके बाद टर्नस एप्पल के डिजाइन डिपार्टमेंट का एक्जीक्यूटिव स्पॉन्सर का कार्यभार संभालेंगे. इससे पहले टर्नस हार्डवेयर इंजीनियरिंग में सीनियर पोस्ट पर थे. अब उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों के डिजाइन फैसलों पर काम करने का मौका मिलेगा. 

डिजाइन टीमों की दिशा तय करेंगे टर्नस
जॉन टर्नस अब एप्पल के डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए 'एक्जीक्यूटिव स्पॉन्सर' के रूप में काम करेंगे. इसका मतलब यह है कि वह कंपनी के उच्च स्तर पर डिजाइन रणनीति और दिशा तय करेंगे, चाहे वह हार्डवेयर का लुक हो या सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस. डिजाइन से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी भूमिका अब पहले से कहीं अधिक अहम होने वाली है. हालांकि, अभी डिजाइन टीम पर अंतिम फैसला टिम कुक ही लेंगे. लेकिन रुटिन के काम और निर्णय अब टर्नस के मार्गदर्शन में होगा. 

यह भी पढ़ें:- Aadhaar Card में बदलना है मोबाइल नंबर? नहीं होगी फॉर्म-डॉक्यूमेंट की जरूरत, बस...

Add Zee News as a Preferred Source

डेली के काम में नहीं, बड़े फैसलों में होगी भूमिका
यह बदलाव सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर डिजाइनर अब सीधे उसी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा. टीमों का डेली का काम पहले जैसा ही चलता रहेगा. फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े स्तर पर कौन-सी डिजाइन दिशा सही है, कौन-सा लुक अपनाया जाए और यूजर अनुभव को किस तरह बेहतर बनाया जाए. इन फैसलों में उनकी भूमिका अब ज्यादा मजबूत हो गई है. इससे यूजर को ज्यादा स्मूथ और अच्छा अनुभव मिल सकता है. 

भविष्य को लेकर भी बढ़ी हलचल
कंपनी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व में तुरंत किसी बदलाव के संकेत नहीं हैं, लेकिन अंदरखाने यह चर्चा है कि जिन अधिकारी को यह नई जिम्मेदारी मिली है, उन्हें भविष्य में कंपनी का अहम चेहरा बनाया जा सकता है. हाल के कार्यक्रमों और प्रोडक्ट लॉन्च में भी उनकी मौजूदगी बढ़ी है. जिससे कंपनी में उनके बढ़ते प्रभाव की झलक देखी जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो टिम कुक के बाद जॉन टर्नस ही कंपनी के नए CEO बन सकते हैं. ब्लूमबर्ग के अनुसार, कुक जानबूझकर टर्नस को एप्पल के संचालन के अन्य क्षेत्रों से भी परिचित करा रहे हैं.  

डिजाइन नेतृत्व का नया दौर
पिछले कुछ सालों में एप्पल के डिजाइन में कई बदलाव हुए हैं. बड़े नामों के जाने के बाद कंपनी एक स्थिर और मजबूत व्यवस्था की तलाश में थी. अब की यह नई पहल उसी दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है. हालांकि अंतिम बड़े फैसले अब भी कंपनी की वरिष्ठ टीम मिलकर ही लेती है. लेकिन साफ है कि डिजाइन की दिशा तय करने में अब एक नया केंद्र सामने आया है. यही वजह है कि यह बदलाव भले आपको सामान्य लगे लेकिन यह एप्पल के भविष्य के लिए काफी मायने रखता है.

यह भी पढ़ें:- ट्रेन लेट या रद्द होने से सफर नहीं हुआ पूरा! अब टिकट का एक-एक पैसा होगा वापस...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Apple CEO Tim CookJohn TernusApple design teams

Trending news

'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
bengal election
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
Republic Day 2026
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
UGC New Guidelines
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
Republic Day
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
77th Republic Day 2026
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत
77th Republic Day 2026
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
HIV Virus
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..