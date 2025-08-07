सोने के गिफ्ट से टिमटिमाईं डोनाल्ड ट्रंप की आंखें, Apple के CEO ने खेला कौन सा दांव

गिफ्ट आखिर किसे पसंद नहीं होते, फिर चाहे वह दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों न हो. यह खुशी उस वक्त चार गुना हो जाती है जब गिफ्ट 24 कैरेट गोल्ड से बना हो. Apple CEO Tim Cook जल्द ही अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, लेकिन इस ऐलान से पहले उन्हें ट्रंप से मुलाकात की है और दिलचस्प बात तो यह है कि इस दौरान उन्होंने ट्रंप को एक 24 कैरेट गोल्ड बेस से तैयार किया ग्लास गिफ्ट के तौर पर दिया है.

व्हाइट हाउस पहुंचे थे Tim Cook

व्हाइट हाउस में हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिम कुक के हाथ में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा बड़ी डिस्क के तौर पर टिम कुक के हाथ में दिखा. इस ट्रंप का नाम का उकेरा गया था और Apple कंपनी का लोगो भी बना था. वहीं, इसके निचले हिस्से में US और 2025 की डेट भी लिखी गई थी. इस अनोखे ग्लास को Apple के वर्कर ने डिजाइन किया है, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कॉर्पोरल है.

क्या बोले Apple CEO

व्हाइट हाउस में जब टिम कुक ने ट्रंप को यह खूबसूरत गिफ्ट दिया तो इस दौरान Apple के CEO ने कहा, 'इस बॉक्स को कैलिफोर्निया में तैयार किया गया है. यह लाइन ऑफ द लाइन ग्लास है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बनाया गया है. यह यूएस मरीन कॉर्प्स कॉर्पोरल ने डिजाइन किया है, जो फिलहाल Apple में काम करते हैं. इसका 24 कैरेट सोने का बेस यूहाट से आया है.'

टैरिफ के बाद टिम कुक ने किया ऐलान

ट्रंप को गिफ्ट सौंपने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिम कुक ने ऐलान किया कि वह US में Apple की मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने जा रहे हैं. टिम कुक ने इस दौरान कहा कि Apple अब से अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बनाए जा रहे रेयर अर्थ मैग्नेट ही लेगा.

Apple CEO Tim Cook gifts President Trump a piece of glass with 24k gold This comes after promising an additional $100 billion on top of the $500 billion in U.S. investment pic.twitter.com/0XKm84eCfD — Apple Hub (@theapplehub) August 7, 2025

इसके बाद मैग्नेट को MP Materials द्वारा डेवलप कराया जाएगा. बता दें कि यह अमेरिका की फुली इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ प्रोड्यूसर कंपनी है. टिम कुक का यह प्लान उस समय आया है जब हाल ही में ट्रंप के टैरिफ प्लान का ऐलान किया था. माना जा रहा है कि इसके बाद ही टिम ने अपना प्लान भी पूरी तरह बदल दिया है. अब वह अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पर फोकस बढ़ा रहे हैं.

अब तक हो चुका इतना निवेश

बता दें कि अब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के बाद Apple कंपनी अमेरिकी में कुल अब तक 600 बिलियन डॉलर (करीब 53 लाख करोड़) तक निवेश कर चुकी है. अपनी इस उपलब्धि को लेकर टिम कुक ने कबा कि सिर्फ चार सालों में अमेरिकी में 600 अरब डॉलर के निवेश तक पहुंचने और अब अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की शुरुआत करने पर बहुत गर्व है.