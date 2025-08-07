सोने के गिफ्ट से टिमटिमाईं डोनाल्ड ट्रंप की आंखें, Apple के CEO ने खेला कौन सा दांव
Advertisement
trendingNow12871166
Hindi Newsटेक

सोने के गिफ्ट से टिमटिमाईं डोनाल्ड ट्रंप की आंखें, Apple के CEO ने खेला कौन सा दांव

डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही टैरिफ का ऐलान किया है. इसके तुरंत बाद ही Apple CEO टिम कुक ने कुच ऐसा कर दिया है कि उन्हें लेकर दुनियाभर में खूब चर्चा होने लगी है. वहीं, ट्रंप की आंखों में पूरे 24 कैरेट गोल्ड की रौशनी टिमटिमाने लगी है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने के गिफ्ट से टिमटिमाईं डोनाल्ड ट्रंप की आंखें, Apple के CEO ने खेला कौन सा दांव

गिफ्ट आखिर किसे पसंद नहीं होते, फिर चाहे वह दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों न हो. यह खुशी उस वक्त चार गुना हो जाती है जब गिफ्ट 24 कैरेट गोल्ड से बना हो. Apple CEO Tim Cook जल्द ही अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, लेकिन इस ऐलान से पहले उन्हें ट्रंप से मुलाकात की है और दिलचस्प बात तो यह है कि इस दौरान उन्होंने ट्रंप को एक 24 कैरेट गोल्ड बेस से तैयार किया ग्लास गिफ्ट के तौर पर दिया है.

व्हाइट हाउस पहुंचे थे Tim Cook
व्हाइट हाउस में हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिम कुक के हाथ में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा बड़ी डिस्क के तौर पर टिम कुक के हाथ में दिखा. इस ट्रंप का नाम का उकेरा गया था और Apple कंपनी का लोगो भी बना था. वहीं, इसके निचले हिस्से में US और 2025 की डेट भी लिखी गई थी. इस अनोखे ग्लास को Apple के वर्कर ने डिजाइन किया है, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कॉर्पोरल है.

क्या बोले Apple CEO
व्हाइट हाउस में जब टिम कुक ने ट्रंप को यह खूबसूरत गिफ्ट दिया तो इस दौरान Apple के CEO ने कहा, 'इस बॉक्स को कैलिफोर्निया में तैयार किया गया है. यह लाइन ऑफ द लाइन ग्लास है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बनाया गया है. यह यूएस मरीन कॉर्प्स कॉर्पोरल ने डिजाइन किया है, जो फिलहाल Apple में काम करते हैं. इसका 24 कैरेट सोने का बेस यूहाट से आया है.'

Donald Trump कंप्‍यूटर चिप्‍स पर लगाएंगे 100% TAX; iPhone, TV-कारें होंगी महंगी?

टैरिफ के बाद टिम कुक ने किया ऐलान
ट्रंप को गिफ्ट सौंपने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिम कुक ने ऐलान किया कि वह US में Apple की मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने जा रहे हैं. टिम कुक ने इस दौरान कहा कि Apple अब से अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बनाए जा रहे रेयर अर्थ मैग्नेट ही लेगा.

इसके बाद मैग्नेट को MP Materials द्वारा डेवलप कराया जाएगा. बता दें कि यह अमेरिका की फुली इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ प्रोड्यूसर कंपनी है. टिम कुक का यह प्लान उस समय आया है जब हाल ही में ट्रंप के टैरिफ प्लान का ऐलान किया था. माना जा रहा है कि इसके बाद ही टिम ने अपना प्लान भी पूरी तरह बदल दिया है. अब वह अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पर फोकस बढ़ा रहे हैं.

Free Netflix, Amazon Prime, Sony Liv! आ गए Airtel के सबसे धांसू Plan, देखें List

अब तक हो चुका इतना निवेश
बता दें कि अब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के बाद Apple कंपनी अमेरिकी में कुल अब तक  600 बिलियन डॉलर (करीब 53 लाख करोड़) तक निवेश कर चुकी है. अपनी इस उपलब्धि को लेकर टिम कुक ने कबा कि सिर्फ चार सालों में अमेरिकी में 600 अरब डॉलर के निवेश तक पहुंचने और अब अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की शुरुआत करने पर बहुत गर्व है. 

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

TAGS

Tim CookDonald Trump

Trending news

26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
;