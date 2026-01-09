Tim Cook की सैलरी जानकर चकरा जाएगा सिर! Apple के भारतीय सितारों ने भी गाड़े झंडे; जानें किसका कितना है बैंक बैलेंस

Apple ने साल 2025 के लिए अपनी एनुअल प्रॉक्सी फाइलिंग जारी कर दी है. यह दस्तावेज अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC को देना अनिवार्य होता है. इस फाइलिंग में Apple के बिजनेस से जुड़े कई अहम आंकड़े होते हैं, साथ ही कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को मिलने वाली सैलरी और बोनस की पूरी जानकारी भी दी जाती है. इस बार की रिपोर्ट में CEO Tim Cook, CFO Kevan Parekh और COO Sabih Khan की कमाई सामने आई है, जो काफी चर्चा में है.

2025 में Tim Cook को कितनी सैलरी मिली

फाइलिंग के मुताबिक, Apple के CEO Tim Cook को साल 2025 में कुल 74.3 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला. भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम करीब 668 करोड़ रुपये बैठती है. यह आंकड़ा सुनने में भले ही बहुत बड़ा लगे, लेकिन 2024 के मुकाबले यह थोड़ा कम है. पिछले साल Tim Cook को करीब 74.6 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला था. दिलचस्प बात यह है कि Apple ने Tim Cook के लिए 2025 में 59 मिलियन डॉलर का टारगेट तय किया था. लेकिन कंपनी के बेहतर प्रदर्शन की वजह से मिलने वाले इंसेंटिव और बोनस ने उनकी कमाई को इससे काफी ऊपर पहुंचा दिया.

Tim Cook की सैलरी का पूरा ब्रेकअप

Tim Cook की 2025 की कमाई में कई हिस्से शामिल हैं. उनकी बेस सैलरी 3 मिलियन डॉलर रही, जो साल 2016 से अब तक नहीं बदली है. इसके अलावा उन्हें 57.5 मिलियन डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड्स मिले, जो उनके कुल पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है. वहीं, नॉन-इक्विटी इंसेंटिव प्लान के तहत उन्हें 12 मिलियन डॉलर मिले. इसके साथ ही करीब 1.7 मिलियन डॉलर अन्य सुविधाओं के लिए दिए गए, जिनमें सिक्योरिटी खर्च और प्राइवेट जेट का इस्तेमाल शामिल है. Tim Cook को काम और निजी यात्रा, दोनों के लिए कंपनी के प्राइवेट विमान का इस्तेमाल करना होता है, जो इस पैकेज का हिस्सा माना जाता है.

Apple में लीडरशिप बदलाव की आहट

यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है, जब Apple में बड़े लीडरशिप बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Tim Cook ने कंपनी के सीनियर लीडर्स को बताया है कि वह अब अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में वह Apple के बोर्ड के चेयरमैन की भूमिका संभाल सकते हैं. रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि Apple के हेड ऑफ इंजीनियरिंग John Ternus, Tim Cook के बाद CEO बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं. हालांकि, इस पर कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव्स की भी करोड़ों में कमाई

Apple के दो टॉप एग्जीक्यूटिव्स, Kevan Parekh और Sabih Khan, भारतीय मूल के हैं और 2025 में इनकी कमाई भी करोड़ों में रही. Kevan Parekh Apple के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जबकि Sabih Khan को जुलाई 2025 में कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया था.

Sabih Khan और Kevan Parekh की सैलरी

फाइलिंग के अनुसार, Sabih Khan को 2025 में कुल 27 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला, जो भारतीय रुपये में करीब 243 करोड़ रुपये होता है. इसमें 1 मिलियन डॉलर की बेस सैलरी और 22 मिलियन डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड्स शामिल हैं. वहीं CFO Kevan Parekh को 22.4 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला, जो लगभग 201 करोड़ रुपये के बराबर है. उनकी बेस सैलरी करीब 8.9 लाख डॉलर रही, जबकि 18.4 मिलियन डॉलर उन्हें स्टॉक्स के रूप में मिले. यह आंकड़े दिखाते हैं कि Apple में टॉप लेवल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स को कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है.