Apple ने बदल डाली अपनी बड़ी पॉलिसी! भारत में एंट्री से पहले ही इन जरूरी सर्विसेज पर लगा दिया 'ताला'

अगर आप भी घर की छोटी-मोटी दिक्कतों नल खराब होना, बिजली गुल होना जैसे कामों के लिए ऑनलाइन सर्च का सहारा लेते हैं और आप iPhone यूजर हैं, तो आने वाले समय में आपके सर्च करने का तरीका बदलने वाला है. Apple ने अपनी एडवरटाइजिंग पॉलिसी में एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसकी चर्चा अब भारत के टेक मार्केट में भी हो रही है. ऐपल ने अपने मैप्स ऐप पर विज्ञापन यानी Ads शुरू करने से ठीक पहले प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल और यहां तक कि क्रिप्टो ATM जैसी सेवाओं के विज्ञापनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. हालांकि यह सर्विस अभी अमेरिका और कनाडा में शुरू हो रही है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर हुए इस बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है.