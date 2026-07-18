Apple ने बदल डाली अपनी बड़ी पॉलिसी! भारत में एंट्री से पहले ही इन जरूरी सर्विसेज पर लगा दिया 'ताला'

अगर आप भी घर की छोटी-मोटी दिक्कतों नल खराब होना, बिजली गुल होना जैसे कामों के लिए ऑनलाइन सर्च का सहारा लेते हैं और आप iPhone यूजर हैं, तो आने वाले समय में आपके सर्च करने का तरीका बदलने वाला है. Apple ने अपनी एडवरटाइजिंग पॉलिसी में एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसकी चर्चा अब भारत के टेक मार्केट में भी हो रही है. ऐपल ने अपने मैप्स ऐप पर विज्ञापन यानी Ads शुरू करने से ठीक पहले प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल और यहां तक कि क्रिप्टो ATM जैसी सेवाओं के विज्ञापनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. हालांकि यह सर्विस अभी अमेरिका और कनाडा में शुरू हो रही है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर हुए इस बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है.
कंपनी की नई ऐपल एडवरटाइजिंग सर्विसेज पॉलिसी के अनुसार, यह नियम 14 जुलाई से लागू हो गया है. यह बदलाव ऐसे समय पर आया है जब ऐपल जल्द ही अमेरिका और कनाडा में Apple Maps पर विज्ञापन सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है.
ऐपल के नए नियमों के अनुसार, Apple Maps पर अब होम सर्विसेज और कुछ अन्य कैटेगरीज के विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकेंगे. प्रतिबंधित बिजनेस की लिस्ट इस प्रकार है-
होम सर्विसेज
प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, लॉकस्मिथ यानी ताला ठीक करने वाले, एसी-हीटिंग सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल, रूफर्स यानी छत बनाने वाले और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स.
दूसरी सर्विसेज
क्रिप्टो ATM और बेल बॉन्ड सर्विसेज.
इस नई पॉलिसी में मेडिकल से जुड़े विज्ञापनों पर पूरी तरह से बैन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि इन विज्ञापनों की जांच केस-बाय-केस यानी हर विज्ञापन को बारीकी से परखने के बाद ही उन्हें दिखाने की अनुमति दी जाएगी.
ऐपल इस समर सीजन में अमेरिका और कनाडा में अपने मैप्स ऐप पर विज्ञापनों की शुरुआत करने जा रहा है. जब भी कोई यूजर ऐपल मैप्स पर कुछ सर्च करेगा, तो सर्च रिजल्ट में सिर्फ एक स्पॉन्सर्ड बिजनेस दिखाई देगा. इस विज्ञापन वाले बिजनेस के मैप पिन पर एक छोटा सा नीला हेलो यानी नीले रंग का घेरा होगा, और सजेस्टेड प्लेसेस की लिस्ट में इस पर Advertisement का लेबल लगा होगा.
ऐपल ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि विज्ञापनों के आने के बाद भी उनकी प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होगा. यूजर जिन विज्ञापनों पर क्लिक करेंगे या इंटरैक्ट करेंगे, उसका डेटा सिर्फ यूजर के डिवाइस पर ही रहेगा ऐपल न तो इस डेटा को खुद कलेक्ट करेगा और न ही किसी थर्ड-पार्टी के साथ शेयर करेगा.
कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी ऐड कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे ऐपल की ऐड सर्विस का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा. फिलहाल कंपनी ने इस बात की कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है कि आम बिजनेस के लिए यह एड प्रोग्राम कब से लाइव होगा.
अभी भारत के लिए कोई ऐप्पल ने कोई ऑफिशियस ऐलान नहीं किया है. लेकिन टेक कंपनियां का यह ट्रेंड रहा है कि वे अपने नए फीचर्स या एडवरटाइजिंग प्रोग्राम्स को पहले अमेरिका और कनाडा जैसे चुनिंदा बाजारों में टेस्ट करते हैं. वहां के रिस्पॉन्स के बाद, इसे धीरे-धीरे भारत समेत दूसरे देशों में भी रोलआउट किया जाता है.