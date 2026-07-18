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Apple ने बदल डाली अपनी बड़ी पॉलिसी! भारत में एंट्री से पहले ही इन जरूरी सर्विसेज पर लगा दिया 'ताला'

Apple Maps New Policy: आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है. ऐपल ने अपनी एडवरटाइजिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए मैप्स ऐप पर प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और क्रिप्टो ATM जैसी कई जरूरी सर्विस के विज्ञापनों को बैन कर दिया है. अमेरिका-कनाडा से शुरू हो रहे इस नियम का असर जल्द भारतीय यूजर्स पर भी दिख सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:27 PM IST
Apple ने बदल डाली अपनी बड़ी पॉलिसी! भारत में एंट्री से पहले ही इन जरूरी सर्विसेज पर लगा दिया 'ताला'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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