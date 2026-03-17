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एक गैरेज, दो दोस्त और एक आधा खाया हुआ सेब! कैसे बनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी, कहानी Apple के 50 सालों की

Apple 50 Years History: साल 1976 में एक गैराज से शुरू हुआ सफर आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका है. हम बात कर रहे हैं Apple कंपनी की, जिसने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं. आज के समय में यह केवल एक कंपनी नहीं रह गई है. अब एप्पल वह विजन है, जिसने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है. यहां हम आपको कंपनी के फर्श से अर्श की पूरी कहानी बता रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:09 AM IST
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एक गैरेज, दो दोस्त और एक आधा खाया हुआ सेब! कैसे बनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी, कहानी Apple के 50 सालों की

Apple 50 Years History: आज के समय में लगभग सभी लोगों को Apple कंपनी के बारे में पता होगा. हां, वही जो iPhone और iPad जैसे कई प्रोडक्ट बनाती है. अब इस कंपनी के प्रोडक्ट सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि लोगों के स्टेटस सिंबल बन चुके हैं. हाथ में आईफोन हो या कान में एयरपॉड्स, इस कंपनी ने हमारे जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया है. 1 अप्रैल 1976 को शुरू हुई यह कंपनी आज 2026 में अपने 50 साल पूरे कर चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी की वैल्यू आज लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर (3 Trillion डॉलर) है, उसकी शुरुआत दोस्तों के उधार और एक गैराज से हुई थी? वही कंपनी आज टेक्नोलॉजी के बदलते दौर की पहचान बन चुकी है. तो आइए आसान भाषा में समझते हैं Apple कंपनी का पूरा सफर.

जब गैराज में बन रहे थे कंप्यूटर

एप्पल की कहानी 1976 में शुरू हुई थी. उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और मुश्किल माने जाते थे. आम लोगों के लिए उनका इस्तेमाल आसान नहीं था. इसी सोच को बदलने के लिए कुछ युवाओं ने मिलकर एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया. वे अपने हाथों से कंप्यूटर बनाते थे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते थे. यही छोटा कदम आगे चलकर एक बड़ी कंपनी की नींव बना.

शुरुआती सफलता से मिली पहचान

कुछ ही समय में कंपनी ने ऐसा कंप्यूटर तैयार किया, जो पहले के मुकाबले आसान और काफी यूजफुल था. लोगों ने इसे पसंद किया और धीरे-धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी. यहीं से एप्पल को पहचान मिली और कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी. यह वह दौर था, जब टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे आम लोगों के घरों तक पहुंच रही थी और एप्पल इस बदलाव का हिस्सा बन रही थी.

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जब पॉकेट मनी के लिए बेचना पड़ा अपना सामान

एप्पल की शुरुआत किसी आलीशान ऑफिस में नहीं, बल्कि स्टीव जॉब्स के पिता के गैराज में हुई थी. इसमें तीन दोस्त शामिल थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज्नियाक और रोनाल्ड वेन. इन तीनों के पास पैसे इतने कम थे कि कंपनी शुरू करने के लिए जॉब्स ने अपनी पसंदीदा फॉक्सवैगन वैन बेच दी और वोज्नियाक ने अपना कीमती कैलकुलेटर. लेकिन इनके तीसरे पार्टनर रोनाल्ड वेन को कंपनी पर इतना कम भरोसा था कि उन्होंने महज 12 दिन बाद ही अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सिर्फ 800 डॉलर में बेच दी. आज उस हिस्सेदारी की कीमत अरबों डॉलर है.

वो एक गलती और जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर निकालना

1984 में एप्पल ने Macintosh लॉन्च किया, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी. पहली बार लोगों को कोडिंग के बजाय माउस से क्लिक करने की सुविधा मिली. लेकिन 1985 में कंपनी के अंदर खींचतान बढ़ गई और बोर्ड ने खुद स्टीव जॉब्स को ही उनकी अपनी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद एप्पल अर्श से फर्श पर आ गई और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई.

जॉब्स की हुई वापसी

1997 में जब कंपनी डूबने वाली थी, तब जॉब्स की दोबारा वापसी हुई. उन्होंने आते ही फालतू प्रोडक्ट बंद किए और 2001 में iPod लॉन्च किया. लेकिन असली धमाका हुआ 9 जनवरी 2007 को, जब जॉब्स ने दुनिया के सामने पहला iPhone पेश किया. उस समय उन्होंने कहा था कि आज हम तीन क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. इसमें एक टच वाला आईपॉड, एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट डिवाइस हैं. बाद में पता चला कि ये तीनों आईफोन थे. स्मार्टफोन के आने के बाद लोगों का फोन इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल गया. अब फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक छोटा कंप्यूटर बन गया.

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टिम कुक का दौर, 3 ट्रिलियन डॉलर का सफर

2011 में स्टीव जॉब्स के निधन के बाद टिम कुक ने कंपनी की कमान संभाली. कई लोगों को लगा कि अब एप्पल का जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन कुक ने इसे एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया. उन्होंने सिर्फ गैजेट ही नहीं बेचे, बल्कि ऐप, म्यूजिक, ऐप स्टोर और क्लाउड सर्विस का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि लोग इसके दीवाने हो गए. इसका नतीजा है कि एप्पल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी, जिसकी वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई. आज एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, बल्कि वॉच, एयरपॉड्स और अपनी सर्विस के जरिए हर साल अरबों कमाता है.

क्या खास बनाता है एप्पल को?

एप्पल की सबसे बड़ी ताकत उसकी खास डिजाइन और बेहतरीन प्रोडक्ट रहे हैं. कंपनी ने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट बनाए, जो दिखने में आकर्षक हों और इस्तेमाल करने में आसान हों. इसके साथ ही कंपनी ने अपने सभी डिवाइस को आपस में जोड़कर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, जिससे यूजर को अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल करने में आसानी हो. यही वजह है कि लोग एक बार इसके प्रोडक्ट लेने के बाद लंबे समय तक जुड़े रहते हैं. लोग एप्पल को प्राइवेसी किंग मानते हैं.

आज कहां खड़ी है कंपनी

आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल है. इसके प्रोडक्ट दुनिया के लगभग हर देश में इस्तेमाल किए जाते हैं. फोन, कंप्यूटर, वॉच और कई डिजिटल सर्विस के जरिए कंपनी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यह दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में गिनी जाती है.

अब आगे क्या?

50 साल पूरे करने के बाद एप्पल अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है. अब कंपनी Vision Pro (मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट) के जरिए एक नई दुनिया दिखाने की कोशिश कर रही है. साथ ही कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हेल्थ टेक्नोलॉजी में भी बड़े दांव लगा रही है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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