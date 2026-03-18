कैसे एक 'बाबा' ने बदली एक अनाथ लड़के की किस्मत? 50 साल पहले स्टीव जॉब्स ने जो सीखा, उसी ने Apple को किंग बना दिया!

Apple 50 Years Anniversary: आज दुनिया जिस Apple की दीवानी है, उसकी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्म का एक अनोखा पहलू भी शामिल है. स्टीव जॉब्स की भारत यात्रा उत्तराखंड के कैंची धाम तक पहुंचना, उनकी सोच और नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया. एक साधारण कंपनी का ट्रिलियन डॉलर साम्राज्य बनना महज संयोग नहीं लगता. क्या सच में इस सफलता के पीछे भारत और एक बाबा का असर है?
Trending Photos
Steve Jobs and Neem Karoli Baba: आज के इस डिजिटल दौर में शायद ही ऐसा कोई हो जो आईफोन का दीवाना न हो. चाहे वह इसकी प्राइवेसी हो, शानदार फीचर्स हों या फिर इसका स्टेटस सिंबल एप्पल आज ज्यादातर लोगों की दिल की पसंद बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी की दुनिया दीवानी है उसकी सफलता का एक गुप्त कनेक्शन भारत के उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम से जुड़ा है? आज से 50 साल पहले जब 1 अप्रैल 1976 को जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज्नियाक ने मिलकर एक गैरेज में ऐप्पल की शुरुआत की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी एक दिन दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाएगी और 3.8 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन जाएगी.
जिस कंपनी की वैल्यू आज 3.8 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 315 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है उस कंपनी के को-फाउंडर ने स्थापना से पहले भारत का रुख किया था? बहुत कम लोग जानते हैं कि कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ऐप्पल की स्थापना से पहले भारत दौरे पर आए थे. भारत दौरे के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के कैंची धाम स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचे थे जहां उन्होंने जीवन के गहरे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की.
कहा जाता है कि उस दौर में जॉब्स सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना नहीं देख रहे थे बल्कि वे अपने अस्तित्व और जीवन के असली उद्देश्य को भी जानना चाहते थे. हालांकि उनकी यह खोज पूरी तरह सफल नहीं हो पाई लेकिन फिर भी भारत की यात्रा ने उनकी सोच और जीवन के नजरिए पर गहरा असर डाला जिसका असर आगे चलकर Apple के हर प्रोडक्ट में देखने को मिला.
आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स की भारत आने की कहानी और नीम करौली आश्रम पहुंचने तक का पूरा सफर...
इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से. जब स्टीव जॉब्स ने अपने एक साथी रॉबर्ट फ्रीडलैंड की बहुत से आदतें अपना ली थीं. फ्रीडलैंड साल 1973 में भारत आए थे और बाबा नीम करौली के आश्रम में कुछ समय तक रहे. भारत से वापस गए तो वह गेरुए कपड़े और खड़ाऊं पहनने लगे. जॉब्स अक्सर उनके पास जाया करते थे. जॉब्स की कुछ आदतें फ्रीडलैंड को भी पसंद आई जैसे वह अकसर नंगे पांव रहते थे और वह धुन के बहुत पक्के थे.
मैं कौन हूं, यह जानने आए थे स्टीव जॉब्स
नीम करौली बाबा के बारे में जॉब्स ने फ्रीडलैंड से ही सुना था और तभी यह तय कर लिया था कि वह भारत जाएंगे. इसको लेकर जॉब्स कह चुके हैं कि -भारत जाना किसी रोमांच की खोज के लिए नहीं था. मेरे लिए वह एक गंभीर खोज थी. मैं आत्मसाक्षात्कार के विचार से भारत जाना चाहता था. यह जानना चाहता था कि मैं कौन हूं?
जॉब्स के साथी के अनुसार असल में वह यह जानना चाहते थे कि उन्हें असली माता पिता कौन थे.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉब्स के जन्म के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें अनाथालय में दे दिया था. जहां से बाद में उन्हें पॉल जॉब्स और क्लारा ने गोद लिया. जिंदगी भर जॉब्स इसी सवाल का जवाब तलासते रहे.
नीम करौली बाबा से नहीं मिल पाए थे जॉब्स
स्टीव जॉब्स भारत साल 1974 में आए. भारत दौरे पर वह कुछ समय हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में रहे. और फिर वहां से नैनीताल आ गए. इससे पहले ही बाबा नीम करोली बाबा 1973 में देह त्याग कर चुके थे. नैनीताल में जॉब्स जहां रुके वहां उन्हें स्वामी योगानदं परमहंस की आत्मकथा ऑटोबायोग्रफी ऑफ अ योगी मिली. इस आत्मकथा को कोई योगी छोड़ गया था. स्टीव के पास कुछ खास करने को था नहीं तो उसे पढ़ना शुरू कर दिया. लेकिन फिर यह किताब को अपने से कभी दूर नहीं किया. स्टीव साल में एक बार उस किताब को जरूर पढ़ते थे.
घर वाले पहचान नहीं सके
जॉब्स नीम करोली बाबा की कथाएं सुनते, ध्यान करते सात महीने बिता दिए. और फिर जब अमेरिका वापस लौटे तक उन्होंने ओकलैंड एयरपोर्ट से अपने परिवार को फोन किया कि मुझे आकर एयरपोर्ट से ले जाओ. जॉब्स के मुताबिक वो एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, 5 बार से ज्यादा उनके माता-पिता आस- पास से गुजरे लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए. आखिर में उनकी मां उनके पास आकर रुकीं और पूछा, स्टीव? तब उन्होंने हां कहा. स्टीव जॉब्स का सिर घुटा हुआ था, सूती ढीला चोगा पहना था, रंग एक दम सांवला हो गया था.
ये भी पढे़ंः Tim Cook छोड़ रहे हैं Apple का साथ? क्या मिलेगा नया CEO? खुद दिया जवाब
इसके बाद जॉब्स ने अपने साथी स्टीव वोज्नियाक के साथ मिलकर एक गैरेज में ऐप्पल की शुरुआत की और अब आज ऐप्पल की दीवानगी दुनिया भर के लोगों में देखने को मिलती है. बता दें कि 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की कैंसर से मौत हो गई. कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद उनके तकिए के नीचे से बाबा नीम करोली का छोटा सा फोटो मिला था.
ये भी पढे़ंः आखिर क्यों सेकंड हैंड मार्केट में लोग ढूंढते हैं 10 साल पुराना Google का यह फोन?