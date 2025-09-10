iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी! इस दिन आएगा iOS 26 अपडेट, क्या आपका आईफोन करेगा सपोर्ट? यहां जानिए

iOS 26 Update Coming Soon: Apple ने आखिरकार 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज की धमाकेदारी एंट्री कर दी है. नए मॉडल में iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल किए गए है. सभी नए iPhone में iOS 26 आने की उम्मीद की गई है. जो काफी लंबे टाइम से एप्पल का सबसे बड़ा डिजाइन अपडेट है. इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा WWDC 2025 में की गई थी और इस साल जून से इसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है. अब iOS 26 जल्द ही यूजर्स के लिए उपलब्ध होने वाला है.

यह भी पढ़े: iPhone 17 vs iPhone 16: कैमरा से लेकर डिस्प्ले और स्पीड तक, नया मॉडल कितना है एडवांस? जानें पूरी डिटेल्स

iOS 26 में क्या नया है?

Add Zee News as a Preferred Source

अब iOS 26 और iPadOS 26 एक नया Liquid Glass थीम लेकर आए है, जो यूजर्स को ज्यादा बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देगा. पूरा UI रिफ्लेक्शन और कंट्रास्ट पर फोकस करता है, साथ ही iOS जैसा पुराना अंदाज बना रहता है. iOS 26 में Apple Intelligence क्षमताएं भी शामिल की गई है. इसके अलावा, नए वर्जन में CarPlay, Apple Games और Apple Music जैसे कई फीचर्स भी शामिल होंगे.

कब रिलीज होगा iOS 26?

नए iPhone के साथ iOS और iPadOS के लेटेस्ट वर्जन को लॉन्च करने की एप्पल की हमेशा से परंपरा रही है. इस साल भी ऐसा ही होगा. iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के लॉन्च के लिए अपनी प्रेस रिलीज में Apple ने कंफर्म किया है कि iOS 26 सोमवार, 15 सितंबर से उपलब्ध होगा. यह सॉफ्टवेयर अपडेट प्रीऑर्डर की शुरूआत और नए आईफोन की सेल तारीख के ठीक बीच में आता है.

iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के लिए Pre-Order शुक्रवार, 12 सितंबर से शुरू हो जाएगा. सभी आईफोन एक हफ्ते के बाद 19 सितंबर से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे. चार नए फोन iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro iOS 26 के साथ लॉन्च किए जाएंगे. पुराना मॉडल्स इस्तेमाल करने वाले यूजर्स 15 सितंबर से ने Liquid Glass थीम का एक्सपीरियंस ले पाएंगे. iOS 26 के साथ में iPadOS 26 भी पेश किया जाएगा.

यह भी पढ़े: ट्रंप की धमकियां भी रोक न पाई, सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में आईफोन की डिमांड पूरी करेगा भारत, iPhone 17 तो सिर्फ आगाज

किन iPhones में iOS 26 अपडेट मिलेगा?

Apple लबे समय से OS अपडेट देने के मामले में सबसे आगे रहा है. आईफोन ने सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का उदाहरण सेट किया है. जल्द ही iOS 26 कई डिवाइसों पर आएगा. यहां आपको सभी सपोर्टेड iPhones की लिस्ट ही गई है-

• iPhone 16e

• iPhone 16

• iPhone 16 Plus

• iPhone 16 Pro

• iPhone 16 Pro Max

• iPhone 15

• iPhone 15 Plus

• iPhone 15 Pro

• iPhone 15 Pro Max

• iPhone 14

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro Max

• iPhone 13

• iPhone 13 Mini

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 12

• iPhone 12 Mini

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone SE (2nd Generation and Later)



किन iPads में iPadsOS 26 अपडेट मिलेगा?

आईपैड के लिए एप्पल 15 सितंबर को iPadsOS 26 को लाने की प्लानिंग कर रहा है. iPadsOS 26 अपडेट इन आईपैड में जल्द आएंगे-

• iPad Pro (M4)

• iPad Pro 12.9 (3rd Generation and Later)

• iPad 11 (1st Generation and Later)

• iPad Air (M3)

• iPad Air (M2)

• iPad Air (3rd Generation and Later)

• iPad (A16)

• iPad (8th Generation and Later)

• iPad Mini (A17 Pro)

• iPad Mini (5th Generation and Later