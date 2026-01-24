Apple कंपनी का बड़ा फैसला! अब iPhone में भी होगी android वाली 'बीमारी', होने जा रहा बदलाव

Advertisement
अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं और App Store से ऐप डाउनलोड करते हैं, तो जल्द ही आपको वहां ज्यादा ऐड नजर आने वाले हैं. इससे पहले ऐसे ऐड्स android फोन के प्ले स्टोर पर दिखाई देते थे. अब Apple कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह App Store पर विज्ञापनों की संख्या बढ़ाने जा रही है. कंपनी इस बदलाव को मार्च में लागू करने जा रही है. समय के साथ इसको अलग-अलग देशों में शुरू किया जाएगा. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:42 PM IST
अगर आप iPhone चलाते हैं और अक्सर App Store से ऐप डाउनलोड करते हैं, तो अबआने वाले समय में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. App Store अब पहले से ज्यादा विज्ञापन के साथ आने वाला है. इसका मतलब अब ऐप खोजते समय आपको पहले से ज्यादा प्रमोटेड ऐप दिखाई देंगे. टेक कंपनी Apple ने साफ कर दिया है कि वह App Store पर विज्ञापनों की संख्या बढ़ाने जा रही है. यह बदलाव मार्च से शुरू होगा और धीरे-धीरे अलग-अलग देशों में लागू किया जाएगा. इससे पहले ऐसे ऐड्स android फोन के प्ले स्टोर पर दिखाई देते थे 

क्यों बढ़ा रही है कंपनी विज्ञापन?
कंपनी का कहना है कि इसका मकसद ऐप बनाने वाले डेवलपर्स को ज्यादा मौके देना है, ताकि उनके ऐप ज्यादा लोगों तक पहुंचें और उसके डाउनलोड बढ़ें. जब यूजर ऐप खोजते हैं, तो उसी समय विज्ञापन दिखाने से नए ऐप को पहचान मिल सकती है. लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ है कि इससे कंपनी की विज्ञापन कमाई भी बढ़ेगी. अभी तक App Store में जब आप कोई ऐप सर्च करते थे तब सबसे ऊपर आपको एक स्पॉन्सर्ड ऐप दिखता था. लेकिन अब सिर्फ ऊपर ही नहीं सर्च रिजल्ट के बीच-बीच में और नीचे भी कई ऐड नजर आने वाले है. ये सभी ऐड कंपनियां पैसे देकर प्रमोशन करेंगी. 

यूजर्स पर क्या होगा इसका प्रभाव?
Apple के इस नए ऐलान के बाद यूजर्स को App Store इस्तेमाल करते वक्त अब ज्यादा ऐड देखने पड़ सकते हैं. इससे आपको अपने काम का ऐप ढूंढने के लिए थोड़ी ज्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ सकती है. इसमें आपको ऑर्गेनिक के साथ-साथ प्रमोटेड ऐप भी मिलेंगे. कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो ऐप ढूंढ रहे हों, उससे पहले कुछ विज्ञापन वाले ऐप सामने आ जाएं. इसस आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है. 

डेवलपर्स के लिए मौका
Apple का यह पूरा प्रयास ऐप बनाने वाले डेवलपर्स के लिए तो फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन यूजर्स के लिए नहीं. अब डेवलपर्स अपने ऐप को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे. इसका लाभ खासकर छोटे डेवलपर्स को होगा. छोटे डेवलपर्स अब प्रमोशन के जरिए आगे आ सकते हैं. 

App Store बनता जा रहा है ‘मार्केट’
धीरे-धीरे App Store सिर्फ ऐप डाउनलोड करने की जगह नहीं, बल्कि एक डिजिटल मार्केट की तरह बनता जा रहा है. जहां ऐप्स की भी दुकानदारी चलती है. कंपनियां अपने ऐप को ज्यादा दिखाने के लिए पैसे खर्च करती हैं, ताकि यूजर का ध्यान सबसे पहले उन्हीं पर जाए. कुछ यूजर्स को ज्यादा ऐड अच्छे नहीं लग सकते हैं. क्योंकि उनको सीधे अपने काम का ऐप ढूंढना होता है. ऐसे में यूजर और विज्ञापन के बीच संतुलन बनाना कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है. 

