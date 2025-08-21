भारत की Silicon Valley में Apple का धमाका: Bengaluru में खुल रहा Apple Hebbal, जानिए कहां और Opening Date
Advertisement
trendingNow12890317
Hindi Newsटेक

भारत की Silicon Valley में Apple का धमाका: Bengaluru में खुल रहा Apple Hebbal, जानिए कहां और Opening Date

नया स्टोर 2 सितंबर 2025 को भारत की Silicon Valley यानी Bengaluru के Phoenix Mall of Asia, Bellary Road, Byatarayanapura में खुलेगा. Apple Hebbal अपने ग्राहकों को पूरा Apple अनुभव देगा. स्टोर में ग्राहक Apple Specialists से सलाह ले सकते हैं, ताकि सही डिवाइस चुनने और फीचर्स समझने में मदद मिले.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की Silicon Valley में Apple का धमाका: Bengaluru में खुल रहा Apple Hebbal, जानिए कहां और Opening Date

Apple Hebbal Bengaluru: Apple ने भारत में अपने तीसरे आधिकारिक रिटेल स्टोर की घोषणा की है. यह नया स्टोर 2 सितंबर 2025 को भारत की Silicon Valley यानी Bengaluru के Phoenix Mall of Asia, Bellary Road, Byatarayanapura में खुलेगा. इससे पहले Apple के दो स्टोर भारत में मौजूद हैं: Mumbai (BKC) और New Delhi (Saket). 

सर्विस और एक्सपीरियंस
Apple Hebbal अपने ग्राहकों को पूरा Apple अनुभव देगा. स्टोर में ग्राहक Apple Specialists से सलाह ले सकते हैं, ताकि सही डिवाइस चुनने और फीचर्स समझने में मदद मिले. स्टोर में ‘Today at Apple’ सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. इन्हें ऑनलाइन बुक किया जा सकता है. इन सत्रों में ग्राहक Apple प्रोडक्ट्स का हैंड्स-ऑन अनुभव, सॉफ़्टवेयर टूल्स सीखना और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में भाग लेना सीख सकते हैं.

प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन और सपोर्ट
Apple Hebbal में नए Apple डिवाइस खरीदने वाले ग्राहकों के लिए फ्री एंग्रेविंग (engraving) सेवा उपलब्ध होगी. इसके अलावा, स्टोर में Genius Bar सपोर्ट भी होगा, जो ट्रबलशूटिंग, रिपेयर और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा. इसका मतलब है कि ग्राहक अपने डिवाइस से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान सीधे स्टोर में पा सकते हैं.

डिलीवरी और पिकअप ऑप्शन
Apple Hebbal स्टोर में डिलीवरी और पिकअप सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी. ग्राहक Apple India की ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं और स्टोर पर जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा और इन-पर्सन पिकअप की लचीलापन दोनों प्रदान करती है.

ग्राहकों के लिए फायदे
 • Apple Hebbal ग्राहकों को संपूर्ण Apple अनुभव देगा.
 • ‘Today at Apple’ सत्र में शिक्षा और क्रिएटिविटी का मौका मिलेगा.
 • फ्री एंग्रेविंग और Genius Bar सपोर्ट से ग्राहकों को व्यक्तिगत सहायता और तकनीकी मदद मिलेगी.
 • ऑनलाइन ऑर्डर + स्टोर पिकअप विकल्प से खरीदारी और भी आसान और सुविधाजनक होगी.

FAQs

Q1: Apple Hebbal स्टोर कब खुलेगा?
A1: यह स्टोर 2 सितंबर 2025 को खुलेगा.

Q2: स्टोर कहां स्थित है?
A2: Phoenix Mall of Asia, Bellary Road, Byatarayanapura, Bengaluru.

Q3: ‘Today at Apple’ सत्र क्या हैं?
A3: ये सत्र ग्राहकों को Apple प्रोडक्ट्स का हैंड्स-ऑन अनुभव, सॉफ़्टवेयर सीखने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का मौका देते हैं.

Q4: क्या Apple Hebbal में डिलीवरी और पिकअप दोनों हैं?
A4: हां, ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और स्टोर पर जाकर इसे पिक कर सकते हैं.

Q5: क्या नए डिवाइस पर कोई पर्सनलाइजेशन सुविधा है?
A5: हां, नए डिवाइस पर फ्री एंग्रेविंग सेवा उपलब्ध है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

appleBangaloreApple Hebbal store

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! NDA की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! NDA की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को दी Z कैटेगरी की CRPF सुरक्षा, जनसुनवाई के दौरान शख्स ने किया था हमला
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को दी Z कैटेगरी की CRPF सुरक्षा, जनसुनवाई के दौरान शख्स ने किया था हमला
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
;