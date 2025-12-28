Advertisement
बड़े बदलाव के साथ आ रहा iPhone Air 2! कम कीमत में मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें क्या होगा खास?

बड़े बदलाव के साथ आ रहा iPhone Air 2! कम कीमत में मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें क्या होगा खास?

Apple iPhone Air 2: Apple कंपनी ने सितंबर के महीने में अपनी नई iPhone Air सीरीज को लॉन्च किया था. हालांकि, कंपनी के इस फोन को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. लोकिन अब कंपनी एक बार फिर अपने लॉन्च इवेंट में iPhone Air 2 को बड़े बदलाव के साथ पेश करने जा रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:55 AM IST
बड़े बदलाव के साथ आ रहा iPhone Air 2! कम कीमत में मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें क्या होगा खास?

Apple iPhone Air 2: ऐप्पल कंपनी ने साल 2025 के सितंबर महीने में अपने नए iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया था. इस सीरीज में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए थे. इसी साल कंपनी ने पहली बार मार्केट में अपना सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया था. इस फोन को कंपनी ने iPhone Air नाम दिया था. कंपनी ने आईफोन एयर को iPhone Plus मॉडल को लाइनअप से हटा कर उसकी जगह पेश किया था. लॉन्च के समय कंपनी का यह मॉडल खूब चर्चा में रहा, लेकिन बद में यह लोगों को पसंद नहीं आया. आईफोन एयर की बिक्री ऐप्पल के बाकी फोन जितनी नहीं हुई, जिसके बाद कंपनी इसके अगले मॉडल को बनाने पर असमंजस में थी. लेकिन अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आईफोन एयर 2 कई बदलावों के साथ अगले साल के लॉन्च इवेंट में पेश किया जाएगा. 

iPhone Air 2 में क्या होगा खास?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी iPhone Air 2 में डिज़ाइन के साथ कैमरा सिस्टम को भी अपग्रेड करने पर विचार कर रही है. इन बदलावों के साथ इस स्मार्टफोन को सितंबर 2026 में आईफोन 18 सीरीज के साथ लॉन्च किया जा सकता है. iPhone Air 2 के रियर पैनल में अब आपको डुअल-कैमरा सिस्टम देखने को मिल सकता है. जबकी फोन के फ्रंट में कंपनी 18-मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरा को बरकरार रख सकती है. 

सॉफ़्टवेयर इंटीग्रेशन होगा और भी बेहतर 
हार्डवेयर के साथ ही कंपनी अगले सीरीज में सॉफ़्टवेयर इंटीग्रेशन को और भी बेहतर कर सकती है. iPhone Air 2 में आपको iOS अपडेट मिलने की संभावना है. इसके साथ iPhone 18 सीरीज में आपको AI के कई नए और अनोखे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. iPhone Air 2 में कंपनी का A19 Pro चिपसेट दिया जा सकता है. यह चिपसेट नए 6-कोर CPU के साथ है. अन्य फोन की तरह कंपनी अपने इस सीरीज में हई रिफ्रेश रेट ऑफर कर सकती है. 

iPhone Air 2 की संभावित कीमत 
कुछ दिनों पहले सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी इस बार अपने iPhone Air 2 मॉडल की कीमत कुछ कम रख सकती है. इसके मौजूदा मॉडल iPhone Air की कीमत 1.19 लाख रुपये है, तो अब आने वाला नया मॉडल इससे कम कीमत का हो सकता है. कंपनी को लगता है कि कम कीमत और ज्यादा फीचर के कारण यह फोन हिट हो सकता है. कंपनी इसको अपने अगले साल के लॉन्च इवेंट में पेश कर सकती है. 

