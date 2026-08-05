/iPhone 18 Pro की एंट्री से पहले Apple का धमाका, भारत में रचा इतिहास! कमाई का नया आंकड़ा जानकर हो जाएंगे हैरान

अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro को उतारने की तैयारियों के बीच टेक कंपनी Apple ने भारतीय मार्केट में नया इतिहास रच दिया है. भारत में महंगे प्रीमियम फोन्स की बढ़ती दीवानगी के दम पर कंपनी ने पहली बार 10 अरब डॉलर यानी करीब लगभग 95,000 करोड़ रुपये की सालाना कमाई का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है. यह आंकड़ा साफ बताता है कि भारत में Apple के प्रीमियम डिवाइसेज की मांग तेजी से बढ़ रही है. आईफोन 18 प्रो की कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाहों के बीच आई यह खबर कंपनी के लिए बहुत ही खास है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर में Apple ने भारत में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल किया है. बीते साल यह आंकड़ा लगभग 9 अरब डॉलर था. कंपनी ने भारतीय मार्केट में दहाई अंकों में ग्रोथ दर्ज की है, जो इसकी लगातार मजबूत होती पकड़ को दर्शाता है.
भारत में Apple की इस रिकॉर्ड तोड़ कमाई में सबसे बड़ा हाथ आईफोन का रहा. हालांकि iPad और MacBook की सेल में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा आईफोन से ही आया. कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर्स और आसान नो-कॉस्ट EMI ऑप्शंस के कारण से महंगे आईफोन अब भारतीय ग्राहकों की पहुंच में आ रहे हैं.
चीन में सेल की धीमी रफ्तार और local ब्रांड्स से मिल रही कड़ी चुनौती के बीच भारत Apple के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ मार्केट बनकर उभरा है. कंपनी भारत में अपनी उपस्थिति को तेजी से बढ़ा रही है. हाल ही में मुंबई में एक और नया ऑफिशियल एप्पल स्टोर खोला गया है, जिसके बाद देश में कंपनी के मालिकाना हक वाले स्टोर्स की संख्या बढ़कर 6 हो गई है.
भारत अब सिर्फ Apple का मार्केट ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में बनने वाले हर चार आईफोन में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा है. भारत में कंपनी के 5 बड़े कारखाने हैं, और अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाने वाले आईफोन के लिए भी भारत एक मुख्य जरिया बन गया है, जिससे Apple की चीन पर निर्भरता कम हुई है.
यह रिकॉर्ड तोड़ सेल ऐसे समय में हुई है जब iPhone 18 Pro सीरीज की कीमतें बढ़ने की खबरें तेजी पर हैं. लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत के कारण iPhone 18 Pro मॉडल भारत में 20,000 रुपये तक और अमेरिका में 200 डॉलर तक महंगे हो सकते हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कीमतों की पुष्टि नहीं की है.