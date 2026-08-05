Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /iPhone 18 Pro की एंट्री से पहले Apple का धमाका, भारत में रचा इतिहास! कमाई का नया आंकड़ा जानकर हो जाएंगे हैरान

iPhone 18 Pro की एंट्री से पहले Apple का धमाका, भारत में रचा इतिहास! कमाई का नया आंकड़ा जानकर हो जाएंगे हैरान

iPhone 18 Pro के लॉन्च से पहले Apple ने भारतीय मार्केट में नया इतिहास रच दिया है. कंपनी ने ₹95,000 करोड़ यानी 10 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सालाना कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. मेड इन इंडिया फोन्स और बढ़ती प्रीमियम मांग के दम पर Apple की पकड़ भारत में लगातार मजबूत हो रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:52 PM IST
iPhone 18 Pro की एंट्री से पहले Apple का धमाका, भारत में रचा इतिहास! कमाई का नया आंकड़ा जानकर हो जाएंगे हैरान

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड SIR जांच की आंच बड़े चेहरों तक, नेता प्रतिपक्ष को मिला नोटिस
2
3
4
5