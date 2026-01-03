Apple Days Sale हो रही खत्म! जबरदस्त छूट के बाद कम कीमत में घर लाएं एप्पल प्रोडक्ट, बचत का आखिरी मौका

Apple Days Sale: Vijay Sales पर चल रही Apple Days Sale जल्द ही समाप्त होने वाली है. यह सेल 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी और 4 जनवरी 2026 को खत्म हो रही है. इसमें आपको iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch के साथ अन्य एप्पल प्रोडक्ट पर हैवी डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. ऐसे में अगर आप कम कीमत में लेटेस्ट आईफोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा अवसर हो सकता है. यहां हम आपको एप्पल प्रोडक्ट पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में बता रहे हैं.

iPhone 17 Pro Max पर मिल रहा हैवी डिस्काउंट

विजय सेल्स पर चल रही एप्पल डेज़ सेल में iPhone 17 Pro Max की कीमतों में भारी कटौती की गई हैं. कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन को आप अभी मात्र 1,38,490 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 1,49,900 रुपये कीमत में लॉन्च किया था. विजय सेल्स में मिल रहें डिस्काउंट ऑफर के बाद आप इस फोन की खरीद पर 11,410 रुपये की बचत कर सकते हैं.

बैंक ऑफर के बाद कीमत होगी और भी कम

अगर आप विजय सेल्स पर मिलने वाले बैंक ऑफर का लाभ उठाते हैं तो iPhone 17 Pro Max आपको और भी कम कीमत में मिल जाता है. अगर आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से फोन खरीदते हैं तो आप 5,000 रुपये की तत्काल छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस ऑफर के बाद आपको यह स्मार्टफोन 1,33,490 रुपये कीमत में मिल जाता है. सभी ऑफर के बाद आपको यह स्मार्टफोन 16,410 रुपये कम कीमत में मिलने वाला हैं.

iPhone 16 Plus और iPhone 16e पर भी मिल रहा डिस्काउंट

सेल में आपको iPhone 16 Plus और iPhone 16e पर भी विशेष छूट मिल रही है. iPhone 16 Plus की कीमत अब करीब 69,490 रुपये हैं, तो वहीं iPhone 16e लगभग 50,990 रुपये के शुरुआती कीमत में मिल रहा है. बैंक ऑफर्स का लाभ मिलने से इस फोन्स की कीमत और कम हो सकती है.

आईपैड और मैकबुक पर शानदार ऑफर

एप्पल के टैबलेट्स और लैपटॉप्स पर भी सेल के अंत तक अच्छे प्राइस कट मिल रहे हैं. iPad Air M3 की कीमत सेल में करीब 54,490 रुपये हैं, वहीं iPad Pro (2024) मॉडल आपको लगभग 92,900 रुपये कीमत में उपलब्ध है. इसके साथ लैपटॉप प्रेमियों के लिए सेल में MacBook Pro (M5) की कीमत भी कम हो गई हैं, इसको यहां से आप लगभग 1,57,990 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं, जो लॉन्च प्राइस से हजारों रुपये सस्ती है.

Apple Watch SE स्मार्टवॉच भी सेल में हुईं सस्ती

विजय सेल्स की एप्पल डेज़ सेल में आपको Apple Watch SE स्मार्टवॉच भी कम कीमत में मिल रही है. सेल से यह वॉच आप लगभग 23,990 रुपये कीमत में खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि विजय सेल्स के स्टोर और ऑनलाइन साइट दोनों में अलग-अलग ऑफर मिल रहे हैं. इसलिए खरीदारी से पहले दोनों जगहों पर कीमतें जरूर चेक करें. ऐसे में अगर आप ऐप्पल डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह अब आखिरी मौका है.

