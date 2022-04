Apple Days Sale: iPhone, MacBook Air और iPad, हर तरह के प्रोडक्ट पर पाएं जबरदस्त छूट

Apple Days Sale by Vijay Sales Get Discounts on All Products: ऐप्पल (Apple) दुनिया के सबसे लोकप्रिय और प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक है. अगर आप भी ऐप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने का सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि विजय सेल्स (Vijay Sales) के रीटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप iPhone, iPad और MacBook Air जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. आइए इस सेल के बारे में सबकुछ जानते हैं..

Apple Days Sale से सस्ते में खरीदें ऐप्पल के प्रोडक्ट्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अप्रैल से विजय सेल्स (Vijay Sales) के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐप्पल डेज सेल (Apple Days Sale) चल रही है जिसमें आपको कई सारे आकर्षक ऑफर्स और डील्स दी जा रही हैं. इस सेल में HDFC Bank के कार्ड्स को यूज करने वालों लोगों को 10 हजार रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है.

iPhone 13 को खरीदें 21 हजार रुपये के डिस्काउंट पर

इस सेल से आप iPhone 13 को काफी सस्ते में खरीद सकते हैं. 79,900 रुपये की कीमत वाले इस स्मार्टफोन को 71,900 रुपये में बेचा जा रहा है. अगर आप इसे खरीदने के लयी HDFC Bank के कार्ड्स को यूज करते हैं तो आपको 5 हजार रुपये का कैशबैक मिल जाएगा. साथ ही, अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले में इसे खरीदकर आप 14 हजार रुपये तक और बचा सकते हैं. कुल मिलाकर, 21 हजार रपुए के डिस्काउंट के बाद आप iPhone 13 को 58,900 रुपये में खरीद सकते हैं.

ऐप्पल (Apple) के बाकी प्रोडक्ट्स पर भी पाएं भारी छूट

ऐप्पल डेज सेल (Apple Days Sale) से आप iPad (2021) को 26,900 रुपये में खरीद सकते हैं और नए iPad Air (2022) को 49,800 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. आप iPad Air (2020) को 43,400 रुपये और iPad Pro को 64,700 रुपये की कीमत पर घर लेकर जा सकते हैं.

77,900 रुपये MacBook Air (M1) की शुरुआती कीमत है, MacBook Air (M1) 1,03,690 रुपये की कीमत ओर पर खरीदा जा सकता है और MacBook Pro (M1 Pro) को 1,70,900 रुपये में खरीद सकते हैं आप. आपको बता दें कि इस सेल में आपको AirPods और Apple Warch Series 7 पर भी छूट दी जा रही है.

आपको बता दें कि ऐप्पल डेज सेल (Apple Days Sale) 21 अप्रैल तक चलेगी और तब तक में आप इस ब्रांड के तमाम प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद सकते हैं.