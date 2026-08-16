/क्या बंद हो जाएगा आपका iPhone X? Apple के इस अचानक फैसले ने बढ़ाई यूजर्स की टेंशन!

टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने अपने सबसे आइकॉनिक हैंडसेट iPhone X को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है. कंपनी ने iPhone X को अब ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसके तहत अब कंपनी या इसके ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स इस फोन के लिए कोई भी ऑफिशियल हार्डवेयर रिपेयर सर्विस नहीं देंगे. कंपनी के इस फैसले से 9 साल पुराने इस मॉडल के लिए ऑफिशियल सपोर्ट का दौर खत्म हो गया, लेकिन टेक दुनिया में iPhone X को हमेशा उस डिवाइस के रूप में याद किया जाएगा जिसने एडवांस स्मार्टफोन की पूरी परिभाषा ही बदल दी थी.
साल 2017 में अपनी 10वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च हुआ यह फोन मात्र एक नया मॉडल नहीं था, बल्कि स्मार्टफोन का वह टर्निंग प्वाइंट था जिसने होम बटन और Touch ID को खत्म कर ऑल-स्क्रीन डिजाइन, OLED डिस्प्ले, Face ID जैसे फीचर की शुरुआत की थी.
एप्पल के नियमों के अनुसार, जब किसी डिवाइस की सेल बंद हुए 7 साल या इससे ज्यादा का समय हो जाता है, तो उसे Obsolete घोषित कर दिया जाता है. इस स्थिति में एप्पल उस प्रोडक्ट के लिए हार्डवेयर पार्ट्स देना और रिपेयरिंग सर्विस पूरी तरह बंद कर देता है. iPhone X की सेल सितंबर 2018 में बंद कर दी गई थी. और अब इसे ऑब्सोलीट घोषित कर दिया गया है.
ऐसे में iPhone X यूजर्स के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या अब उनका फोन चलना बंद हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं. इस फैसले से आपका iPhone X काम करना बंद नहीं करेगा. आप इसे सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं.
बस इस फैसले से यह बदलेगा कि अगर आपका iPhone X फोन का डिस्प्ले, बैटरी या कोई इंटरनल पार्ट खराब होता है, तो एप्पल सर्विस सेंटर इसे ठीक नहीं करेंगे. इसके लिए आपको किसी भी हार्डवेयर खराबी के लिए लोकल या इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स पर ही निर्भर रहना होगा.
iPhone X के लिए आखिरी मेन अपडेट iOS 16 था. हालांकि, एप्पल जरूरत पड़ने पर इसके लिए सिक्योरिटी अपडेट्स जारी करता रहता है.
साल 2017 में लॉन्च हुए iPhone X स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव बनकर आया था. यह एप्पल का पहला फोन था जिसमें OLED डिस्प्ले और Face ID फीचर दिया गया था. कंपनी ने इसी मॉडल से आइकॉनिक Touch ID होम बटन को हटाकर बेजल-लेस डिजाइन और नॉच की शुरुआत की थी.
अगर आपके पास भी iPhone X है और वह सही से काम कर रहा है, तो घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे किसी भी हार्डवेयर खराबी की स्थिति में आपको लोकल मार्केट से ही सर्विस लेनी पड़ेगी.