/सस्ता आईफोन भी बनेगा सुपरफास्ट! रैम की किल्लत के बीच iPhone 18e का बड़ा धमाका

स्मार्टफोन की दुनिया में इन दिनों कंपोनेंट्स और रैम की भारी किल्लत चल रही है. बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने फोन्स की रैम घटाने पर मजबूर हैं, लेकिन एपल कुछ अलग ही मूड में दिख रहा है. लीक्स की मानें तो कंपनी के सबसे किफायती मॉडल iPhone 18e में ज्यादा रैम देखने को मिल सकती है. जहां बाकी ब्रांड्स मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं एपल का यह कदम फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. आइए जानते हैं कि इस नए आईफोन में क्या-क्या खास होने वाला है और इसके लिए आपको कितना इंतजार करना होगा.
दुनिया भर में इन दिनों रैम और मेमोरी चिप्स का भारी अकाल पड़ा हुआ है. इस वजह से टेक कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन्स में रैम घटा रही हैं. उदाहरण के लिए, गूगल के आने वाले Pixel 11 Pro में रैम 16GB से घटाकर 12GB की जा सकती है. लेकिन एपल की कहानी पूरी तरह अलग नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने सबसे किफायती फोन iPhone 18e में रैम बढ़ाने की तैयारी कर रही है.
प्रसिद्ध विश्लेषक जेफ पू (Jeff Pu) और मिंग-ची कुओ (Ming-Chi Kuo) की रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18e में 9GB की रैम दी जाएगी. यह पुराने iPhone 17e के 8GB रैम से एक बड़ा अपग्रेड होगा. ग्लोबल मार्केट की स्थिति को देखते हुए बजट आईफोन में 9GB रैम देना एपल का एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.
अगर आप इस फोन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा. iPhone 18e के मार्च 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है. यह फोन स्टैंडर्ड iPhone 18 के साथ मार्केट में उतारा जाएगा. एपल अपनी लॉन्च स्ट्रेटेजी में बदलाव कर रहा है, जिससे यूजर्स को नए-नए वेरिएंट्स अलग-अलग समय पर देखने को मिलेंगे.
इस साल सितंबर में होने वाले एपल इवेंट में केवल प्रो मॉडल्स ही पेश किए जा सकते हैं. इस लाइनअप में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Ultra (iPhone 18 Fold) शामिल हो सकते हैं. वहीं, iPhone Air 2, iPhone 18 और iPhone 18e जैसे मॉडल्स अगले साल यानी 2027 में एंट्री मारेंगे.
ज्यादा रैम मिलना बेशक एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है. कंपोनेंट्स महंगे होने और 2nm चिपसेट (A20 Pro) की लागत बढ़ने के कारण नए आईफोन्स काफी महंगे हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रो मॉडल्स की कीमत में लगभग 25,000 से 28,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर iPhone 18e की कीमत पर भी पड़ना तय है.