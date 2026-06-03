पूरी दुनिया में बजा भारत का डंका! Apple ने भारतीय ऐप 'Guitar Wiz' को दिया सबसे बड़ा अवार्ड, देखें पूरी लिस्ट

Apple ने आधिकारिक तौर पर 'Apple Design Awards 2026' के विजेताओं की घोषणा कर दी है. इस साल भारत के बेंगलुरु के रहने वाले सोलो डेवलपर बिजॉय थंगराज के ऐप 'Guitar Wiz' ने इनक्लूजिविटी (Inclusivity) कैटेगरी में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है. विजेताओं की पूरी लिस्ट जानने के लिए अभी पढ़ें.
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हर साल की तरह इस साल भी दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने अपने सबसे बड़े सालाना इवेंट WWDC2026 से ठीक पहले दुनिया के सबसे शानदार ऐप्स और गेम्स को सम्मानित किया है. 'Apple Design Awards 2026' के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और इस बार भारतीय टेक जगत के लिए एक बेहद गर्व का क्षण सामने आया है. दुनिया भर के कड़े मुकाबले के बीच भारत के एक छोटे और स्वतंत्र डेवलपर द्वारा बनाए गए ऐप ने इस प्रतिष्ठित सूची में अपनी जगह बनाई है. बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार और सोलो डेवलपर बिजॉय थंगराज (Bijoy Thangaraj) के ऐप 'Guitar Wiz' को एप्पल ने इस साल का सबसे बेहतरीन ऐप चुना है. आइए जानते हैं कि इस भारतीय ऐप में ऐसी क्या खास बात थी जिसने एप्पल का दिल जीत लिया और इस साल कौन-कौन से ऐप्स विजेता बने हैं.
एप्पल ने इस साल कुल छह अलग-अलग कैटेगरी में 12 बेहतरीन ऐप्स और गेम्स को विजेता घोषित किया है. भारत के 'Guitar Wiz' ऐप को 'इनक्लूजिविटी' (Inclusivity) कैटेगरी में बेस्ट ऐप का अवार्ड मिला है. इस कैटेगरी में उन ऐप्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो समाज के हर वर्ग और हर तरह की शारीरिक अक्षमता वाले लोगों के लिए बेहद आसान और सुलभ बनाए जाते हैं. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अकेले एक व्यक्ति की 15 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है.
आमतौर पर गिटार सीखने वाले ऐप्स पूरी तरह से विजुअल्स पर आधारित होते हैं, जिससे दृष्टिबाधित (Blind) लोगों के लिए इन्हें इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता है. लेकिन 'Guitar Wiz' ने इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर दिया है. बिजॉय ने इसमें एप्पल के 'VoiceOver' फीचर का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया है. यह फीचर बिना स्क्रीन देखे ही यूजर को बोलकर पिच, कॉर्ड्स और उंगलियों को गिटार के फ्रेट्स पर कहां रखना है, इसकी सटीक जानकारी देता है. इसके अलावा यह ऐप डार्क इंटरफेस और बिना रंगों के भी समझने वाले संकेतों को सपोर्ट करता है.
इस अवार्ड की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी-बड़ी गेमिंग और टेक कंपनियां अपनी विशाल टीमों के साथ मुकाबले में थीं, वहीं भारत के बिजॉय थंगराज ने इस पूरे ऐप को अकेले कोडिंग करके तैयार किया है. एप्पल स्टोर पर इस ऐप को 4.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली है. बिजॉय ने इस ऐप को पूरी तरह से डिवाइस-फर्स्ट बनाया है, जिसका मतलब है कि यह ऐप बिना क्लाउड या इंटरनेट के भी आपके फोन पर बेहद स्मूथ तरीके से काम कर सकता है.
एप्पल डिजाइन अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में दुनिया भर के कई अन्य शानदार ऐप्स ने भी बाजी मारी है.
डिलाइट एंड फन कैटेगरी: इस लिस्ट में नीदरलैंड्स के 'grug' ऐप और स्पेन के लॉजिक गेम 'Is This Seat Taken?' को बेस्ट चुना गया है.
इनोवेशन कैटेगरी: बास्केटबॉल लवर्स के लिए 'NBA: Live Games & Scores' को बेस्ट ऐप और 'Blue Prince' को बेस्ट गेम का अवार्ड मिला है.
विजुअल्स और ग्राफिक्स: मैक यूजर्स के सबसे पसंदीदा गेम 'Cyberpunk 2077: Ultimate Edition' ने अपनी बेहतरीन ग्राफिक्स के लिए इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड अपने नाम किया है.
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