MacBook Air M3 से लेकर iPhone SE तक... Apple ने 2025 में चुपचाप बंद किए 25 प्रोडक्ट्स! यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

जैसे-जैसे साल 2025 खत्म हो रहा है, Apple की प्रोडक्ट लाइन पहले से कहीं ज्यादा सिम्पल और सीमित नजर आने लगी है. बीते एक साल में Apple ने लगभग 25 डिवाइसेज और एक्सेसरीज को चुपचाप बंद कर दिया. इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी अब पुराने मॉडल्स को हटाकर एक ज्यादा फोकस्ड और streamlined इकोसिस्टम की ओर बढ़ रही है. ज्यादातर मामलों में यह Apple की पुरानी रणनीति का ही हिस्सा रहा, जिसमें पुराने मॉडल्स को नए और ज्यादा पावरफुल चिप्स वाले प्रोडक्ट्स से रिप्लेस किया जाता है. लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी रहे, जिन्होंने यूजर्स को चौंका दिया.

iPhone SE का आधिकारिक अंत

2025 का सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव iPhone SE का बंद होना रहा. फरवरी में Apple ने तीसरी पीढ़ी के iPhone SE को डिस्कंटिन्यू कर दिया, ठीक उसी समय जब iPhone 16e लॉन्च किया गया. इसके साथ ही 2016 में शुरू हुई iPhone SE सीरीज का आधिकारिक अंत हो गया. अब Apple के पोर्टफोलियो में ऐसा कोई भी iPhone नहीं बचा है जिसमें Home Button, Touch ID, LCD डिस्प्ले, 6 इंच से छोटा स्क्रीन साइज या Lightning पोर्ट हो. यह Apple के लिए एक साफ संकेत है कि कंपनी अब पूरी तरह Face ID, OLED डिस्प्ले और USB-C पर फोकस कर रही है.

छोटे फोन पसंद करने वालों को झटका

iPhone SE को खासतौर पर उन यूजर्स ने पसंद किया था, जिन्हें कॉम्पैक्ट साइज और फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए था. पहले मॉडल में iPhone 5s का डिजाइन था, जबकि 2020 और 2022 के वर्जन iPhone 8 जैसे दिखते थे. 2025 में SE के बंद होने के साथ ही ऐसे यूजर्स के लिए Apple का आखिरी ऑप्शन भी खत्म हो गया.

iPhone Plus सीरीज भी धीरे-धीरे बाहर

2025 में Apple ने iPhone Plus लाइनअप को भी लगभग खत्म कर दिया. इस साल iPhone 14 Plus और iPhone 15 Plus को बंद कर दिया गया और संकेत मिल रहे हैं कि iPhone 16 Plus भी अगला नंबर हो सकता है. माना जा रहा है कि Apple अब Plus मॉडल्स की जगह अल्ट्रा-स्लिम iPhone Air पर दांव लगा रहा है. अगर ऐसा हुआ, तो Plus ब्रांडिंग Apple के इतिहास का हिस्सा बन जाएगी.

2025 में बंद हुए कुल सात iPhone

इस साल कुल सात iPhone मॉडल्स को डिस्कंटिन्यू किया गया. इनमें iPhone 16 Pro और Pro Max शामिल हैं, जिन्हें iPhone 17 Pro सीरीज ने रिप्लेस किया. वहीं पुराने स्टैंडर्ड मॉडल्स भी नई जनरेशन के आने के साथ बाहर कर दिए गए. इससे साफ है कि Apple अब ज्यादा आक्रामक तरीके से पुराने iPhones को हटाकर लाइनअप को छोटा कर रहा है.

iPad में डिजाइन नहीं, परफॉर्मेंस पर फोकस

iPad लाइनअप में 2025 के दौरान बड़े डिजाइन बदलाव नहीं देखने को मिले. Apple ने यहां ज्यादा ध्यान तेज प्रोसेसर और बेहतर परफॉर्मेंस पर दिया. नए मॉडल्स आने के साथ iPad Pro (M4), iPad Air (M2) और 10वीं जनरेशन iPad को बंद कर दिया गया. भले ही बदलाव अंदरूनी रहे हों, लेकिन इससे भी डिस्कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स की लिस्ट लंबी हो गई.

Apple Watch लाइनअप भी छोटा

Apple Watch सीरीज में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला. Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 और Watch SE 3 के लॉन्च के बाद पुराने मॉडल्स को स्टोर्स से हटा लिया गया. दिलचस्प बात यह रही कि इस साल नए Apple Watch मॉडल्स में कोई नया चिप पेश नहीं किया गया, जिससे अपडेट्स ज्यादा evolutionary लगे.

Mac लाइनअप की बड़ी सफाई

Mac यूजर्स के लिए 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आया. Apple ने कई Mac मॉडल्स को बंद कर दिया, जिनमें MacBook Air M3, MacBook Air M2 और Mac Studio के कुछ वेरिएंट शामिल हैं. इसका मकसद ओवरलैपिंग ऑप्शंस को हटाकर Mac लाइनअप को ज्यादा आसान बनाना था.

एक्सेसरीज में USB-C की जीत

डिवाइसेज के अलावा Apple ने अपनी एक्सेसरीज पर भी कैंची चलाई. AirPods Pro 2 की जगह AirPods Pro 3 आए और Vision Pro का नया वर्जन लॉन्च किया गया. सबसे बड़ा संकेत Lightning to 3.5mm ऑडियो केबल का बंद होना रहा, जिससे साफ हो गया कि Apple अब पूरी तरह USB-C की ओर शिफ्ट हो चुका है. ये बदलाव अमेरिका, भारत, यूके और जापान जैसे कई बाजारों में लागू किए गए.