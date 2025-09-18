चीन ने देखा TATA का दम! जिसकी दिखा रहे थे हेकड़ी, उसे ही छीना जेब से; अमेरिका ने भी रखा कंधे पर हाथ

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत में Apple का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन गया है. Apple अब चीन पर निर्भरता कम करके भारत में iPhone बना रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल Tata निभा रहा है. पहले टाटा सिर्फ भारत और ताइवान के लिए iPhone बनाता था, लेकिन अब उसने अमेरिका को भी iPhones भेजना शुरू कर दिया है. 2025 में Tata Electronics की कुल कमाई में से 37% अमेरिका को iPhone भेजकर हुई है, यानी करीब ₹23,112 करोड़ की कमाई सिर्फ US शिपमेंट से हुई.

कमाई में जबरदस्त उछाल

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल ऑपरेटिंग इनकम 2025 में ₹66,206 करोड़ हो गया, जबकि 2024 में यह सिर्फ ₹3,752 करोड़ था. इसके अलावा, टाटा का नया यूनिट Tata Electronics Systems Solutions (जो पहले Wistron था और मार्च 2024 में टाटा ने खरीदा), उसने 15 महीने में ₹75,367 करोड़ की कमाई की, जो 2023 में सिर्फ ₹14,350 करोड़ थी.

Apple का पूरा iPhone 17 भारत में बन रहा है

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple अब iPhone 17 के सभी 4 मॉडल भारत में बना रहा है, और वो भी 5 फैक्ट्रियों में. यह पहली बार है कि नए iPhones की लॉन्चिंग के साथ-साथ वो भारत से ही शिप होकर दुनिया भर में जा रहे हैं. इन फैक्ट्रियों में टाटा का हौसुर (तमिलनाडु) वाला प्लांट और बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास Foxconn का प्लांट शामिल हैं. आने वाले 2 सालों में, भारत में बनने वाले सभी iPhones में से 50% तक टाटा बनाएगा.

टाटा की स्ट्रैटेजिक खरीदारी

टाटा ने सिर्फ Wistron नहीं खरीदा, बल्कि जनवरी 2025 में Pegatron Technology India में 60% हिस्सेदारी भी ले ली है – इस डील की कीमत थी ₹1,650 करोड़. ये सारी रणनीति Apple के साथ मजबूत साझेदारी बनाने के लिए है.

अमेरिका-चीन विवाद का असर और Apple का भारत झुकाव

Apple ये बड़ा बदलाव अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव की वजह से कर रहा है. 2020 से ही अमेरिका ने चीन से आयात पर भारी टैक्स लगा रखे हैं. इसी कारण Apple ने भारत में प्रोडक्शन बढ़ा दिया है. अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत से $7.5 बिलियन के iPhones एक्सपोर्ट हुए, जबकि पूरे पिछले साल यह $17 बिलियन था – यानी भारत का रोल तेजी से बढ़ रहा है. Apple के CEO Tim Cook ने कहा कि अब अमेरिका में बिकने वाले 70% iPhones भारत में बने होते हैं. साथ ही, उन्होंने अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है, जिससे भारत में बने iPhones को टैक्स छूट मिलती रहे.