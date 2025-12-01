Advertisement
trendingNow13024574
Hindi Newsटेक

Apple के एक प्लान से चीनी फोन्स का मार्केट धड़ाम! Xiaomi छोड़ इस iPhone को खरीदने की मची होड़, जानिए आखिर क्यों

Counterpoint Research की रिपोर्ट, जिसे Reuters ने पब्लिश किया, बताती है कि Apple के iPhone 17 सीरीज ने इस बार पूरा शो अपने नाम कर लिया. इतना कि अकेले Apple की वजह से चीन का स्मार्टफोन बाजार गिरने से बच गया. रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 17 सीरीज ने पूरे Singles’ Day फेस्टिवल में 26% मार्केट शेयर हासिल किया. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple के एक प्लान से चीनी फोन्स का मार्केट धड़ाम! Xiaomi छोड़ इस iPhone को खरीदने की मची होड़, जानिए आखिर क्यों

चीन में होने वाली महीने भर चलने वाली Singles’ Day सेल दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट मानी जाती है. इस साल इस फेस्टिवल पर स्मार्टफोन मार्केट में एक ऐसा मोड़ आया जिसे किसी ने नहीं सोचा था. Counterpoint Research की रिपोर्ट, जिसे Reuters ने पब्लिश किया, बताती है कि Apple के iPhone 17 सीरीज ने इस बार पूरा शो अपने नाम कर लिया. इतना कि अकेले Apple की वजह से चीन का स्मार्टफोन बाजार गिरने से बच गया. रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 17 सीरीज ने पूरे Singles’ Day फेस्टिवल में 26% मार्केट शेयर हासिल किया. यानी हर चार में एक स्मार्टफोन iPhone 17 था. चीन के कमजोर कंज्यूमर माहौल और धीमी बिक्री के बीच यह Apple की एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है.

iPhone 17 बेस मॉडल बना बेस्टसेलर
काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज यह रहा कि iPhone 17 का बेस मॉडल अकेले ही बिक्री का बड़ा हिस्सा लेकर आया. इसकी सेल दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गई. वहीं iPhone 17 Pro और Pro Max की बिक्री भी डबल-डिजिट परसेंटेज में बढ़ी. लोगों को इस बार ज्यादा स्टोरेज, बेहतर कैमरे और आक्रामक प्राइसिंग ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया. चीन में प्राइस कट और बैंक ऑफर्स ने भी iPhone 17 की बिक्री को आसमान पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई.

Apple के बिना चीन का स्मार्टफोन बाजार 5% गिर जाता
रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली लाइन सामने आती है- अगर Apple को हटाकर देखा जाए, तो चीन में Singles’ Day स्मार्टफोन सेल 5% गिर गई होती. यानी Apple अकेला वह ब्रांड था जिसने पूरे मार्केट की गिरावट को रोक लिया. इस पूरे फेस्टिवल में कुल 1.70 ट्रिलियन युआन यानी 240 अरब डॉलर की ऑनलाइन सेल हुई, लेकिन स्मार्टफोन कैटेगरी में असली जान Apple ने ही डाली. इस साल चीन में आर्थिक सुस्ती, प्रॉपर्टी संकट और इनकम सुरक्षा को लेकर डर के कारण लोग खरीदारी में सावधान थे. सरकार ने पहले जो सब्सिडी प्रोग्राम चलाए थे, उसमें काफी लोगों ने नया फोन खरीद लिया था, जिससे नवंबर की मांग और कमजोर होने की उम्मीद थी. लेकिन iPhone 17 ने पूरा खेल पलट दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Huawei और Xiaomi की स्थिति कमजोर हुई
जहां Apple पूरे फेस्टिवल का स्टार बना, वहीं चीन की बाकी बड़ी कंपनियां संघर्ष करती दिखीं. Huawei का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा गिरा. पिछले साल 17% से इस साल यह घटकर 13% रह गई. इसकी वजह यह रही कि कंपनी ने अपना Mate 80 सीरीज काफी देर से लॉन्च किया, जिससे वह Singles’ Day की पीक सेल कैप्चर नहीं कर पाई. Xiaomi के पास मार्केट शेयर के मामले में दूसरा स्थान तो रहा, लेकिन बिक्री फिर भी कम हुई. Xiaomi 17 सीरीज भी गलत टाइमिंग की वजह से नवंबर की सेल का फायदा नहीं उठा पाई—लॉन्च बहुत जल्दी हो गया था.

चीन में Apple की वापसी हो रही है मजबूत
iPhone 17 की धमाकेदार बिक्री ने Apple को चीन में एक और बड़ी जीत दिलाई है. कंपनी पहले ही लगातार सात तिमाहियों की गिरावट के बाद इस साल पहली बार चीन में ग्रोथ दर्ज कर चुकी है. Singles’ Day की यह सफलता बताती है कि Apple चीन की प्रीमियम मार्केट में अभी भी सबसे आगे है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

applechinaiPhone 17Singles’ Day sale

Trending news

मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
family man 3
मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?