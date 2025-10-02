iPhone 17 के बाद Apple उतारेगा ये प्रोडक्ट! जानकर Mark Zuckerberg के माथे पर आ जाएगा पसीना

Apple ने अपने महंगे Vision Pro हेडसेट का एक सस्ता वर्जन लॉन्च करने की योजना बना रखी थी, जिसे "Vision Air" कहा जा रहा था. bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए रोक दिया है. Vision Pro की कीमत लगभग 3,499 डॉलर है, जो इसे आम लोगों के लिए काफी महंगा बनाता है. इसीलिए एक सस्ते मॉडल की उम्मीद थी, लेकिन Apple ने अब अपना पूरा फोकस AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस पर कर दिया है.

क्यों बदली Apple ने अपनी रणनीति?

इस बदलाव के पीछे वजह है बाजार में तेजी से बढ़ती AI स्मार्ट ग्लासेस की मांग. Meta ने हाल ही में अपनी नई Ray-Ban AI ग्लासेस लॉन्च की हैं, जो काफी लोकप्रिय हो रही हैं. Apple अब इन्हीं को टक्कर देने के लिए अपने स्मार्ट चश्मे पर काम कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple ने उन इंजीनियरों और डेवेलपमेंट टीमों को, जो Vision Air पर काम कर रहे थे, अब स्मार्ट ग्लासेस प्रोजेक्ट पर शिफ्ट कर दिया है.

Apple के स्मार्ट ग्लासेस कैसे होंगे?

Apple के स्मार्ट ग्लासेस में AI तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होगा. इनमें कैमरा, माइक और नया Siri वॉइस असिस्टेंट होगा, जिससे यूज़र वॉइस कमांड देकर काम कर सकेंगे. यह चश्मा शुरुआत में iPhone से कनेक्ट रहेगा, लेकिन भविष्य में इसमें और भी ज्यादा फीचर जोड़े जाएंगे. डिजाइन की बात करें तो Apple इसे स्टाइलिश और फैशनेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि यह एक फैशन एक्सेसरी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन आगे उम्मीद है

पहला वर्जन बिना डिस्प्ले के आएगा. इसका मतलब है कि यह आपकी आंखों के सामने कोई टेक्स्ट या इमेज नहीं दिखाएगा. लेकिन भविष्य में Apple एक ऐसा वर्जन लाने की योजना बना रहा है जिसमें इनबिल्ट स्क्रीन होगी, जो टेक्स्ट और नोटिफिकेशन दिखा सकेगी. माना जा रहा है कि डिस्प्ले वाला वर्जन 2028 तक लॉन्च हो सकता है.

लॉन्च कब होगा?

Apple का लक्ष्य है कि स्मार्ट ग्लासेस का प्रोटोटाइप 2025 तक दिखा दिया जाए. इसके बाद 2026 में लिमिटेड लॉन्च और 2027 में ग्लोबल रिलीज की उम्मीद है. जैसे-जैसे Siri का नया वर्जन डेवलप होगा, वैसे-वैसे इस चश्मे के फीचर भी बेहतर होते जाएंगे.

Vision Pro 2 अभी भी लाइन में

हालांकि Apple ने Vision Air को रोक दिया है, लेकिन Vision Pro 2 पर काम जारी है. इसमें नया M5 चिपसेट होगा और इसे 2025 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है. लेकिन साफ है कि अब Apple की असली प्राथमिकता AI स्मार्ट ग्लासेस बन चुकी है.