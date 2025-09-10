भरभराकर गिरे iPhone 16 के दाम! कट गए पूरे के पूरे ₹10,000, यहां देखिए पूरी Price List

iPhone 16 price drop: Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद अपने पुराने मॉडल iPhone 16 सीरीज की कीमतों में कटौती कर दी है. कंपनी ने भारत में iPhone 16 और iPhone 16 Plus की शुरुआती कीमत को ₹10,000 तक कम कर दिया है. यह कदम उन यूजर्स के लिए खास है जो प्रीमियम फीचर्स को कम दाम में खरीदना चाहते हैं.

iPhone 16 की नई कीमतें

Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट की गई कीमत के अनुसार, अब iPhone 16 का 128GB स्टोरेज वाला मॉडल ₹79,900 से घटकर ₹69,900 में मिल रहा है. वहीं iPhone 16 Plus, जिसकी स्क्रीन और बैटरी बड़ी है, अब ₹89,900 की बजाय ₹79,900 से शुरू होता है. यानी दोनों मॉडलों पर ₹10,000 की कटौती की गई है.

iPhone 16 का डिस्प्ले और डिजाइन

iPhone 16 में 6.1-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जबकि iPhone 16 Plus में 6.7-इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. दोनों डिस्प्ले True Tone, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट करते हैं, जिससे रंग और कॉन्ट्रास्ट पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं. डिजाइन की बात करें तो इसमें Aerospace-grade एल्युमिनियम फ्रेम और Ceramic Shield फ्रंट कवर मिलता है, जिससे यह फोन ज्यादा टिकाऊ बनता है.

iPhone 16 का प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

दोनों मॉडल A16 Bionic चिपसेट पर चलते हैं, जो तेज परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी देता है. इसमें Apple Intelligence फीचर भी शामिल है, जो ऑन-डिवाइस AI का सपोर्ट लाता है. इसके जरिए आपको स्मार्ट फोटो एडिटिंग, प्रेडिक्टिव टाइपिंग और ज्यादा इंटेलिजेंट Siri एक्सपीरियंस मिलता है. गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी यह प्रोसेसर पावरफुल है और स्मूद परफॉर्मेंस देता है.

कैमरा फीचर्स

iPhone 16 सीरीज में डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसका मेन लेंस हाई-रेजॉल्यूशन तस्वीरें खींचता है और लो-लाइट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है. अल्ट्रा-वाइड लेंस बड़े फ्रेम कैप्चर करने में मदद करता है. इसमें नाइट मोड, Deep Fusion और Smart HDR 4 जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो हर तरह की लाइटिंग कंडीशन में बेहतर फोटो और वीडियो देते हैं. फ्रंट TrueDepth कैमरा Face ID के साथ आता है और इसमें Cinematic Mode व Center Stage जैसे फीचर्स मिलते हैं.

बैटरी और चार्जिंग

iPhone 16 में 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक मिलता है, जबकि iPhone 16 Plus 26 घंटे तक का बैकअप देता है.दोनों फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाते हैं. साथ ही, इनमें MagSafe वायरलेस चार्जिंग और कम्पैटिबल एक्सेसरीज का सपोर्ट भी है.

FAQs

Q1: iPhone 16 की नई शुरुआती कीमत कितनी है?

iPhone 16 का 128GB मॉडल अब ₹69,900 से शुरू होता है.

Q2: iPhone 16 Plus पर कितनी कटौती हुई है?

iPhone 16 Plus पर ₹10,000 की कटौती हुई है और इसकी शुरुआती कीमत अब ₹79,900 है.

Q3: क्या iPhone 16 सीरीज में Apple Intelligence सपोर्ट है?

हां, दोनों मॉडल A16 Bionic चिप पर चलते हैं और Apple Intelligence का सपोर्ट देते हैं.

Q4: iPhone 16 Plus और iPhone 16 में मुख्य अंतर क्या है?

iPhone 16 Plus में बड़ी 6.7-इंच स्क्रीन और ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है.

Q5: क्या iPhone 16 सीरीज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है?

हां, यह सीरीज सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाती है.