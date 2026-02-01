Advertisement
iPhone लवर्स को लगा बड़ा झटका! पुराना दो, नया लो... स्कीम पर Apple ने लगाया ताला, इस देश के लोग हुए हैरान

टेक दिग्गज Apple ने यूनाइटेड किंगडम (UK) में अपना 'आईफोन अपग्रेड प्रोग्राम' (iPhone Upgrade Program) आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है. सालों से चल रहे इस प्रोग्राम के अचानक बंद होने से एप्पल लवर्स के बीच खलबली मच गई है. कंपनी ने अब इस स्कीम की जगह नई फाइनेंसिंग व्यवस्था शुरू की है. इस नई स्कीम में iPhone यूजर्स को फोन अपग्रेड के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:59 AM IST
ब्रिटेन में iPhone खरीदने वाले ग्राहकों के लिए Apple ने बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने वहां चल रहा अपना पुराना iPhone अपग्रेड प्रोग्राम बंद कर दिया है. सालों से चल रहे इस प्रोग्राम के अचानक बंद होने से एप्पल लवर्स के बीच खलबली मच गई है. उसकी जगह कंपनी अब एक नई फाइनेंसिंग व्यवस्था शुरू करने जा रही है. कंपनी के इस बदलाव से यूनाइटेड किंगडम (UK) में ग्राहकों को iPhone खरीद पर पहले जैसी सुविधा तो मिलेगी, लेकिन अब उनके जेब पर इसका बोझ थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है.  

क्या था यह प्रोग्राम?
यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए खास था जो हर साल iPhone का नया मॉडल चाहते थे. इस iPhone Upgrade Program के तहत उन ग्राहकों को एक निश्चित मासिक किस्त (EMI) देनी होती थी. 11 या 12 महीने की किस्त चुकाने के बाद, ग्राहक अपना पुराना आईफोन स्टोर पर वापस कर सकते थे. उसके वो बिना किसी भारी भरकम डाउन पेमेंट के लेटेस्ट आईफोन लेकर घर जा सकते थे. इसमें उनको AppleCare+ की सुरक्षा भी मिलती थी. इस कवर में फोन खराब होने, चोरी या कोई अन्य नुकसान होने पर मदद मिलती थी. अब जो नई स्कीम शुरू हुई हैं उसमें यह सुविधा अपने आप शामिल नहीं है. अब इसे अलग से जोड़ना पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें:- AI की दुनिया में भारत का 'मिशन IAIRO'! देश के लिए अपना AI सिस्टम तैयार करने पर जोर..

अब क्या होगा?
Apple ने अचानक इस प्रोग्राम को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है. हालांकि, जिन लोगों ने पहले से इस प्रोग्राम में फोन लिया है, उन पर इसका तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अब नए ग्राहकों के लिए राह मुश्किल हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल का फाइनेंस पार्टनर बार्कलेज (Barclays) के साथ यह एग्रीमेंट खत्म हो गया है. जिसके बाद यह Upgrade Program बंद हो गया. अब यूके के ग्राहकों को फोन लेने के लिए 'एप्पल ट्रेड-इन' (Apple Trade-in) या अन्य फाइनेंसिंग विकल्पों का सहारा लेना होगा. हालांकि, नया सिस्टम 'अपग्रेड प्रोग्राम' जितना आसान और फायदेमंद नहीं लग रहा है. 

अब भी किस्तें और अपग्रेड का मौका
नई स्कीम में भी लोग हर महीने पहले से तय कुछ पैसे देकर फोन ले सकते हैं. कुछ समय तक पैसे देने के बाद उन्हें नया मॉडल लेने का ऑप्शन मिल जाएगा. इसका मतलब पुराना फोन देकर अपग्रेड करना संभव तो रहेगा, लेकिन अब कुल खर्च पहले से थोड़ा बढ़ गया है. कंपनी का कहना है कि किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगी. लेकिन अब सिक्योरिटी कवर अलग से लेना होगा. इसके बाद ग्राहकों के महीने का खर्च बढ़ सकता है. खासकर महंगे मॉडल लेने वालों को यह फर्क ज्यादा लग सकता है. नई स्कीम में एक अच्छी बात यह है कि अब आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है. पहले लोगों को स्टोर जाकर फॉर्म भरना पड़ता था. लेकिन अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

क्यों लिया एप्पल ने यह फैसला?
जानकारों की माने तो एप्पल अब अपनी फाइनेंसिंग सर्विस 'Apple Pay Later' और खुद के बैंकिंग ईकोसिस्टम को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है. वह बाहरी बैंकों (जैसे बार्कलेज) पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रही है. इसी को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया है. 

यह भी पढ़ें:- Google-Amazon के गढ़ में इस समुदाय ने खोली AI की पोल! चैटबॉट के पीछे की सच्चाई जानें

