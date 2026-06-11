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Apple यूजर्स को लगा 440 वोल्ट का झटका! कंपनी ने कन्फर्म किया, क्या कबाड़ बन जाएंगे ये 5 पॉपुलर प्रोडक्ट्स?

Apple Watch Update: Apple के सालाना मेगा इवेंट WWDC 2026 के खत्म होते ही गैजेट लवर्स के लिए हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. Apple ने अपने वियरेबल्स के सॉफ्टवेयर सपोर्ट को लेकर अब तक का सबसे कड़ा फैसला ले लिया है, जिससे दुनिया भर के हजारों यूजर्स की टेंशन बढ़ने वाली है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:46 AM IST
Apple यूजर्स को लगा 440 वोल्ट का झटका! कंपनी ने कन्फर्म किया, क्या कबाड़ बन जाएंगे ये 5 पॉपुलर प्रोडक्ट्स?

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