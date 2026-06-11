/Apple यूजर्स को लगा 440 वोल्ट का झटका! कंपनी ने कन्फर्म किया, क्या कबाड़ बन जाएंगे ये 5 पॉपुलर प्रोडक्ट्स?

Apple Watch Update: अगर आपकी कलाई पर भी Apple Watch बंधी है, तो यह खबर आपको हैरान कर सकती है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने अपने करोड़ों यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए 5 बहुत ही पॉपुलर वॉच मॉडल्स को अलविदा कहने की तैयारी कर ली है. ऐप्पल ने नए सॉफ्टवेयर अपडेट watchOS 27 के आते ही 5 स्मार्टवॉच को मिलने वाला कंपनी सपोर्ट को बंद करने का जा रही हैं. इनमें आगे कोई भी नया फीचर नहीं आएगा. आइए जानते हैं कि क्या इस लिस्ट में आपकी महंगी वॉच भी शामिल है और कंपनी ने इतना कड़ा फैसला आखिर क्यों लिया.
Apple की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, नया watchOS 27 सिर्फ ऐपल वॉच SE 3, सीरीज 9, सीरीज 10, सीरीज 11, अल्ट्रा 2 और अल्ट्रा 3 को ही सपोर्ट करेगा.
अगर आपके पास नीचे दी गई ऐपल वॉच में से कोई एक है, तो अब आपको नया अपडेट नहीं मिलेगा-
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 8
Apple Watch SE (2nd Generation)
Apple Watch Ultra (1st Generation)
Apple ने भले ही अपने इस फैसले के पीछे की टेक्निकल वजह न बताई हो, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह सब प्रोसेसिंग पावर का खेल है. नए सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ऐपल के लेटेस्ट S9 या S10 चिपसेट की जरूरत है. पुरानी घड़ियों में यह चिप न होने के कारण कंपनी ने उनका सपोर्ट बंद करने जा रही हैं.
Apple अब अपनी स्मार्टवॉच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर रहा है. नए अपडेट के साथ यूजर्स को बहुत ही एडवांस Siri AI असिस्टेंट मिलेगा, जो आपकी कलाई पर ही इंसानों की तरह बातचीत करने और आपके सवालों के जवाब दे सकेगा.
इसके साथ ही नए सॉफ्टवेयर में Workout Buddy नाम का एक फीचर मिलने वाला है, जो आपकी फिटनेस हिस्ट्री देखकर आपको सजेशन देगा. साथ ही, वॉच के पूरे लुक को बदलते हुए एक नया ऐप ग्रिड लेआउट और स्मार्ट स्टैक विजेट्स को कंट्रोल करने के लिए नया टैप जेस्चर भी दिया जा रहा है. कुल मिलाकर, इन भारी-भरकम फीचर्स को संभालने की ताकत पुरानी वॉच में नहीं है, इसलिए ऐपल ने इन्हें अब नए अपडेट देना बंद कर देगा.