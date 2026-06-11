/Apple यूजर्स को लगा 440 वोल्ट का झटका! कंपनी ने कन्फर्म किया, क्या कबाड़ बन जाएंगे ये 5 पॉपुलर प्रोडक्ट्स?

Apple Watch Update: अगर आपकी कलाई पर भी Apple Watch बंधी है, तो यह खबर आपको हैरान कर सकती है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने अपने करोड़ों यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए 5 बहुत ही पॉपुलर वॉच मॉडल्स को अलविदा कहने की तैयारी कर ली है. ऐप्पल ने नए सॉफ्टवेयर अपडेट watchOS 27 के आते ही 5 स्मार्टवॉच को मिलने वाला कंपनी सपोर्ट को बंद करने का जा रही हैं. इनमें आगे कोई भी नया फीचर नहीं आएगा. आइए जानते हैं कि क्या इस लिस्ट में आपकी महंगी वॉच भी शामिल है और कंपनी ने इतना कड़ा फैसला आखिर क्यों लिया.