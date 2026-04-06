अंतरिक्ष में भी Apple का जादू! Artemis II मिशन में नासा ने भेजा यह खास iPhone, पर क्या बिना इंटरनेट के कर पाएगा कमाल?

Iphones for Artemis II Mission: जब अंतरिक्ष मिशनों की बात होती है, तो आमतौर पर हमारे सामने बड़े-बड़े रॉकेट और भारी मशीनों का ख्याल आता है. लेकिन नासा ने इस मून मिशन में एक नया कमाल किया है. नासा के 'आर्टेमिस II' मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री अपने साथ पहली बार स्मार्टफोन लेकर गए हैं. चांद के सफर पर स्मार्टफोन ले जाने का यह पहला मौका है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर वो कौन सा स्मार्टफोन है जो नासा के जांबाज अपने साथ लेकर गए हैं, अंतरिक्ष में स्मार्टफोन का क्या काम?
Trending Photos
iPhone in Space: जब भी हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में भारी-भरकम मशीनें, बड़े-बड़े कंप्यूटर और जाइंट टेलीस्कोप की तस्वीरें आने लगती हैं. लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे कठिन मिशन पर जा रहे अंतरिक्ष यात्री वही स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हों जो शायद आपकी जेब में है? जी हां, नासा के जांबाज पहली बार पृथ्वी से बाहर स्मार्टफोन लेकर गए हैं.
NASA के Artemis II मिशन में चांद का चक्कर लगाने निकले जांबाज अपने साथ iPhone 17 Pro Max लेकर गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बड़े और दमदार कैमरों को छोड़कर नासा ने इस स्मार्टफोन पर भरोसा क्यों जताया? और अंतरिक्ष में जाने वाले इस आईफोन में ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं कि इसे 'स्पेस-प्रूफ' माना जा रहा है? आइए जानते हैं...
नासा अपने मून मिशन में 4 iPhone 17 Pro Max यूनिट्स को अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा है. ये फोन कॉलिंग या चैटिंग के लिए नहीं बल्कि फोटो और वीडियो कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. नासा का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को एक ऐसा टूल देना है जिससे वे पहले से परिचित हों जिससे आसानी से मिशन के खास पलों को कैद कर सकें.
किसी भी स्मार्टफोन को स्पेस में भेजना इतना आसान नहीं होता है. नासा ने इसे किसी भी दूसरे वैज्ञानिक उपकरण की तरह ही सख्त 4-स्टेप सेफ्टी प्रोटोकॉल से गुजारा है-
सबसे पहले फोन के पुर्जों की बारीकी से जांच की गई.
जीरो ग्रेविटी में फोन की स्क्रीन टूटने पर कांच के टुकड़ों का हवा में तैरना या बैटरी से निकलने वाली गर्मी जैसे खतरों का टेस्ट किया गया.
इन खतरों को रोकने के लिए जरूरी बदलाव किए गए.
अंत में यह तय किया गया कि सभी सुरक्षा उपाय सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं.
अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि क्या फोन में इंटरनेट स्पेस में भी चलेगा. तो इसका जवाब है नहीं. अंतरिक्ष में इन फोन्स की इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ और दूसरे वायरलेस फीचर्स को पूरी तरह डिसेबल यानी बंद कर दिया गया है. इनका इस्तेमाल सिर्फ एक डिजिटल कैमरा के रूप में ही किया जाएगा.
(ये भी पढ़ेंः आप सो रहे होते हैं… और फोन जाग रहा होता है! रात में क्या करता है स्मार्टफोन?)
भले ही अंतरिक्ष यात्री अपने साथ फोटो-वीडियो के लिए आईफोन लेकर गए हैं, लेकिन अभी भी Nikon और GoPro जैसे हाई-एंड प्रोफेशनल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे. आईफोन को एक सेकेंडरी टूल के रूप में रखा गया है जिससे धरती पर रहने वाले लोग अंतरिक्ष की तस्वीरों से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर सकें.
(ये भी पढ़ेंः फिर महंगा हुआ मोबाइल रिचार्ज! कंपनी ने घटाई वैलिडिटी, अब सिर्फ 20 दिन चलेगा ये प्लान)