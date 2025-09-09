Apple Event 2025: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max की बैटरी कितनी होगी? लॉन्च से 12 घंटे पहले Leak हुई जानकारी
Apple Event 2025: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max की बैटरी कितनी होगी? लॉन्च से 12 घंटे पहले Leak हुई जानकारी

iPhone 17 Pro में सबसे बड़ा बैटरी अपग्रेड मिलेगा. iPhone 16 Pro में 3,582mAh की बैटरी थी, जबकि नए iPhone 17 Pro में 4,252mAh की बैटरी मिल सकती है. यह करीब 18.7% ज्यादा है और लगभग 670mAh का अतिरिक्त पावर यूज़र्स को देगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:27 AM IST
Apple Event 2025: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max की बैटरी कितनी होगी? लॉन्च से 12 घंटे पहले Leak हुई जानकारी

Apple आज रात अपना ‘Awe Dropping’ इवेंट लेकर आ रहा है. 9 सितंबर को रात 10:30 बजे (IST) से होने वाला यह इवेंट इस साल का सबसे बड़ा टेक शो माना जा रहा है. दुनिया भर के लोग इस लॉन्च का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इसमें iPhone 17 सीरीज़ पेश होगी. इस सीरीज़ में चार मॉडल्स आने की उम्मीद है – iPhone 17, iPhone 17 Air (टेंटेटिव नाम), iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 सीरीज़: बैटरी कैपेसिटी में बड़ा बदलाव
सबसे ज्यादा चर्चा इस बार बैटरी अपग्रेड को लेकर हो रही है. चीनी रेग्युलेटरी फाइलिंग्स के अनुसार, iPhone 17 Pro में सबसे बड़ा बैटरी अपग्रेड मिलेगा. iPhone 16 Pro में 3,582mAh की बैटरी थी, जबकि नए iPhone 17 Pro में 4,252mAh की बैटरी मिल सकती है. यह करीब 18.7% ज्यादा है और लगभग 670mAh का अतिरिक्त पावर यूज़र्स को देगा.

अनुमानित बैटरी कैपेसिटी कुछ इस तरह हो सकती है:
• iPhone 17: 3,692mAh
• iPhone 17 Pro: 4,252mAh
• iPhone 17 Pro Max: 5,088mAh
• iPhone 17 Air: 3,149mAh

यह बैटरी अपग्रेड न केवल बैकअप को बेहतर बनाएगा, बल्कि पावर-हंग्री फीचर्स जैसे हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और AI-पावर्ड फंक्शन्स को भी लंबे समय तक चलने में मदद करेगा.

iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च: कब और कहां देखें लाइव
Apple का यह मेगा इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो हेडक्वार्टर से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. भारत में इसका प्रसारण आज रात 10:30 बजे (IST) से होगा.

लाइव देखने के लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं:
• Apple की आधिकारिक वेबसाइट (Apple.com)
• Apple TV ऐप
• Apple का ऑफिशियल YouTube चैनल

iPhone 17 Pro और Pro Max: डिज़ाइन में बड़ा बदलाव
इस साल Apple अपने Pro मॉडल्स में फिर से एल्युमिनियम फ्रेम लाने की योजना बना रहा है. याद दिला दें कि iPhone 15 Pro सीरीज़ में कंपनी ने पहली बार टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया था. माना जा रहा है कि एल्युमिनियम फ्रेम से फोन हल्का और ज्यादा स्टाइलिश लगेगा. इसके अलावा, iPhone 17 सीरीज़ में डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खासकर iPhone 17 Air को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह अब तक का सबसे स्लिम iPhone होगा, जो कंपनी को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में और ज्यादा बढ़त दिला सकता है.

Apple iPhone 17 सीरीज़: क्यों खास है यह लॉन्च?
Apple का हर लॉन्च इवेंट टेक इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड सेट करता है. इस बार बैटरी, डिस्प्ले और डिज़ाइन में बड़े अपग्रेड के चलते उम्मीद है कि iPhone 17 सीरीज़ न सिर्फ iPhone यूज़र्स बल्कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनियों के लिए भी एक नई चुनौती पेश करेगी.

