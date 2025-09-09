Apple Event 2025: लॉन्च से कुछ घंटे पहले iPhone 17 पर हुआ ऐसा खुलासा! जानकर झूम उठेंगे भारतीय

iPhone 17 Last Minute Leaks: आज रात 10:30 बजे (IST) ऐप्पल का सालाना “Awe Dropping” इवेंट होने जा रहा है. दुनियाभर के टेक लवर्स की नजर इस इवेंट पर टिकी है क्योंकि इसमें सिर्फ iPhone 17 सीरीज ही नहीं, बल्कि नए एक्सेसरीज, वियरेबल्स और शायद iPad तक देखने को मिल सकते हैं. जैसे-जैसे समय करीब आ रहा है, रिपोर्ट्स और लीक्स ने लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है.

iPhone 17: नए कलर्स, कूलिंग और एक्सेसरीज

iPhone 17 Pro मॉडल्स इस बार कुछ नए कलर ऑप्शंस में आ सकते हैं जिनमें ऑरेंज और ब्लू सबसे चर्चित हैं. इसके अलावा, फोन को बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए इसमें Vapour Chamber Cooling System दिए जाने की चर्चा है, जो लंबे इस्तेमाल या हेवी गेमिंग के दौरान डिवाइस को ठंडा रखने में मदद करेगा.

एक्सेसरीज भी इस बार नया ट्विस्ट ला सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल Crossbody Strap लॉन्च कर सकता है, जिसे नई डिजाइन वाली केसिंग में लगाया जा सकेगा. इसके साथ ही सिलिकॉन केस, TechWoven केस और iPhone 17 Air के लिए बंपर-स्टाइल केस भी देखने को मिल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैटरी में बड़ा सुधार

लीक्स के अनुसार, इस बार बैटरी में भी बड़ा बदलाव होने वाला है. iPhone 17 Pro में करीब 19% ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलने की उम्मीद है. हालांकि, एक्स्ट्रा बैटरी सिर्फ लंबी बैकअप के लिए नहीं होगी, बल्कि नए फीचर्स को पावर देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है. असली परफॉर्मेंस का अंदाजा तो लॉन्च के बाद ही लगेगा.

AirPods Pro 3: हेल्थ फीचर्स के साथ

इस इवेंट में AirPods Pro 3 भी लॉन्च होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नया H3 चिप, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और बेहतर डिजाइन दिया जा सकता है. वहीं, 2026 के लिए ऐप्पल इन्फ्रारेड कैमरा वाले एडवांस्ड AirPods Pro पर भी काम कर रहा है, जिससे हेल्थ मॉनिटरिंग और मजबूत होगी.

नए Apple Watch मॉडल्स

इवेंट में Apple Watch Series 11 और Apple Watch SE 3 भी पेश किए जा सकते हैं. खासतौर पर SE 3 में फास्ट परफॉर्मेंस और बड़ा डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिससे यह मिड-रेंज स्मार्टवॉच कैटेगरी में दमदार विकल्प बन सकता है.

क्या लॉन्च होगा नया iPad?

काफी चर्चा है कि ऐप्पल M5 चिप वाले iPad Pro पर भी काम कर रहा है. हालांकि, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि iPad का अनाउंसमेंट किसी अलग इवेंट में होगा, लेकिन सरप्राइज के तौर पर इसे भी दिखाया जा सकता है.

पूरी दुनिया की नजर क्यूपर्टिनो पर

आज रात का यह इवेंट सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं बल्कि पूरे साल की टेक इंडस्ट्री का ट्रेंड सेट करेगा. iPhone 17 सीरीज के डिजाइन अपग्रेड्स, बैटरी सुधार, नए AirPods और स्मार्टवॉच तक—हर चीज पर सबकी नजर है. अब देखना होगा कि ऐप्पल इस बार वाकई टेक वर्ल्ड को कितना सरप्राइज करता है.

FAQs

Q1: ऐप्पल का “Awe Dropping” इवेंट कब होगा?

आज रात 9 सितंबर 2025 को रात 10:30 बजे IST.

Q2: iPhone 17 सीरीज में कितने मॉडल होंगे?

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air.

Q3: iPhone 17 Pro में बैटरी कितनी बड़ी होगी?

लीक्स के मुताबिक, इसमें लगभग 19% बड़ी बैटरी दी जा सकती है.

Q4: क्या AirPods Pro 3 लॉन्च होंगे?

हां, उम्मीद है कि नए H3 चिप और हार्ट रेट मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ लॉन्च होंगे.

Q5: क्या iPad भी लॉन्च होगा?

M5 चिप वाले iPad Pro की चर्चा है, लेकिन यह सरप्राइज हो सकता है.