iPhone 17 Price in India: 10 दिन बाद कितनी हो सकती है आईफोन 17 की कीमत? क्या-क्या मिलेगा? यहां जानिए

iPhone 17 launch: Apple ने आखिरकार अपने अगले बड़े लॉन्च इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी 9 सितंबर 2025 को अपना मेगा इवेंट करने जा रही है जिसमें लंबे समय से चर्चित iPhone 17 Series को लॉन्च किया जाएगा. इस बार Apple चार नए मॉडल पेश कर सकता है –

• iPhone 17 (स्टैंडर्ड वर्जन)

• iPhone 17 Air (सबसे पतला और हल्का मॉडल)

• iPhone 17 Pro

• iPhone 17 Pro Max (फ्लैगशिप मॉडल)

Apple हर साल नए iPhone को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार iPhone 17 सीरीज को लेकर टेक जगत में और भी ज्यादा उत्साह है क्योंकि इसमें कई नए और दमदार फीचर्स मिल सकते हैं.

iPhone 17 का Display

Apple पहली बार अपने बेस मॉडल iPhone में LTPO Super Retina XDR OLED Panel देने जा रहा है. इसमें 120Hz Refresh Rate भी मिलेगा, जो अब तक सिर्फ Pro मॉडल में देखने को मिलता था. स्क्रीन पर Oleophobic Coating होगी, जिससे फिंगरप्रिंट स्मज नहीं होंगे. इसके साथ ही यह डिस्प्ले 4K HDR और Dolby Vision सपोर्ट करेगा, जिससे वीडियो देखने और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी शानदार होगा.

iPhone 17 का Processor और Storage

Apple अपने iPhone 17 में नया A19 Bionic Chipset देने की तैयारी में है, जिसे TSMC के लेटेस्ट 3nm Process पर बनाया गया है. यह चिपसेट और ज्यादा तेज और पावर एफिशिएंट होगा. iPhone 17 सीरीज में इस बार स्टोरेज की शुरुआत 256GB से होगी, जबकि अभी तक बेस वेरिएंट 128GB से शुरू होता था. इसके अलावा, इसमें 8GB और 12GB RAM का ऑप्शन मिल सकता है, जिससे यूजर्स को Apple Intelligence (AI Features) का बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा.

iPhone 17 का Design

डिजाइन के मामले में iPhone 17 सीरीज काफी बदल सकती है. लीक के मुताबिक, इस बार iPhone को Aluminium Body के साथ लाया जा सकता है, जिससे यह पहले से हल्का होगा. कैमरा सेटअप में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बताया जा रहा है कि Apple इस बार नया Full-Width “Camera Island” Design पेश करेगा, जो इसे और यूनिक लुक देगा.

iPhone 17 के Other Features

• बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नया Revamped Antenna System

• बेस मॉडल में कई नए कलर ऑप्शंस: Black, White, Steel Grey, Green, Purple, Light Blue

• Pro मॉडल में एक्सक्लूसिव शेड्स: Dark Blue और Orange

iPhone 17 की Price

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 की शुरुआती कीमत $799 (लगभग ₹69,000) हो सकती है. यह प्राइस बेस मॉडल के लिए होगा, जबकि Pro और Pro Max वेरिएंट्स की कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है.

क्यों है खास iPhone 17?

• पहली बार बेस मॉडल में 120Hz डिस्प्ले

• नई A19 चिप और बढ़ा हुआ स्टोरेज

• हल्का डिजाइन और नया कैमरा आइलैंड

• बेहतर नेटवर्क और AI फीचर्स

FAQs – iPhone 17 Launch

Q1. iPhone 17 कब लॉन्च होगा?

Apple 9 सितंबर 2025 को iPhone 17 Series लॉन्च करेगा.

Q2. iPhone 17 के कितने मॉडल होंगे?

इस बार चार मॉडल – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max.

Q3. iPhone 17 की शुरुआती कीमत क्या होगी?

इसकी शुरुआती कीमत लगभग $799 यानी ₹69,000 हो सकती है.

Q4. iPhone 17 में कौन सा प्रोसेसर होगा?

इसमें लेटेस्ट A19 Bionic Chip मिलेगा.

Q5. क्या बेस मॉडल में 120Hz डिस्प्ले मिलेगा?

हां, पहली बार बेस iPhone मॉडल में 120Hz Refresh Rate दिया जाएगा.