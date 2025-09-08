Apple Event 2025: iPhone 17 के लॉन्चिंग इवेंट में Apple नहीं दिखाएगा ये 5 डिवाइस, करना होगा इंतजार!

Apple का इस साल का सबसे बड़ा इवेंट शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. मंगलवार, 9 सितंबर को Apple के Awe Dropping इवेंट का आयोजन होने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान कंपनी अपने कई डिवाइस लॉन्च कर सकती है. यहां iPhone 17 सीरीज भी शामिल होगी. इवेंट में कौन-कौन से डिवाइस दिख सकते हैं, इसे लेकर तो कई डिटेल्स सामने आ चुकी है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी अपने कौन से 5 डिवाइस अब भी इस इवेंट में नहीं दिखाएगी, जिसके लिए फैंस को कुछ और वक्त तक इंतजार करना होगा. चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट.

iPhone 17 Plus

Apple ने अपना खास वेरिएंट Plus भी अपने स्मार्टफोन के साथ जोड़ा है. इस वेरिएंट को iPhone 14 सीरीज के बाद से ही शामिल किया गया है. लेकिन अब कहा जा रहा है कि iPhone 17 के सीरीज की लॉन्चिंग के साथ इस मॉडल को भी बंद किया जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसी Plus मॉडल की जगह Air ने ली है, जो iPhone 17 सीरीज के साथ पहली बार आने वाला है.

iPhone 17e

Apple ने 2025 की शुरुआत में ही अपना iPhone 16e मॉडल मार्केट में उतारा था. हालांकि, अब संभावना जताई जा रही है कि कल के इवेंट में iPhone 17e मॉडल लॉन्च नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या भारत में हो रही है Tiktok की वापसी? केंद्रीय मंत्री ने आखिर तोड़ ही दी चुप्पी

iPad Pro M5

बताया जा रहा कि M5 चिपसेट के साथ iPad Pro पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में जबरदस्त परफॉरमेंस देगा. पिछले साल ही कंपनी ने अपने iPad Pro में M4 चिप लगाई थी. अगर कंपनी इसके अपडेट वेरिएंट को लाने की तैयारी कर रही है तो फैंस को कुछ और वक्त के लिए इंतजार करना होगा.

M5 MacBook

Apple का M सीरीज का MacBook सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लैपटॉप में से एक हैं. कंपनी के चाहने वाले बेसब्री से इस डिवाइस की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो 9 सितंबर को होने वाले इवेंट में M5 MacBook की झलक नहीं दिखेगी

Apple Event 2025: iPhone 17, Watch 11 और AirPods Pro 3, जानिए क्या-क्या होगा Launch

iPad Air/iPad 12

Apple इस बार अपने iPad Air और iPad 12 भी मंगलवार के इवेंट में लॉन्च नहीं करेगी. बताया जा रहा है कि कंपनी ने इसे USB-C पोर्ट से अपडेट किया है. इसीलिए माना जा रहा है कि फिलहाल इसके नए वर्जन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.