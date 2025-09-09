iPhone 17 Pro Max Price In India Leak: लॉन्च से पहले कीमत हो गई लीक! भारत को भी मिलेगी Good News
Advertisement
trendingNow12914290
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Pro Max Price In India Leak: लॉन्च से पहले कीमत हो गई लीक! भारत को भी मिलेगी Good News

Apple ‘Awe Dropping’ इवेंट 9 सितंबर को कैलिफोर्निया के Apple Park में होने जा रहा है. इस इवेंट में कंपनी iPhone 17 सीरीज के साथ ही Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Pro Max Price In India Leak: लॉन्च से पहले कीमत हो गई लीक! भारत को भी मिलेगी Good News

Apple Event 2025: Apple का सालाना ‘Awe Dropping’ इवेंट 9 सितंबर को कैलिफोर्निया के Apple Park में होने जा रहा है. इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होगा iPhone 17 सीरीज, जिसे लेकर टेक दुनिया में काफी उत्सुकता है. इसके साथ ही कंपनी नए Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है.

लॉन्च डेट और टाइमिंग
Apple का इवेंट भारतीय समयानुसार 9 सितंबर रात 10:30 बजे शुरू होगा. यह इवेंट Apple की आधिकारिक वेबसाइट, YouTube और Apple TV ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. टेक वेबसाइट 9to5Mac के मुताबिक iPhone 17 का प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से और सेल 19 सितंबर से शुरू हो सकती है.

कीमत को लेकर अनुमान
इस बार iPhone की कीमतें भी चर्चा में हैं. Techarc की रिपोर्ट बताती है कि बेस iPhone 17 की शुरुआती कीमत भारत में करीब ₹86,000 हो सकती है, जो iPhone 16 से लगभग ₹6,000 ज्यादा होगी. वहीं अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत $899 रहने का अनुमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

MacRumors और USA Today के मुताबिक iPhone 17 Air की कीमत $1,133, iPhone 17 Pro की $1,499 और iPhone 17 Pro Max की $1,999 तक हो सकती है. इसका मतलब भारत में टॉप मॉडल्स की कीमत ₹1.6 लाख तक पहुंच सकती है.

डिजाइन और कलर
पिछले पांच साल में पहली बार Apple अपने iPhone के डिजाइन में बड़ा बदलाव ला सकता है. MacRumors के अनुसार नया iPhone 17 Air अब तक का सबसे पतला iPhone होगा, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm होगी. इसमें मिलेगा 6.6-इंच का डिस्प्ले, USB-C पोर्ट और एक बिल्कुल नया कैमरा आइलैंड.

Forbes की रिपोर्ट बताती है कि इस बार Apple दो नए कलर ऑप्शन- ग्रीन और पर्पल – भी पेश कर सकता है.

कैमरा और परफॉर्मेंस
USA Today के मुताबिक iPhone 17 सीरीज में फ्रंट कैमरा को 24MP का अपग्रेड मिलेगा, जबकि iPhone 16 में यह सिर्फ 12MP था. Pro और Pro Max मॉडल्स में ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप होगा, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी और जूम कैपेबिलिटी और बेहतर हो जाएगी. iPhone 17 Air में 48MP का सिंगल कैमरा मिलेगा, जबकि बेस मॉडल iPhone 17 में पिछले साल जैसा ही कैमरा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है.

बैटरी और चिपसेट
Forbes की लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि iPhone 17 Pro Max में करीब 5000mAh की बैटरी होगी, जो iPhone 16 Pro Max से बड़ी है. सभी मॉडल्स में नया iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम और Apple का A19/A19 Pro चिपसेट दिया जाएगा. Pro मॉडल्स में 12GB RAM और बेस मॉडल्स में 8GB RAM मिलने की उम्मीद है.

भारत के लिए क्यों है खास
Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार इस बार Apple सभी चार iPhone 17 मॉडल्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा. यह कदम न सिर्फ सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, बल्कि भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्धता और प्राइसिंग को भी बेहतर बना सकता है.

FAQ

Q1. iPhone 17 कब लॉन्च होगा?
9 सितंबर 2025 को Apple Park, कैलिफोर्निया में लॉन्च होगा.

Q2. भारत में iPhone 17 की कीमत कितनी होगी?
करीब ₹86,000 से शुरू होकर ₹1.6 लाख तक जा सकती है.

Q3. iPhone 17 Air में क्या खास होगा?
यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा, सिर्फ 5.5mm मोटाई के साथ.

Q4. क्या नए iPhone में बड़ा कैमरा अपग्रेड मिलेगा?
हां, इस बार 24MP फ्रंट कैमरा और Pro मॉडल्स में 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा.

Q5. क्या iPhone 17 भारत में बनेगा?
हां, Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सभी मॉडल्स भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Apple event 2025

Trending news

Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगा चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, ताजा अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगा चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, ताजा अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
;