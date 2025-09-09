iPhone 17 Pro Max Price In India Leak: लॉन्च से पहले कीमत हो गई लीक! भारत को भी मिलेगी Good News

Apple Event 2025: Apple का सालाना ‘Awe Dropping’ इवेंट 9 सितंबर को कैलिफोर्निया के Apple Park में होने जा रहा है. इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होगा iPhone 17 सीरीज, जिसे लेकर टेक दुनिया में काफी उत्सुकता है. इसके साथ ही कंपनी नए Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है.

लॉन्च डेट और टाइमिंग

Apple का इवेंट भारतीय समयानुसार 9 सितंबर रात 10:30 बजे शुरू होगा. यह इवेंट Apple की आधिकारिक वेबसाइट, YouTube और Apple TV ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. टेक वेबसाइट 9to5Mac के मुताबिक iPhone 17 का प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से और सेल 19 सितंबर से शुरू हो सकती है.

कीमत को लेकर अनुमान

इस बार iPhone की कीमतें भी चर्चा में हैं. Techarc की रिपोर्ट बताती है कि बेस iPhone 17 की शुरुआती कीमत भारत में करीब ₹86,000 हो सकती है, जो iPhone 16 से लगभग ₹6,000 ज्यादा होगी. वहीं अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत $899 रहने का अनुमान है.

MacRumors और USA Today के मुताबिक iPhone 17 Air की कीमत $1,133, iPhone 17 Pro की $1,499 और iPhone 17 Pro Max की $1,999 तक हो सकती है. इसका मतलब भारत में टॉप मॉडल्स की कीमत ₹1.6 लाख तक पहुंच सकती है.

डिजाइन और कलर

पिछले पांच साल में पहली बार Apple अपने iPhone के डिजाइन में बड़ा बदलाव ला सकता है. MacRumors के अनुसार नया iPhone 17 Air अब तक का सबसे पतला iPhone होगा, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm होगी. इसमें मिलेगा 6.6-इंच का डिस्प्ले, USB-C पोर्ट और एक बिल्कुल नया कैमरा आइलैंड.

Forbes की रिपोर्ट बताती है कि इस बार Apple दो नए कलर ऑप्शन- ग्रीन और पर्पल – भी पेश कर सकता है.

कैमरा और परफॉर्मेंस

USA Today के मुताबिक iPhone 17 सीरीज में फ्रंट कैमरा को 24MP का अपग्रेड मिलेगा, जबकि iPhone 16 में यह सिर्फ 12MP था. Pro और Pro Max मॉडल्स में ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप होगा, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी और जूम कैपेबिलिटी और बेहतर हो जाएगी. iPhone 17 Air में 48MP का सिंगल कैमरा मिलेगा, जबकि बेस मॉडल iPhone 17 में पिछले साल जैसा ही कैमरा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है.

बैटरी और चिपसेट

Forbes की लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि iPhone 17 Pro Max में करीब 5000mAh की बैटरी होगी, जो iPhone 16 Pro Max से बड़ी है. सभी मॉडल्स में नया iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम और Apple का A19/A19 Pro चिपसेट दिया जाएगा. Pro मॉडल्स में 12GB RAM और बेस मॉडल्स में 8GB RAM मिलने की उम्मीद है.

भारत के लिए क्यों है खास

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार इस बार Apple सभी चार iPhone 17 मॉडल्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा. यह कदम न सिर्फ सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, बल्कि भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्धता और प्राइसिंग को भी बेहतर बना सकता है.

FAQ

Q1. iPhone 17 कब लॉन्च होगा?

9 सितंबर 2025 को Apple Park, कैलिफोर्निया में लॉन्च होगा.

Q2. भारत में iPhone 17 की कीमत कितनी होगी?

करीब ₹86,000 से शुरू होकर ₹1.6 लाख तक जा सकती है.

Q3. iPhone 17 Air में क्या खास होगा?

यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा, सिर्फ 5.5mm मोटाई के साथ.

Q4. क्या नए iPhone में बड़ा कैमरा अपग्रेड मिलेगा?

हां, इस बार 24MP फ्रंट कैमरा और Pro मॉडल्स में 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा.

Q5. क्या iPhone 17 भारत में बनेगा?

हां, Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सभी मॉडल्स भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे.